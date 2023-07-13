https://uz.sputniknews.ru/20230713/tashkent-vyxodnye-afisha-15-iyulya-36843949.html

Куда сходить на выходных: топ-7 мероприятий в Ташкенте

Куда сходить на выходных: топ-7 мероприятий в Ташкенте

Конкурс по поеданию лапши, дискотека 90-х и семейный фестиваль. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.

2023-07-13T18:24+0500

2023-07-13T18:24+0500

2023-07-13T18:24+0500

узбекистан

общество

культура

ташкент

афиша на выходные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/962/07/9620761_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_4b11209bc3b21cff95be24844a7bc60d.jpg

Суббота, 15 июляКинопоказы под открытым небомЗрителей ждет показ фильмов "Книга жизни" и "Зеленая книга" в Японском саду.Время: 20.00, 22.00Место: TashkentlandСтоимость билетов: 60 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 88−322−3740Конкурс по поеданию острой лапшиУчастники поборются за призовой фонд в 1,5 млн сумов. Обладателем денежного приза станет тот, кто съест больше всего лапши за 15 минут.Время: 19.00Место: ТРЦ CompassУчастие бесплатноеНеобходима регистрацияТанцевальные батлы в Central ParkПосетители смогут принять участие в танцевальном батле по современным видам танца. За музыкальную атмосферу будут отвечать MC Gaziev, DJ Felix Orca, Diyor Yuldashev и другие.Время: 18.00Место: Central ParkУчастие бсеплатноеТелефон для справок: (+998) 99−901−3330Фестиваль "Жажда творчества"Участников ждут конкурсы для уличных художников, мастер-класс по рисованию, лазерное шоу и фестиваль гипоаллергенных и смывающихся красок "Холи".Время: 19.00Место: Dream ParkВход свободныйВоскресенье, 9 июляСемейный фестиваль Mahalla Art WeekendНа фестивале, главной целью которого является формирование культуры взаимного уважения и добрососедства участники смогут посетить детские мастер-классы, а также показы экспериментального кино молодых режиссеров страны.Время: 18.00Место: махалля "Намуна", канал "Кайковуз"Вход свободныйИнтерактивное шоу для детейМалыши смогут принять участие в развлекательном шоу по мотивам мультфильма "Соник и ежиха Эми Роуз" с играми, викториной и аниматорами, а также розыгрышем лотереи со сладким подарком.Время: 18.00Место: CРЦ ParusСтоимость участия: 25 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 99−858−8805Дискотека 90-х в паркеПосетителей ждет концертная программа с шоу аниматоров "Яркие 90-е" костюмированная вечеринка в стиле "Диско" и выступление DJ SaM.Время: 18.30Место: Central ParkВход свободный

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ташкент столица выходные афиша на выходные куда сходить с девушкой ребенком куда сводить ребенка кинопоказ под открытым небом конкурс по поеданию лапши tashkentland "книга жизни" "зеленая книга" трц compass central park фестиваль жажда творчества dream park семейный фестиваль mahalla art weekend махалля намуна канал кайковуз соник и ежиха эми роуз интерактивное шоу срц parus дискотека 90-х