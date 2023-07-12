https://uz.sputniknews.ru/20230712/v-shveytsarii-obsudili-voprosy-vtsupleniya-uzbekistana-vto-36791944.html

В Швейцарии обсудили вопросы вступления Узбекистана в ВТО

В Швейцарии обсудили вопросы вступления Узбекистана в ВТО

Руководство ВТО высоко оценило недавно принятое решение президента страны по активизации процесса вступления в организацию

2023-07-12T08:33+0500

2023-07-12T08:33+0500

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узбекистан

вто

делегация

женева

швейцария

организация

всемирная торговая организация

документы

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Женеву с визитом посетила делегация Узбекистана во главе со специальным представителем президента по вопросам Всемирной торговой организации (ВТО), главным переговорщиком Азизбеком Уруновым и заместителем министра сельского хозяйства Ахадбеком Хайдаровым. Об этом сообщает ИА "Дунё".Цель визита — ознакомление государств-членов организации с принимаемыми в республике мерами по активизации процессов вступления страны в ВТО, а также участие в 15-м заседании Рабочей группы по вступлению Азербайджана в ВТО.Руководство ВТО высоко оценило недавно принятое решение президента по активизации процесса вступления страны в организацию. Выражена приверженность Секретариата ВТО оказанию всесторонней поддержки Узбекистану в процессе присоединения и интенсификации двустороннего взаимодействия для оперативного решения возникающих вопросов. Нгози Оконджо-Ивеала также озвучила готовность ВТО расширить техническое содействие Узбекистану для поддержки проведения двусторонних и многосторонних переговоров со странами-членами организации. В данном контексте стороны обсудили возможность привлечения экспертного содействия ряда международных консультантов.В рамках визита делегацией совместно с Секретариатом ВТО подготовлен весь пакет основополагающих документов для проведения 7-го заседания Рабочей группы по вступлению Узбекистана в ВТО ориентировочно в сентябре — октябре 2023 года.

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