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Поднимается ветер: погода в Узбекистане на 14 июля
Поднимается ветер: погода в Узбекистане на 14 июля
По данным Узгидромета, по всей республике ветер сменит направление и значительно усилится.
2023-07-14T05:05+0500
2023-07-14T05:05+0500
2023-07-14T05:05+0500
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ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik. В пятницу по всей территории Узбекистана ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер сменит направление с восточного на западное и усилится до 15-20 метров в секунду, местами с пыльным поземком.Температура воздуха днем:
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узбекистан погода прогноз погоды переменная облачность без осадков усиление ветра пыльный поземок
узбекистан погода прогноз погоды переменная облачность без осадков усиление ветра пыльный поземок
Поднимается ветер: погода в Узбекистане на 14 июля
По данным Узгидромета, по всей республике ветер сменит направление и значительно усилится.
ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik.
В пятницу по всей территории Узбекистана ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет
.
Ветер сменит направление с восточного на западное и усилится до 15-20 метров в секунду, местами с пыльным поземком.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская область – 33-38 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области – 34-39 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области – 39-44 градуса тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области – 35-40 градусов тепла;
Предгорные и горные районы – 26-31 градус тепла.