https://uz.sputniknews.ru/20230713/zachem-boksery-uzbekistana-poexali-v-tailand-36824338.html
Боксеры Узбекистана поехали в Таиланд — Федерация бокса рассказала зачем
Боксеры Узбекистана поехали в Таиланд — Федерация бокса рассказала зачем
В турнире, который пройдет в Таиланде, примут участие трое знаменитых узбекистанцев
2023-07-13T10:31+0500
2023-07-13T10:31+0500
2023-07-13T10:41+0500
хасанбой дусматов
асадходжа муйдинходжаев
узбекистан
спорт
бокс
боксер
чемпион
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34827837_0:0:1159:652_1920x0_80_0_0_65c511502a20519ac1f481100c69d4c6.jpg
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Боксеры Хасанбой Дусматов, Асадходжа Муйдинходжаев и Мужибилло Турсунов отправились в Таиланд для участия в турнире IBA "Ночь чемпионов". Об этом сообщает Федерация бокса.Соперники узбекистанцев: Бойцам предстоит провести на ринге 5 раундов по 3 минуты.На ринг спортсмены выйдут под руководством тренеров Тулкина Киличева, Зиятдинбека Тайганбаева и Акмаля Хасанова. Александр Хамидов будет работать судьей на этом турнире."Ночь чемпионов" пройдет 15 июля.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34827837_91:0:1041:712_1920x0_80_0_0_b785e4f6a2a7dfa0bdbb949a80f7b333.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан бокс боксеры таиланд ночь чемпионов участие хасанбой дусматов асадходжа муйдинходжаев мужибилло турсунов турнир iba мартин сальвадор молина испания хунатип пиднуч дулат бекбауов казахстан тренер тулкин киличев зиятдинбек тайганбаев акмаль хасанов александр хамидов судья
узбекистан бокс боксеры таиланд ночь чемпионов участие хасанбой дусматов асадходжа муйдинходжаев мужибилло турсунов турнир iba мартин сальвадор молина испания хунатип пиднуч дулат бекбауов казахстан тренер тулкин киличев зиятдинбек тайганбаев акмаль хасанов александр хамидов судья
Боксеры Узбекистана поехали в Таиланд — Федерация бокса рассказала зачем
10:31 13.07.2023 (обновлено: 10:41 13.07.2023)
В турнире, который пройдет в Таиланде, примут участие трое знаменитых узбекистанцев.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik.
Боксеры Хасанбой Дусматов, Асадходжа Муйдинходжаев и Мужибилло Турсунов отправились в Таиланд для участия в турнире IBA "Ночь чемпионов". Об этом сообщает Федерация бокса
.
Мартин Сальвадор Молина (Испания);
Хунатип Пиднуч (Таиланд);
Дулат Бекбауов (Казахстан).
Бойцам предстоит провести на ринге 5 раундов по 3 минуты.
На ринг спортсмены выйдут под руководством тренеров Тулкина Киличева, Зиятдинбека Тайганбаева и Акмаля Хасанова. Александр Хамидов будет работать судьей на этом турнире.
"Ночь чемпионов" пройдет 15 июля.