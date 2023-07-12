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В Швейцарии обсудили вопросы вступления Узбекистана в ВТО
В Швейцарии обсудили вопросы вступления Узбекистана в ВТО
Руководство ВТО высоко оценило недавно принятое решение президента страны по активизации процесса вступления в организацию
2023-07-12T08:33+0500
2023-07-12T08:33+0500
2023-07-12T10:11+0500
узбекистан
вто
делегация
женева
швейцария
организация
всемирная торговая организация
документы
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Женеву с визитом посетила делегация Узбекистана во главе со специальным представителем президента по вопросам Всемирной торговой организации (ВТО), главным переговорщиком Азизбеком Уруновым и заместителем министра сельского хозяйства Ахадбеком Хайдаровым. Об этом сообщает ИА "Дунё".Цель визита — ознакомление государств-членов организации с принимаемыми в республике мерами по активизации процессов вступления страны в ВТО, а также участие в 15-м заседании Рабочей группы по вступлению Азербайджана в ВТО.Руководство ВТО высоко оценило недавно принятое решение президента по активизации процесса вступления страны в организацию. Выражена приверженность Секретариата ВТО оказанию всесторонней поддержки Узбекистану в процессе присоединения и интенсификации двустороннего взаимодействия для оперативного решения возникающих вопросов. Нгози Оконджо-Ивеала также озвучила готовность ВТО расширить техническое содействие Узбекистану для поддержки проведения двусторонних и многосторонних переговоров со странами-членами организации. В данном контексте стороны обсудили возможность привлечения экспертного содействия ряда международных консультантов.В рамках визита делегацией совместно с Секретариатом ВТО подготовлен весь пакет основополагающих документов для проведения 7-го заседания Рабочей группы по вступлению Узбекистана в ВТО ориентировочно в сентябре — октябре 2023 года.
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узбекистан вто делегация женева швейцария всемирная торговая организация специальный представитель президента по вопросам вто главный переговорщик азизбек урунов заместитель министра сельского хозяйства ахадбек хайдаров генеральный директор вто нгози оконджо-ивеала переговоры рабочая группа вступление
узбекистан вто делегация женева швейцария всемирная торговая организация специальный представитель президента по вопросам вто главный переговорщик азизбек урунов заместитель министра сельского хозяйства ахадбек хайдаров генеральный директор вто нгози оконджо-ивеала переговоры рабочая группа вступление
В Швейцарии обсудили вопросы вступления Узбекистана в ВТО
08:33 12.07.2023 (обновлено: 10:11 12.07.2023)
Руководство ВТО высоко оценило недавно принятое решение президента страны по активизации процесса вступления в организацию.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik.
Женеву с визитом посетила делегация Узбекистана во главе со специальным представителем президента по вопросам Всемирной торговой организации (ВТО), главным переговорщиком Азизбеком Уруновым и заместителем министра сельского хозяйства Ахадбеком Хайдаровым. Об этом сообщает ИА "Дунё"
.
Цель визита — ознакомление государств-членов организации с принимаемыми в республике мерами по активизации процессов вступления страны в ВТО, а также участие в 15-м заседании Рабочей группы по вступлению Азербайджана в ВТО.
"В ходе визита состоялись также встречи делегации Узбекистана с генеральным директором ВТО Нгози Оконджо-Ивеалой, ее заместителем Чжан Сяньчэнь, а также проведен ряд двусторонних переговоров по доступу на рынок товаров и услуг с отдельными странами Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы и Арабского мира", — говорится в сообщении.
Руководство ВТО высоко оценило недавно принятое решение президента по активизации процесса вступления страны в организацию. Выражена приверженность Секретариата ВТО оказанию всесторонней поддержки Узбекистану в процессе присоединения и интенсификации двустороннего взаимодействия для оперативного решения возникающих вопросов.
Нгози Оконджо-Ивеала также озвучила готовность ВТО расширить техническое содействие Узбекистану для поддержки проведения двусторонних и многосторонних переговоров со странами-членами организации. В данном контексте стороны обсудили возможность привлечения экспертного содействия ряда международных консультантов.
В рамках визита делегацией совместно с Секретариатом ВТО подготовлен весь пакет основополагающих документов для проведения 7-го заседания Рабочей группы по вступлению Узбекистана в ВТО ориентировочно в сентябре — октябре 2023 года.