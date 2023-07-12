https://uz.sputniknews.ru/20230712/pogoda-tashkent-12-iyul-2023-36785213.html

Становится жарче: прогноз погоды в Ташкенте на 12 июля

Становится жарче: прогноз погоды в Ташкенте на 12 июля

Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в среду.

2023-07-12T07:36+0500

2023-07-12T07:36+0500

2023-07-12T07:36+0500

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узгидромет

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В среду в столице республики ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный 3-8 м/с. Воздух днем прогреется до 39-41 градусов.

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