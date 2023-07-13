https://uz.sputniknews.ru/20230713/tashkent-ulitsa-tasras-shevchenko-zakryta-truba-zamena-36832331.html

В Ташкенте сегодня временно перекрыли часть улицы Тараса Шевченко — видео

В Ташкенте сегодня временно перекрыли часть улицы Тараса Шевченко — видео

Причина — замена магистральной тепловой трубы. Ремонтные работы продлятся 15 дней.

2023-07-13T13:51+0500

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2023-07-13T13:51+0500

узбекистан

ташкент

улица

мирабадский район

ремонт

общество

видео

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Сегодня в Мирабадском районе столицы Узбекистана временно перекрыли часть улицы Тараса Шевченко, сообщает пресс-служба районного хокимията.На участке от перекрестка улиц Тараса Шевченко и Саида Барака и до перекрестка улиц Тараса Шевченко и Фидокор заменят магистральную тепловую трубу длиной 448 метров и диаметром 720 мм.Ремонтные работы, начатые 13 июля, продлятся 15 дней.Также в сообщении указано, что улицу Тараса Шевченко капитально отремонтируют в рамках проекта “Мениг йулим”.

узбекистан

ташкент

мирабадский район

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