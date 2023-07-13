Как проходили предыдущие инаугурации в Узбекистане - фото

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Шавкат Мирзиёев в третий раз пройдет инаугурацию на пост главы государства. Предыдущие две церемонии проходили после выборов в 2016 и 2021 годах. А еще ранее были церемонии инаугурации первого президента - Ислама Каримова.