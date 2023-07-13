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https://uz.sputniknews.ru/20230713/kak-proxodili-predyduschie-inauguratsii-v-uzbekistane---foto-36822190.html
Как проходили предыдущие инаугурации в Узбекистане - фото
Как проходили предыдущие инаугурации в Узбекистане - фото
Шавкат Мирзиёев в третий раз пройдет инаугурацию на пост главы государства. Предыдущие две церемонии проходили после выборов в 2016 и 2021 годах. А еще ранее были церемонии инаугурации первого президента - Ислама Каримова.
2023-07-13T22:09+0500
2023-07-13T22:09+0500
фото
шавкат мирзиёев
президент
узбекистан
инаугурация
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фото узбекистан президент инаугурация фото архивные как проходила церемония вступил в должность президента главы государства принес присягу олий мажлис штандарт флаг знак президента конституция коран шавкат мирзиёев ислам каримов.
фото узбекистан президент инаугурация фото архивные как проходила церемония вступил в должность президента главы государства принес присягу олий мажлис штандарт флаг знак президента конституция коран шавкат мирзиёев ислам каримов.

Как проходили предыдущие инаугурации в Узбекистане - фото

22:09 13.07.2023
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Шавкат Мирзиёев в третий раз пройдет инаугурацию на пост главы государства. Предыдущие две церемонии проходили после выборов в 2016 и 2021 годах. А еще ранее были церемонии инаугурации первого президента - Ислама Каримова.
© UzReport

Церемония вступления в должность первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

Церемония вступления в должность первого президента Узбекистана Ислама Каримова. - Sputnik Узбекистан
1/15
© UzReport

Церемония вступления в должность первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

© Пресс-служба президента Республики Узбекистан

Торжественная цермония инаугурации Шавката Мирзиёева после избрания его на первый срок, 14декабря 2016 года.

Торжественная цермония инаугурации Шавката Мирзиёева после избрания его на первый срок, 14декабря 2016 года. - Sputnik Узбекистан
2/15
© Пресс-служба президента Республики Узбекистан

Торжественная цермония инаугурации Шавката Мирзиёева после избрания его на первый срок, 14декабря 2016 года.

© Пресс-служба президента Республики Узбекистан

Шавкат Мирзиёев победил на внеочередных президентских выборах в 2016 году после смерти Ислама Каримова.

Шавкат Мирзиёев победил на внеочередных президентских выборах в 2016 году после смерти Ислама Каримова. - Sputnik Узбекистан
3/15
© Пресс-служба президента Республики Узбекистан

Шавкат Мирзиёев победил на внеочередных президентских выборах в 2016 году после смерти Ислама Каримова.

© Пресс-служба президента Республики Узбекистан

По старой редакции Конституции, президента избирали сроком на пять лет.

По старой редакции Конституции, президента избирали сроком на пять лет. - Sputnik Узбекистан
4/15
© Пресс-служба президента Республики Узбекистан

По старой редакции Конституции, президента избирали сроком на пять лет.

© Пресс-служба президента Республики Узбекистан

Избранный президент Шавкат Мирзиёев приносит присягу.

Избранный президент Шавкат Мирзиёев приносит присягу. - Sputnik Узбекистан
5/15
© Пресс-служба президента Республики Узбекистан

Избранный президент Шавкат Мирзиёев приносит присягу.

© пресс-служба президента Узбекистана

В 2021 году Шавката Мирзиёева избрали на второй срок.

В 2021 году Шавката Мирзиёева избрали на второй срок. - Sputnik Узбекистан
6/15
© пресс-служба президента Узбекистана

В 2021 году Шавката Мирзиёева избрали на второй срок.

© пресс-служба президента Узбекистана

Инаугурация состоялась 6 декабря.

Инаугурация состоялась 6 декабря. - Sputnik Узбекистан
7/15
© пресс-служба президента Узбекистана

Инаугурация состоялась 6 декабря.

© пресс-служба президента Узбекистана

Члены парламента слушают гимн во время церемонии инаугурации вновь избранного президента.

Члены парламента слушают гимн во время церемонии инаугурации вновь избранного президента. - Sputnik Узбекистан
8/15
© пресс-служба президента Узбекистана

Члены парламента слушают гимн во время церемонии инаугурации вновь избранного президента.

© пресс-служба президента Узбекистана

Церемония проходила на совместном заседании обеих палат Олий Мажлиса.

Церемония проходила на совместном заседании обеих палат Олий Мажлиса. - Sputnik Узбекистан
9/15
© пресс-служба президента Узбекистана

Церемония проходила на совместном заседании обеих палат Олий Мажлиса.

© пресс-служба президента Узбекистана

Военнослужащие Национальной гвардии внесли в зал заседания удостоверение президента, а также символы государственной власти - флаг и знак президента.

Военнослужащие Национальной гвардии внесли в зал заседания удостоверение президента, а также символы государственной власти - флаг и знак президента. - Sputnik Узбекистан
10/15
© пресс-служба президента Узбекистана

Военнослужащие Национальной гвардии внесли в зал заседания удостоверение президента, а также символы государственной власти - флаг и знак президента.

© пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев получил новое удостоверение президента.

Шавкат Мирзиёев получил новое удостоверение президента. - Sputnik Узбекистан
11/15
© пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев получил новое удостоверение президента.

© пресс-служба президента Узбекистана

Положив руку одновременно на Конституцию страны и Коран, вновь избранный президент произнес текст присяги.

Положив руку одновременно на Конституцию страны и Коран, вновь избранный президент произнес текст присяги. - Sputnik Узбекистан
12/15
© пресс-служба президента Узбекистана

Положив руку одновременно на Конституцию страны и Коран, вновь избранный президент произнес текст присяги.

© пресс-служба президента Узбекистана

"Торжественно клянусь верно служить народу Узбекистана, строго следовать Конституции изаконам республики, гарантировать права исвободы граждан, добросовестно выполнять возложенные наПрезидента Республики Узбекистан обязанности" - так звучала присяга президента.

&quot;Торжественно клянусь верно служить народу Узбекистана, строго следовать Конституции изаконам республики, гарантировать права исвободы граждан, добросовестно выполнять возложенные наПрезидента Республики Узбекистан обязанности&quot; - так звучала присяга президента. - Sputnik Узбекистан
13/15
© пресс-служба президента Узбекистана

"Торжественно клянусь верно служить народу Узбекистана, строго следовать Конституции изаконам республики, гарантировать права исвободы граждан, добросовестно выполнять возложенные наПрезидента Республики Узбекистан обязанности" - так звучала присяга президента.

© пресс-служба президента Узбекистана

Новое удостоверение президенту вручил глава Центральной избирательной комиссии Зайниддин Низамходжаев.

Новое удостоверение президенту вручил глава Центральной избирательной комиссии Зайниддин Низамходжаев. - Sputnik Узбекистан
14/15
© пресс-служба президента Узбекистана

Новое удостоверение президенту вручил глава Центральной избирательной комиссии Зайниддин Низамходжаев.

© пресс-служба президента Узбекистана

Президента избрали сроком на пять лет. Однако, новые досрочные президентские выборы прошли уже в июле 2022 года в связи с принятием новой редакции Конституции страны.

Президента избрали сроком на пять лет. Однако, новые досрочные президентские выборы прошли уже в июле 2022 года в связи с принятием новой редакции Конституции страны. - Sputnik Узбекистан
15/15
© пресс-служба президента Узбекистана

Президента избрали сроком на пять лет. Однако, новые досрочные президентские выборы прошли уже в июле 2022 года в связи с принятием новой редакции Конституции страны.

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