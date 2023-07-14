https://uz.sputniknews.ru/20230714/putin-vozmojnost-vstupleniye-ukraina-nato-kommentariy-36858917.html
“Ничего хорошего я в этом не вижу” — Путин о возможном вступлении Украины в НАТО
“Ничего хорошего я в этом не вижу” — Путин о возможном вступлении Украины в НАТО
Глава РФ уверен, что это создает угрозы для безопасности России, а также приведет к дополнительному напряжению на международной арене.
2023-07-14T10:44+0500
2023-07-14T10:44+0500
2023-07-14T10:47+0500
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в мире
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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Вступление Украины в НАТО создаст угрозы безопасности для РФ и не повысит безопасность самой Украины, заявил Владимир Путин, сообщает РИА Новости."Поэтому ничего хорошего я в этом не вижу", — добавил он.Также Путин напомнил, что позиция РФ по этому вопросу хорошо известна.
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украина россия нато владимир путин в мире
украина россия нато владимир путин в мире
“Ничего хорошего я в этом не вижу” — Путин о возможном вступлении Украины в НАТО
10:44 14.07.2023 (обновлено: 10:47 14.07.2023)
Глава РФ уверен, что это создает угрозы для безопасности России, а также приведет к дополнительному напряжению на международной арене.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik.
Вступление Украины в НАТО создаст угрозы безопасности для РФ и не повысит безопасность самой Украины, заявил Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
"Что касается членства Украины в НАТО, мы неоднократно об этом говорили, это создает угрозы для безопасности России. Очевидно. И, собственно говоря, причина и специальной военной операции, одна из причин — это угроза вступления Украины в НАТО. Я уверен, что это не повысит безопасность самой Украины. Да и в целом сделает мир гораздо более уязвимым и приведет к дополнительному напряжению на международной арене", — сказал президент РФ, комментируя итоги саммита НАТО в Вильнюсе.
"Поэтому ничего хорошего я в этом не вижу", — добавил он.
Также Путин напомнил, что позиция РФ по этому вопросу хорошо известна.