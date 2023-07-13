https://uz.sputniknews.ru/20230713/data-inauguratsiya-prezident-shavkat-mirziyoyev-36799071.html

Стала известна точная дата инаугурации Шавката Мирзиёева

Стала известна точная дата инаугурации Шавката Мирзиёева

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Совместное заседание Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, посвященное вступлению в должность... 13.07.2023, Sputnik Узбекистан

2023-07-13T15:50+0500

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2023-07-13T15:55+0500

узбекистан

президент

инаугурация

шавкат мирзиёев

выборы президента узбекистана — 2023

выборы президента

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Совместное заседание Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, посвященное вступлению в должность избранного Президента Республики Узбекистан, состоится 14 июля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Согласно Избирательному кодексу, президент Узбекистана вступает в должность с момента принесения присяги на совместном заседании палат Олий Мажлиса не позднее двух месяцев со дня официального объявления Центральной избирательной комиссией результатов выборов.Действующий президент Узбекистана исполняет свои полномочия до вступления в должность вновь избранного главы государства.Напомним, досрочные выборы президента Узбекистана состоялись 9 июля. Шавкат Мирзиёев набрал 87,05% голосов избирателей.Согласно обновленной Конституции глава государства избирается сроком на 7 лет.

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