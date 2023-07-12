https://uz.sputniknews.ru/20230712/priznayutsya-li-diplomy-universiteta-imeni-at-termizi-otvet-ministerstva-36798852.html

Признаются ли в Узбекистане дипломы университета имени Ат-Термизи — ответ министерства

Признаются ли в Узбекистане дипломы университета имени Ат-Термизи — ответ министерства

Данный вуз не обращался в министерство высшего образования, науки и инноваций с вопросом о получении лицензии

2023-07-12T14:57+0500

2023-07-12T14:57+0500

2023-07-12T15:30+0500

узбекистан

образование

вуз

лицензия

министерство высшего образования, науки и инноваций узбекистана

диплом

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Международный университет имени Ат-Термизи не имеет лицензию на оказание услуг высшего образования, сообщает пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций. Согласно статье 29 Закона Республики Узбекистан "Об образовании", негосударственные образовательные организации вправе заниматься образовательной деятельностью со дня получения лицензии, отметили в ведомстве. С перечнем высших образовательных учреждений абитуриенты и их родители могут ознакомиться на официальном сайте министерства edu.uz.

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