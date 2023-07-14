https://uz.sputniknews.ru/20230714/pogoda-uzbekistan-14-iyulya-36849433.html

Поднимается ветер: погода в Узбекистане на 14 июля

Поднимается ветер: погода в Узбекистане на 14 июля

По данным Узгидромета, по всей республике ветер сменит направление и значительно усилится.

2023-07-14T05:05+0500

2023-07-14T05:05+0500

2023-07-14T05:05+0500

узбекистан

погода

погода в узбекистане

прогноз

прогноз погоды

прогноз погоды по узбекистану

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/1a/35404106_0:65:3414:1985_1920x0_80_0_0_6b6a4b805b99166d838006daf9ec1e94.jpg

ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik. В пятницу по всей территории Узбекистана ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер сменит направление с восточного на западное и усилится до 15-20 метров в секунду, местами с пыльным поземком.Температура воздуха днем:

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан погода прогноз погоды переменная облачность без осадков усиление ветра пыльный поземок