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Боксеры Узбекистана поехали в Таиланд — Федерация бокса рассказала зачем

Боксеры Узбекистана поехали в Таиланд — Федерация бокса рассказала зачем

В турнире, который пройдет в Таиланде, примут участие трое знаменитых узбекистанцев

2023-07-13T10:31+0500

2023-07-13T10:31+0500

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хасанбой дусматов

асадходжа муйдинходжаев

узбекистан

спорт

бокс

боксер

чемпион

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Боксеры Хасанбой Дусматов, Асадходжа Муйдинходжаев и Мужибилло Турсунов отправились в Таиланд для участия в турнире IBA "Ночь чемпионов". Об этом сообщает Федерация бокса.Соперники узбекистанцев: Бойцам предстоит провести на ринге 5 раундов по 3 минуты.На ринг спортсмены выйдут под руководством тренеров Тулкина Киличева, Зиятдинбека Тайганбаева и Акмаля Хасанова. Александр Хамидов будет работать судьей на этом турнире."Ночь чемпионов" пройдет 15 июля.

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