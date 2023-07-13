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"Разорвет на части": в США раскрыли, как Украина может стать частью НАТО
"Разорвет на части": в США раскрыли, как Украина может стать частью НАТО
Экс-разведчик США озвучил условие, при котором Украина может стать частью Североатлантического альянса.
2023-07-13T16:35+0500
2023-07-13T16:35+0500
2023-07-13T17:08+0500
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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Украина как государство никогда не сможет войти в НАТО. Стать частью Североатлантического альянса сможет лишь западная часть страны, которую аннексирует Польша, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала US Tour of Duty, сообщает РИА Новости.Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО. По его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в военное объединение. На это заявление генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг парировал, что "в процессе присоединения вообще отсутствуют какие-либо четкие временные рамки", а самое важное — выполнять условия.
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в мире украина сша нато вступить польша аннексия бывший разведчик вс сша скотт риттер
в мире украина сша нато вступить польша аннексия бывший разведчик вс сша скотт риттер
"Разорвет на части": в США раскрыли, как Украина может стать частью НАТО
16:35 13.07.2023 (обновлено: 17:08 13.07.2023)
Экс-разведчик США озвучил условие, при котором Украина может стать частью Североатлантического альянса.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik.
Украина как государство никогда не сможет войти в НАТО. Стать частью Североатлантического альянса сможет лишь западная часть страны, которую аннексирует Польша, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала US Tour of Duty, сообщает РИА Новости
.
"После конфликта страна будет разорвана на части и западную ее часть поглотит Польша, которая уже состоит в альянсе. Но Украина как национальное государство не будет членом блока никогда", — полагает эксперт.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО. По его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в военное объединение. На это заявление генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг парировал, что "в процессе присоединения вообще отсутствуют какие-либо четкие временные рамки", а самое важное — выполнять условия.