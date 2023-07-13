https://uz.sputniknews.ru/20230713/baxtiyor-saidov-posol-katar-vstrecha-mid-uzbekistan-36819382.html

Бахтиёр Саидов встретился с послом Катара

Бахтиёр Саидов встретился с послом Катара

Переговоры министра иностранных дел и Хасана Хамзы Хашима прошли в МИД.

2023-07-13T09:29+0500

2023-07-13T09:29+0500

2023-07-13T09:29+0500

политика

бахтиер саидов

мид узбекистана

ташкент

встреча

посол

катар

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Министр иностранных дел РУз Бахтиёр Саидов встретился с послом Катара в Узбекистане Хасаном Хамзой Хашимом. Об этом глава МИД сообщил в своем Telegram-канале.В ходе встречи также обсудили актуальные вопросы “насыщенной повестки двусторонних отношений”. Ранее Бахтиёр Саидов принял посла Малайзии, завершающего миссию в Узбекистане.

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