https://uz.sputniknews.ru/20230713/pekin-osujdaet-sojjenie-korana-mid-36835934.html

Пекин резко осуждает сожжение Корана — МИД КНР

Пекин резко осуждает сожжение Корана — МИД КНР

КНР выступает против любых форм исламофобии, заявил официальный представитель МИД страны Ван Вэньбинь.

2023-07-13T14:35+0500

2023-07-13T14:35+0500

2023-07-13T14:45+0500

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ТАШКЕНТ, 13 июл – Sputnik. Власти Китая резко осуждают сожжение Корана и выступают против любых форм исламофобии, заявил в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщает РИА Новости.В среду Совет ООН по правам человека (СПЧ) принял резолюцию, осуждающую сожжение Корана и других священных книг, а также призывающую государства принять правовые меры для судебного преследования лиц, совершающих такие действия. Из 47 стран против резолюции проголосовали 12: Бельгия, Чехия, Финляндия, Франция, Германия, Литва, Люксембург, Черногория, Румыния, Великобритания, США и Коста-Рика. Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай всегда выступал против любых форм исламофобии, а также за то, чтобы разные цивилизации уважали друг друга, терпимо относились друг к другу и учились друг у друга. По его словам, "так называемая свобода слова" не должна использоваться как повод для разжигания конфронтации между цивилизациями, необходимо уважать различные религиозные убеждения и чувства. Осквернение и сожжение Корана в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама вызвало широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям.

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китай кнр акция сожжение корана швеция мид кнр комментарий резко осуждает официальный представитель мид ван вэньбинь