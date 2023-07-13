Как проходили предыдущие инаугурации в Узбекистане - фото

Церемония вступления в должность первого президента Узбекистана Ислама Каримова.
Церемония вступления в должность первого президента Узбекистана Ислама Каримова.
Торжественная цермония инаугурации Шавката Мирзиёева после избрания его на первый срок, 14декабря 2016 года.
Торжественная цермония инаугурации Шавката Мирзиёева после избрания его на первый срок, 14декабря 2016 года.
Шавкат Мирзиёев победил на внеочередных президентских выборах в 2016 году после смерти Ислама Каримова.
Шавкат Мирзиёев победил на внеочередных президентских выборах в 2016 году после смерти Ислама Каримова.
По старой редакции Конституции, президента избирали сроком на пять лет.
По старой редакции Конституции, президента избирали сроком на пять лет.
Избранный президент Шавкат Мирзиёев приносит присягу.
Избранный президент Шавкат Мирзиёев приносит присягу.
В 2021 году Шавката Мирзиёева избрали на второй срок.
Инаугурация состоялась 6 декабря.
Члены парламента слушают гимн во время церемонии инаугурации вновь избранного президента.
Члены парламента слушают гимн во время церемонии инаугурации вновь избранного президента.
Церемония проходила на совместном заседании обеих палат Олий Мажлиса.
Церемония проходила на совместном заседании обеих палат Олий Мажлиса.
Военнослужащие Национальной гвардии внесли в зал заседания удостоверение президента, а также символы государственной власти - флаг и знак президента.
Военнослужащие Национальной гвардии внесли в зал заседания удостоверение президента, а также символы государственной власти - флаг и знак президента.
Шавкат Мирзиёев получил новое удостоверение президента.
Положив руку одновременно на Конституцию страны и Коран, вновь избранный президент произнес текст присяги.
Положив руку одновременно на Конституцию страны и Коран, вновь избранный президент произнес текст присяги.
"Торжественно клянусь верно служить народу Узбекистана, строго следовать Конституции изаконам республики, гарантировать права исвободы граждан, добросовестно выполнять возложенные наПрезидента Республики Узбекистан обязанности" - так звучала присяга президента.
"Торжественно клянусь верно служить народу Узбекистана, строго следовать Конституции изаконам республики, гарантировать права исвободы граждан, добросовестно выполнять возложенные наПрезидента Республики Узбекистан обязанности" - так звучала присяга президента.
Новое удостоверение президенту вручил глава Центральной избирательной комиссии Зайниддин Низамходжаев.
Новое удостоверение президенту вручил глава Центральной избирательной комиссии Зайниддин Низамходжаев.
Президента избрали сроком на пять лет. Однако, новые досрочные президентские выборы прошли уже в июле 2022 года в связи с принятием новой редакции Конституции страны.
Президента избрали сроком на пять лет. Однако, новые досрочные президентские выборы прошли уже в июле 2022 года в связи с принятием новой редакции Конституции страны.