https://uz.sputniknews.ru/20230712/sportsmeny-uzbekistana-uchastvuyut-chempionatye-mira-po-pyatiboryu-36800004.html

Спортсмены Узбекистана участвуют в чемпионате мира по пятиборью

Спортсмены Узбекистана участвуют в чемпионате мира по пятиборью

Соревнования проходят в Египте и продлятся до 16 июля

2023-07-12T14:23+0500

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узбекистан

спорт

чемпионат мира

пятиборье

соревнования

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Сборная Узбекистана принимает участие в чемпионате мира по современному пятиборью среди спортсменов до 17 лет. Он стартовал в Александрии (Египет), сообщает НОК.Сегодня узбекистанцы выступают в отборочном этапе. В состязаниях среди юношей честь Узбекистана защищают Аслиддин Раимжонов, а среди девушек — Кира Цой и Самира Абзалова.Соревнования продлятся до 16 июля.

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