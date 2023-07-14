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https://uz.sputniknews.ru/20230714/kurs-valyut-uzbekistan-17-iyulya-36879886.html
Евро продолжает расти — курс валют в Узбекистане
Евро продолжает расти — курс валют в Узбекистане
Центральный банк Узбекистана установил с 17 июля новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
2023-07-14T18:46+0500
2023-07-14T18:46+0500
узбекистан
центральный банк республики узбекистан
цб
курс валют
курс валюты
валюта
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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Курс доллара составил 11 577,66 сумов (-4,48), евро — 12 998,24 сумов (+57,51), а рубля — 128,20 сумов (-0,46), сообщает ЦБ республики.
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узбекистан центральный банк центробанк цб курс валют валюты евро доллар рубль сум

Евро продолжает расти — курс валют в Узбекистане

18:46 14.07.2023
© Sputnik/Abdubakir YunusovСумовые и долларовые купюры. Иллюстрационное фото
Сумовые и долларовые купюры. Иллюстрационное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2023
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
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Центральный банк Узбекистана установил с 17 июля новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Курс доллара составил 11 577,66 сумов (-4,48), евро — 12 998,24 сумов (+57,51), а рубля — 128,20 сумов (-0,46), сообщает ЦБ республики.
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