https://uz.sputniknews.ru/20230712/priznayutsya-li-diplomy-universiteta-imeni-at-termizi-otvet-ministerstva-36798852.html
Признаются ли в Узбекистане дипломы университета имени Ат-Термизи — ответ министерства
Признаются ли в Узбекистане дипломы университета имени Ат-Термизи — ответ министерства
Данный вуз не обращался в министерство высшего образования, науки и инноваций с вопросом о получении лицензии
2023-07-12T14:57+0500
2023-07-12T14:57+0500
2023-07-12T15:30+0500
узбекистан
образование
вуз
лицензия
министерство высшего образования, науки и инноваций узбекистана
диплом
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/02/0f/22752129_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_00ef026d717393583e46fde96676ee1f.jpg
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Международный университет имени Ат-Термизи не имеет лицензию на оказание услуг высшего образования, сообщает пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций. Согласно статье 29 Закона Республики Узбекистан "Об образовании", негосударственные образовательные организации вправе заниматься образовательной деятельностью со дня получения лицензии, отметили в ведомстве. С перечнем высших образовательных учреждений абитуриенты и их родители могут ознакомиться на официальном сайте министерства edu.uz.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/02/0f/22752129_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_bcad6871739d5385be456378df7431a1.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан вузы лицензия министерство высшего образования науки и инноваций международный университет имени ат-термизи диплом закон республики узбекистан об образовании
узбекистан вузы лицензия министерство высшего образования науки и инноваций международный университет имени ат-термизи диплом закон республики узбекистан об образовании
Признаются ли в Узбекистане дипломы университета имени Ат-Термизи — ответ министерства
14:57 12.07.2023 (обновлено: 15:30 12.07.2023)
Данный вуз не обращался в министерство высшего образования, науки и инноваций с вопросом о получении лицензии.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik.
Международный университет имени Ат-Термизи не имеет лицензию на оказание услуг высшего образования, сообщает пресс-служба
министерства высшего образования, науки и инноваций.
"В Telegram-бот министерства высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан поступают вопросы следующего характера: "Будут ли признаваться дипломы, выданные Международным университетом имени Ат-Термизи". Данная организация не обращалась в Министерство высшего образования, науки и инноваций через Специальную электронную систему для начала деятельности по оказанию услуг в сфере негосударственного высшего образования", — говорится в сообщении министерства.
Согласно статье 29 Закона Республики Узбекистан "Об образовании", негосударственные образовательные организации вправе заниматься образовательной деятельностью со дня получения лицензии, отметили в ведомстве.
С перечнем высших образовательных учреждений абитуриенты и их родители могут ознакомиться на официальном сайте министерства edu.uz
.