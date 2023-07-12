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https://uz.sputniknews.ru/20230712/sportsmeny-uzbekistana-uchastvuyut-chempionatye-mira-po-pyatiboryu-36800004.html
Спортсмены Узбекистана участвуют в чемпионате мира по пятиборью
Спортсмены Узбекистана участвуют в чемпионате мира по пятиборью
Соревнования проходят в Египте и продлятся до 16 июля
2023-07-12T14:23+0500
2023-07-12T14:24+0500
узбекистан
спорт
чемпионат мира
пятиборье
соревнования
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Сборная Узбекистана принимает участие в чемпионате мира по современному пятиборью среди спортсменов до 17 лет. Он стартовал в Александрии (Египет), сообщает НОК.Сегодня узбекистанцы выступают в отборочном этапе. В состязаниях среди юношей честь Узбекистана защищают Аслиддин Раимжонов, а среди девушек — Кира Цой и Самира Абзалова.Соревнования продлятся до 16 июля.
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узбекистан чемпионат мира египет александрия соревнования сборная аслиддин раимжонов кира цой самира абзалова
узбекистан чемпионат мира египет александрия соревнования сборная аслиддин раимжонов кира цой самира абзалова

Спортсмены Узбекистана участвуют в чемпионате мира по пятиборью

14:23 12.07.2023 (обновлено: 14:24 12.07.2023)
© НОК УзбекистанаСпортсмены Узбекистана участвуют в чемпионате мира по пятиборью
Спортсмены Узбекистана участвуют в чемпионате мира по пятиборью - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.07.2023
© НОК Узбекистана
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Соревнования проходят в Египте и продлятся до 16 июля.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Сборная Узбекистана принимает участие в чемпионате мира по современному пятиборью среди спортсменов до 17 лет. Он стартовал в Александрии (Египет), сообщает НОК.
Сегодня узбекистанцы выступают в отборочном этапе. В состязаниях среди юношей честь Узбекистана защищают Аслиддин Раимжонов, а среди девушек — Кира Цой и Самира Абзалова.
Соревнования продлятся до 16 июля.
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