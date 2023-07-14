https://uz.sputniknews.ru/20230714/putin-vozmojnost-vstupleniye-ukraina-nato-kommentariy-36858917.html

“Ничего хорошего я в этом не вижу” — Путин о возможном вступлении Украины в НАТО

“Ничего хорошего я в этом не вижу” — Путин о возможном вступлении Украины в НАТО

Глава РФ уверен, что это создает угрозы для безопасности России, а также приведет к дополнительному напряжению на международной арене.

2023-07-14T10:44+0500

2023-07-14T10:44+0500

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владимир путин

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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Вступление Украины в НАТО создаст угрозы безопасности для РФ и не повысит безопасность самой Украины, заявил Владимир Путин, сообщает РИА Новости."Поэтому ничего хорошего я в этом не вижу", — добавил он.Также Путин напомнил, что позиция РФ по этому вопросу хорошо известна.

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