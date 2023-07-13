https://uz.sputniknews.ru/20230713/kak-vesti-sebya-esli-napala-sobaka--sovety-kinologa-36847271.html

Как вести себя, если напала собака — советы кинолога

Как вести себя, если напала собака — советы кинолога

Что нужно делать, а что делать ни в коем случае нельзя, если на тебя напала собака, корреспондент Sputnik расспросил кинологов.

2023-07-13T19:46+0500

2023-07-13T19:46+0500

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На днях в Самарканде таксист спас мальчика от нападения стаи собак. История получила широкую огласку. Конечно, в такой ситуации многих беспокоит вопрос, как вести себя при встрече с чужой собакой, чтобы снизить опасность нападения.Несколько важных советов корреспонденту Sputnik дал опытный кинолог.Постарайтесь запомнить эти простые правила и научите им своих детей.Что нужно делать в случае агрессии со стороные собаки, а чего делать нельзя ни в коем случае, смотрите в нашем видео.

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