https://uz.sputniknews.ru/20230713/pogoda-uzbekistan-13-iyul-36815858.html

И снова без осадков: прогноз погоды по Узбекистану на 13 июля

И снова без осадков: прогноз погоды по Узбекистану на 13 июля

Синоптики предупредили о возможном усилении ветра с пыльным поземком в большинстве регионов республики.

2023-07-13T05:16+0500

2023-07-13T05:16+0500

2023-07-13T05:16+0500

узбекистан

погода

погода в узбекистане

прогноз

прогноз погоды

прогноз погоды по узбекистану

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. В четверг в Узбекистане осадков не ожидается, сообщает Узгидромет.В Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами с пыльным поземком.Температура воздуха днем:

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