https://uz.sputniknews.ru/20230713/pogoda-uzbekistan-13-iyul-36815858.html
И снова без осадков: прогноз погоды по Узбекистану на 13 июля
И снова без осадков: прогноз погоды по Узбекистану на 13 июля
Синоптики предупредили о возможном усилении ветра с пыльным поземком в большинстве регионов республики.
2023-07-13T05:16+0500
2023-07-13T05:16+0500
2023-07-13T05:16+0500
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прогноз погоды по узбекистану
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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. В четверг в Узбекистане осадков не ожидается, сообщает Узгидромет.В Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами с пыльным поземком.Температура воздуха днем:
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узбекистан погода погода в узбекистане прогноз прогноз погоды прогноз погоды по узбекистану
И снова без осадков: прогноз погоды по Узбекистану на 13 июля
Синоптики предупредили о возможном усилении ветра с пыльным поземком в большинстве регионов республики.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik.
В четверг в Узбекистане осадков не ожидается, сообщает Узгидромет.
В Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами с пыльным поземком.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская область — 33-38 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 40-45 градусов тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская, Андижанская, Наманганская, Ферганская области — 37-42 градуса тепла;
предгорные и горные районы — 28-33 градуса тепла.