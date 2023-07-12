https://uz.sputniknews.ru/20230712/uzbekistan-yangiyer-paren-voda-spaseniye-mat-rebenok-36816272.html

“Еще немного, и я бы сам утонул”: узбекистанец, рискуя жизнью спас мать и ребенка — видео

“Еще немного, и я бы сам утонул”: узбекистанец, рискуя жизнью спас мать и ребенка — видео

21-летний Саидислом Абдулкосимзода из Сырдарьинской области бросился на помощь женщине с ребенком, увидев, что они тонут в канале города Янгиера.

2023-07-12T22:28+0500

2023-07-12T22:28+0500

2023-07-12T22:28+0500

происшествия

общество

видео

узбекистан

янгиер

сырдарьинская область

узбекистанец

помощь

мать

ребенок

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Он был неподалеку от берега, когда заметил двоих тонущих. Саидислом признается, что спасти их было не просто — он сам едва не захлебнулся. При этом, парень совершенно не думал о том, что его поступок получит такую широкую огласку.Власти города наградили Саидислома почетной грамотой и памятным подарком, а также помогли ему с трудоустройством в МЧС, о чем он давно мечтал.Подробности этой истории — в нашем видео.

узбекистан

янгиер

сырдарьинская область

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2023

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