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Выборы президента Узбекистана — 2023 - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
Выборы президента Узбекистана — 2023
Досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 9 июля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230713/data-inauguratsiya-prezident-shavkat-mirziyoyev-36799071.html
Стала известна точная дата инаугурации Шавката Мирзиёева
Стала известна точная дата инаугурации Шавката Мирзиёева
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Совместное заседание Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, посвященное вступлению в должность... 13.07.2023, Sputnik Узбекистан
2023-07-13T15:50+0500
2023-07-13T15:55+0500
узбекистан
президент
инаугурация
шавкат мирзиёев
выборы президента узбекистана — 2023
выборы президента
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Совместное заседание Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, посвященное вступлению в должность избранного Президента Республики Узбекистан, состоится 14 июля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Согласно Избирательному кодексу, президент Узбекистана вступает в должность с момента принесения присяги на совместном заседании палат Олий Мажлиса не позднее двух месяцев со дня официального объявления Центральной избирательной комиссией результатов выборов.Действующий президент Узбекистана исполняет свои полномочия до вступления в должность вновь избранного главы государства.Напомним, досрочные выборы президента Узбекистана состоялись 9 июля. Шавкат Мирзиёев набрал 87,05% голосов избирателей.Согласно обновленной Конституции глава государства избирается сроком на 7 лет.
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узбекистан президент инаугурация шавкат мирзиёев выборы досрочные конституция
узбекистан президент инаугурация шавкат мирзиёев выборы досрочные конституция

Стала известна точная дата инаугурации Шавката Мирзиёева

15:50 13.07.2023 (обновлено: 15:55 13.07.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаИнаугурация Шавкат Мирзиёев 2021
Инаугурация Шавкат Мирзиёев 2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.07.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Совместное заседание Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, посвященное вступлению в должность избранного Президента Республики Узбекистан, состоится 14 июля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Согласно Избирательному кодексу, президент Узбекистана вступает в должность с момента принесения присяги на совместном заседании палат Олий Мажлиса не позднее двух месяцев со дня официального объявления Центральной избирательной комиссией результатов выборов.
Действующий президент Узбекистана исполняет свои полномочия до вступления в должность вновь избранного главы государства.
Напомним, досрочные выборы президента Узбекистана состоялись 9 июля. Шавкат Мирзиёев набрал 87,05% голосов избирателей.
Согласно обновленной Конституции глава государства избирается сроком на 7 лет.
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