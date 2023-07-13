https://uz.sputniknews.ru/20230713/mediki-rasskazali-sostoyanii-rebenka-kotorogo-taksist-spas-ot-sobak-36829381.html

Медики рассказали о состоянии ребенка, которого таксист спас от собак

Медики рассказали о состоянии ребенка, которого таксист спас от собак

В настоящее время мальчик госпитализирован в отделение детской хирургии 2-й клиники Самаркандского государственного медицинского университета

2023-07-13T13:48+0500

2023-07-13T13:48+0500

2023-07-13T14:53+0500

узбекистан

самарканд

нападение

собаки

таксист

происшествие

спасение

мальчик

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Мальчику, на которого на днях в Самарканде напали собаки, сделают пластическую операцию. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал пресс-секретарь Самаркандского областного управления здравоохранения Эльдор Мухаммадиев.Напомним, на днях в соцсетях распространилось видео, на котором две собаки нападают на 10-летнего ребенка.Инцидент произошел 8 июля в Самарканде в махалле "Ешлар". На видео видно, как на Навруза Мамасаидова (так зовут мальчика) нападают две собаки, когда тот идет по дороге. В этот момент подъезжает таксист, отгоняет собак и спасает ребенка.Смелого парня зовут Фирдавс Ахмедов. За героический поступок администрация города поблагодарила его и преподнесла памятный подарок. Отец мальчика Абдугани Мирсаидов также поблагодарил Фирдавса за спасение сына. По данным областного управления здравоохранения, после инцидента мальчика доставили в Самаркандский филиал Республиканского научного центра скорой медицинской помощи (СФРНЦСМП) и оказали первую медицинскую помощь.

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