https://uz.sputniknews.ru/20230714/kurs-valyut-uzbekistan-17-iyulya-36879886.html

Евро продолжает расти — курс валют в Узбекистане

Евро продолжает расти — курс валют в Узбекистане

Центральный банк Узбекистана установил с 17 июля новые курсы иностранных валют по отношению к суму.

2023-07-14T18:46+0500

2023-07-14T18:46+0500

2023-07-14T18:46+0500

узбекистан

центральный банк республики узбекистан

цб

курс валют

курс валюты

валюта

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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Курс доллара составил 11 577,66 сумов (-4,48), евро — 12 998,24 сумов (+57,51), а рубля — 128,20 сумов (-0,46), сообщает ЦБ республики.

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