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https://uz.sputniknews.ru/20230713/tashkent-vyxodnye-afisha-15-iyulya-36843949.html
Куда сходить на выходных: топ-7 мероприятий в Ташкенте
Куда сходить на выходных: топ-7 мероприятий в Ташкенте
Конкурс по поеданию лапши, дискотека 90-х и семейный фестиваль. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.
2023-07-13T18:24+0500
2023-07-13T18:24+0500
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культура
ташкент
афиша на выходные
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Суббота, 15 июляКинопоказы под открытым небомЗрителей ждет показ фильмов "Книга жизни" и "Зеленая книга" в Японском саду.Время: 20.00, 22.00Место: TashkentlandСтоимость билетов: 60 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 88−322−3740Конкурс по поеданию острой лапшиУчастники поборются за призовой фонд в 1,5 млн сумов. Обладателем денежного приза станет тот, кто съест больше всего лапши за 15 минут.Время: 19.00Место: ТРЦ CompassУчастие бесплатноеНеобходима регистрацияТанцевальные батлы в Central ParkПосетители смогут принять участие в танцевальном батле по современным видам танца. За музыкальную атмосферу будут отвечать MC Gaziev, DJ Felix Orca, Diyor Yuldashev и другие.Время: 18.00Место: Central ParkУчастие бсеплатноеТелефон для справок: (+998) 99−901−3330Фестиваль "Жажда творчества"Участников ждут конкурсы для уличных художников, мастер-класс по рисованию, лазерное шоу и фестиваль гипоаллергенных и смывающихся красок "Холи".Время: 19.00Место: Dream ParkВход свободныйВоскресенье, 9 июляСемейный фестиваль Mahalla Art WeekendНа фестивале, главной целью которого является формирование культуры взаимного уважения и добрососедства участники смогут посетить детские мастер-классы, а также показы экспериментального кино молодых режиссеров страны.Время: 18.00Место: махалля "Намуна", канал "Кайковуз"Вход свободныйИнтерактивное шоу для детейМалыши смогут принять участие в развлекательном шоу по мотивам мультфильма "Соник и ежиха Эми Роуз" с играми, викториной и аниматорами, а также розыгрышем лотереи со сладким подарком.Время: 18.00Место: CРЦ ParusСтоимость участия: 25 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 99−858−8805Дискотека 90-х в паркеПосетителей ждет концертная программа с шоу аниматоров "Яркие 90-е" костюмированная вечеринка в стиле "Диско" и выступление DJ SaM.Время: 18.30Место: Central ParkВход свободный
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узбекистан ташкент столица выходные афиша на выходные куда сходить с девушкой ребенком куда сводить ребенка кинопоказ под открытым небом конкурс по поеданию лапши tashkentland "книга жизни" "зеленая книга" трц compass central park фестиваль жажда творчества dream park семейный фестиваль mahalla art weekend махалля намуна канал кайковуз соник и ежиха эми роуз интерактивное шоу срц parus дискотека 90-х
узбекистан ташкент столица выходные афиша на выходные куда сходить с девушкой ребенком куда сводить ребенка кинопоказ под открытым небом конкурс по поеданию лапши tashkentland "книга жизни" "зеленая книга" трц compass central park фестиваль жажда творчества dream park семейный фестиваль mahalla art weekend махалля намуна канал кайковуз соник и ежиха эми роуз интерактивное шоу срц parus дискотека 90-х

Куда сходить на выходных: топ-7 мероприятий в Ташкенте

18:24 13.07.2023
© Sputnik / Евгений ОдиноковЗрители в кинотеатре под открытым небом
Зрители в кинотеатре под открытым небом - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.07.2023
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Конкурс по поеданию лапши, дискотека 90-х и семейный фестиваль. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.

Суббота, 15 июля

Кинопоказы под открытым небом
Зрителей ждет показ фильмов "Книга жизни" и "Зеленая книга" в Японском саду.
Время: 20.00, 22.00
Место: Tashkentland
Стоимость билетов: 60 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 88−322−3740
Конкурс по поеданию острой лапши
Участники поборются за призовой фонд в 1,5 млн сумов. Обладателем денежного приза станет тот, кто съест больше всего лапши за 15 минут.
Время: 19.00
Место: ТРЦ Compass
Участие бесплатное
Необходима регистрация
Танцевальные батлы в Central Park
Посетители смогут принять участие в танцевальном батле по современным видам танца. За музыкальную атмосферу будут отвечать MC Gaziev, DJ Felix Orca, Diyor Yuldashev и другие.
Время: 18.00
Место: Central Park
Участие бсеплатное
Телефон для справок: (+998) 99−901−3330
Фестиваль "Жажда творчества"
Участников ждут конкурсы для уличных художников, мастер-класс по рисованию, лазерное шоу и фестиваль гипоаллергенных и смывающихся красок "Холи".
Время: 19.00
Место: Dream Park
Вход свободный

Воскресенье, 9 июля

Семейный фестиваль Mahalla Art Weekend
На фестивале, главной целью которого является формирование культуры взаимного уважения и добрососедства участники смогут посетить детские мастер-классы, а также показы экспериментального кино молодых режиссеров страны.
Время: 18.00
Место: махалля "Намуна", канал "Кайковуз"
Вход свободный
Интерактивное шоу для детей
Малыши смогут принять участие в развлекательном шоу по мотивам мультфильма "Соник и ежиха Эми Роуз" с играми, викториной и аниматорами, а также розыгрышем лотереи со сладким подарком.
Время: 18.00
Место: CРЦ Parus
Стоимость участия: 25 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 99−858−8805
Дискотека 90-х в парке
Посетителей ждет концертная программа с шоу аниматоров "Яркие 90-е" костюмированная вечеринка в стиле "Диско" и выступление DJ SaM.
Время: 18.30
Место: Central Park
Вход свободный
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