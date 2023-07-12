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Становится жарче: прогноз погоды в Ташкенте на 12 июля
Становится жарче: прогноз погоды в Ташкенте на 12 июля
Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в среду.
2023-07-12T07:36+0500
2023-07-12T07:36+0500
2023-07-12T07:36+0500
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погода в ташкенте
узгидромет
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В среду в столице республики ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный 3-8 м/с. Воздух днем прогреется до 39-41 градусов.
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узбекистан ташкент погода прогноз погоды прогноз погоды в ташкенте погода в ташкенте узгидромет
Становится жарче: прогноз погоды в Ташкенте на 12 июля
Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в среду.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik.
В среду в столице республики ожидается небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный 3-8 м/с. Воздух днем прогреется до 39-41 градусов.