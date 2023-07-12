https://uz.sputniknews.ru/20230712/uzbekistan-yangiyer-paren-voda-spaseniye-mat-rebenok-36816272.html
“Еще немного, и я бы сам утонул”: узбекистанец, рискуя жизнью спас мать и ребенка — видео
“Еще немного, и я бы сам утонул”: узбекистанец, рискуя жизнью спас мать и ребенка — видео
21-летний Саидислом Абдулкосимзода из Сырдарьинской области бросился на помощь женщине с ребенком, увидев, что они тонут в канале города Янгиера.
2023-07-12T22:28+0500
2023-07-12T22:28+0500
2023-07-12T22:28+0500
происшествия
общество
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узбекистан
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узбекистанец
помощь
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Он был неподалеку от берега, когда заметил двоих тонущих. Саидислом признается, что спасти их было не просто — он сам едва не захлебнулся. При этом, парень совершенно не думал о том, что его поступок получит такую широкую огласку.Власти города наградили Саидислома почетной грамотой и памятным подарком, а также помогли ему с трудоустройством в МЧС, о чем он давно мечтал.Подробности этой истории — в нашем видео.
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Элина Бекназарова
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Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
происшествия общество видео узбекистан сырдарьинская область узбекистанец помощь мать ребенок вода
происшествия общество видео узбекистан сырдарьинская область узбекистанец помощь мать ребенок вода
“Еще немного, и я бы сам утонул”: узбекистанец, рискуя жизнью спас мать и ребенка — видео
Элина Бекназарова
Корреспондент
Эксклюзив
21-летний Саидислом Абдулкосимзода из Сырдарьинской области бросился на помощь женщине с ребенком, увидев, что они тонут в канале города Янгиера.
Он был неподалеку от берега, когда заметил двоих тонущих. Саидислом признается, что спасти их было не просто — он сам едва не захлебнулся. При этом, парень совершенно не думал о том, что его поступок получит такую широкую огласку.
Власти города наградили Саидислома почетной грамотой и памятным подарком, а также помогли ему с трудоустройством в МЧС, о чем он давно мечтал.
Подробности этой истории — в нашем видео.