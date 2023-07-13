https://uz.sputniknews.ru/20230713/kak-vesti-sebya-esli-napala-sobaka--sovety-kinologa-36847271.html
Как вести себя, если напала собака — советы кинолога
Как вести себя, если напала собака — советы кинолога
Что нужно делать, а что делать ни в коем случае нельзя, если на тебя напала собака, корреспондент Sputnik расспросил кинологов.
2023-07-13T19:46+0500
2023-07-13T19:46+0500
2023-07-13T19:57+0500
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На днях в Самарканде таксист спас мальчика от нападения стаи собак. История получила широкую огласку. Конечно, в такой ситуации многих беспокоит вопрос, как вести себя при встрече с чужой собакой, чтобы снизить опасность нападения.Несколько важных советов корреспонденту Sputnik дал опытный кинолог.Постарайтесь запомнить эти простые правила и научите им своих детей.Что нужно делать в случае агрессии со стороные собаки, а чего делать нельзя ни в коем случае, смотрите в нашем видео.
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видео узбекистан самарканд спас от нападения собак что делать если напала собака агрессия животное как избежать чего нельзя делать если собака лает рычит агрессивная незнакомая чужая стая собак как спастись от собаки
видео узбекистан самарканд спас от нападения собак что делать если напала собака агрессия животное как избежать чего нельзя делать если собака лает рычит агрессивная незнакомая чужая стая собак как спастись от собаки
Как вести себя, если напала собака — советы кинолога
19:46 13.07.2023 (обновлено: 19:57 13.07.2023)
Что нужно делать, а что делать ни в коем случае нельзя, если на тебя напала собака, корреспондент Sputnik расспросил кинологов.
На днях в Самарканде таксист спас мальчика от нападения стаи собак. История получила широкую огласку. Конечно, в такой ситуации многих беспокоит вопрос, как вести себя при встрече с чужой собакой, чтобы снизить опасность нападения.
Несколько важных советов корреспонденту Sputnik дал опытный кинолог.
Постарайтесь запомнить эти простые правила и научите им своих детей.
Что нужно делать в случае агрессии со стороные собаки, а чего делать нельзя ни в коем случае, смотрите в нашем видео.