https://uz.sputniknews.ru/20230713/baxtiyor-saidov-posol-katar-vstrecha-mid-uzbekistan-36819382.html
Бахтиёр Саидов встретился с послом Катара
Бахтиёр Саидов встретился с послом Катара
Переговоры министра иностранных дел и Хасана Хамзы Хашима прошли в МИД.
2023-07-13T09:29+0500
2023-07-13T09:29+0500
2023-07-13T09:29+0500
политика
бахтиер саидов
мид узбекистана
ташкент
встреча
посол
катар
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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Министр иностранных дел РУз Бахтиёр Саидов встретился с послом Катара в Узбекистане Хасаном Хамзой Хашимом. Об этом глава МИД сообщил в своем Telegram-канале.В ходе встречи также обсудили актуальные вопросы “насыщенной повестки двусторонних отношений”. Ранее Бахтиёр Саидов принял посла Малайзии, завершающего миссию в Узбекистане.
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политика бахтиер саидов мид узбекистана ташкент встреча посол катар
политика бахтиер саидов мид узбекистана ташкент встреча посол катар
Бахтиёр Саидов встретился с послом Катара
Переговоры министра иностранных дел и Хасана Хамзы Хашима прошли в МИД.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik.
Министр иностранных дел РУз Бахтиёр Саидов встретился с послом Катара в Узбекистане Хасаном Хамзой Хашимом. Об этом глава МИД сообщил в своем Telegram-канале.
“Провели искреннюю беседу с Послом Катара Его Превосходительством Хасаном Хамзой Хашимом. Обратили особое внимание на реализацию важных договоренностей, достигнутых нашими лидерами — президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и Эмиром Государства Катар Шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани”, — говорится в сообщении.
В ходе встречи также обсудили актуальные вопросы “насыщенной повестки двусторонних отношений”.
Ранее Бахтиёр Саидов
принял посла Малайзии, завершающего миссию в Узбекистане.