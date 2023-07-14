https://uz.sputniknews.ru/20230714/stalo-izvestno-kogda-startuet-vtoroy-sezon-initsiativnogo-byudjeta-36881580.html

Стало известно, когда стартует второй сезон "Инициативного бюджета"

Стало известно, когда стартует второй сезон "Инициативного бюджета"

По предварительным оценкам, в этом году на реализацию программы планируют выделить 1 трлн сумов.

2023-07-14T20:55+0500

2023-07-14T20:55+0500

2023-07-14T20:55+0500

узбекистан

общество

бюджет

благоустройство

министерство экономики узбекистана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/561/46/5614636_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_b03a727b1200ca231a7034a1f1d5ba9e.jpg

ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Второй в этом году сезон программы "Инициативный бюджет" в Узбекистане начнется 17 июля в 10:00. Об этом сообщает Министерство экономики и финансов.Программа пройдет в три этапа:1-й этап —формирование проектов граждан (с 17 июля по 6 августа);2 этап —отбор проектов специальной комиссией (с 6 по 26 августа);3 этап – онлайн-голосование за проекты (с 26 августа по 15 сентября).По предварительным оценкам, в этом сезоне на реализацию инициативных проектов из районных (городских) бюджетов выделят более 1 трлн сумов. До конца сезона эта сумма может вырасти.Напомним, в рамках программы "Инициативный бюджет" граждане на онлайн-платформе выбирают проекты благоустройства в своем населенном пункте.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан общество инициативный бюджет голосование второй сезон три этапа онлайн голосование