Куда сходить на выходных: топ-7 мероприятий в Ташкенте
© Sputnik / Евгений ОдиноковЗрители в кинотеатре под открытым небом
© Sputnik / Евгений Одиноков
Конкурс по поеданию лапши, дискотека 90-х и семейный фестиваль. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.
Суббота, 15 июля
Кинопоказы под открытым небом
Зрителей ждет показ фильмов "Книга жизни" и "Зеленая книга" в Японском саду.
Время: 20.00, 22.00
Место: Tashkentland
Стоимость билетов: 60 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 88−322−3740
Зрителей ждет показ фильмов "Книга жизни" и "Зеленая книга" в Японском саду.
Время: 20.00, 22.00
Место: Tashkentland
Стоимость билетов: 60 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 88−322−3740
Конкурс по поеданию острой лапши
Участники поборются за призовой фонд в 1,5 млн сумов. Обладателем денежного приза станет тот, кто съест больше всего лапши за 15 минут.
Время: 19.00
Место: ТРЦ Compass
Участие бесплатное
Необходима регистрация
Участники поборются за призовой фонд в 1,5 млн сумов. Обладателем денежного приза станет тот, кто съест больше всего лапши за 15 минут.
Время: 19.00
Место: ТРЦ Compass
Участие бесплатное
Необходима регистрация
Танцевальные батлы в Central Park
Посетители смогут принять участие в танцевальном батле по современным видам танца. За музыкальную атмосферу будут отвечать MC Gaziev, DJ Felix Orca, Diyor Yuldashev и другие.
Время: 18.00
Место: Central Park
Участие бсеплатное
Телефон для справок: (+998) 99−901−3330
Посетители смогут принять участие в танцевальном батле по современным видам танца. За музыкальную атмосферу будут отвечать MC Gaziev, DJ Felix Orca, Diyor Yuldashev и другие.
Время: 18.00
Место: Central Park
Участие бсеплатное
Телефон для справок: (+998) 99−901−3330
Фестиваль "Жажда творчества"
Участников ждут конкурсы для уличных художников, мастер-класс по рисованию, лазерное шоу и фестиваль гипоаллергенных и смывающихся красок "Холи".
Время: 19.00
Место: Dream Park
Вход свободный
Участников ждут конкурсы для уличных художников, мастер-класс по рисованию, лазерное шоу и фестиваль гипоаллергенных и смывающихся красок "Холи".
Время: 19.00
Место: Dream Park
Вход свободный
Воскресенье, 9 июля
Семейный фестиваль Mahalla Art Weekend
На фестивале, главной целью которого является формирование культуры взаимного уважения и добрососедства участники смогут посетить детские мастер-классы, а также показы экспериментального кино молодых режиссеров страны.
Время: 18.00
Место: махалля "Намуна", канал "Кайковуз"
Вход свободный
На фестивале, главной целью которого является формирование культуры взаимного уважения и добрососедства участники смогут посетить детские мастер-классы, а также показы экспериментального кино молодых режиссеров страны.
Время: 18.00
Место: махалля "Намуна", канал "Кайковуз"
Вход свободный
Интерактивное шоу для детей
Малыши смогут принять участие в развлекательном шоу по мотивам мультфильма "Соник и ежиха Эми Роуз" с играми, викториной и аниматорами, а также розыгрышем лотереи со сладким подарком.
Время: 18.00
Место: CРЦ Parus
Стоимость участия: 25 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 99−858−8805
Малыши смогут принять участие в развлекательном шоу по мотивам мультфильма "Соник и ежиха Эми Роуз" с играми, викториной и аниматорами, а также розыгрышем лотереи со сладким подарком.
Время: 18.00
Место: CРЦ Parus
Стоимость участия: 25 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 99−858−8805
Дискотека 90-х в парке
Посетителей ждет концертная программа с шоу аниматоров "Яркие 90-е" костюмированная вечеринка в стиле "Диско" и выступление DJ SaM.
Время: 18.30
Место: Central Park
Вход свободный
Посетителей ждет концертная программа с шоу аниматоров "Яркие 90-е" костюмированная вечеринка в стиле "Диско" и выступление DJ SaM.
Время: 18.30
Место: Central Park
Вход свободный