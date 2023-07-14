https://uz.sputniknews.ru/20230714/stalo-izvestno-kogda-startuet-vtoroy-sezon-initsiativnogo-byudjeta-36881580.html
Стало известно, когда стартует второй сезон "Инициативного бюджета"
Стало известно, когда стартует второй сезон "Инициативного бюджета"
По предварительным оценкам, в этом году на реализацию программы планируют выделить 1 трлн сумов.
2023-07-14T20:55+0500
2023-07-14T20:55+0500
2023-07-14T20:55+0500
узбекистан
общество
бюджет
благоустройство
министерство экономики узбекистана
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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Второй в этом году сезон программы "Инициативный бюджет" в Узбекистане начнется 17 июля в 10:00. Об этом сообщает Министерство экономики и финансов.Программа пройдет в три этапа:1-й этап —формирование проектов граждан (с 17 июля по 6 августа);2 этап —отбор проектов специальной комиссией (с 6 по 26 августа);3 этап – онлайн-голосование за проекты (с 26 августа по 15 сентября).По предварительным оценкам, в этом сезоне на реализацию инициативных проектов из районных (городских) бюджетов выделят более 1 трлн сумов. До конца сезона эта сумма может вырасти.Напомним, в рамках программы "Инициативный бюджет" граждане на онлайн-платформе выбирают проекты благоустройства в своем населенном пункте.
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узбекистан общество инициативный бюджет голосование второй сезон три этапа онлайн голосование
узбекистан общество инициативный бюджет голосование второй сезон три этапа онлайн голосование
Стало известно, когда стартует второй сезон "Инициативного бюджета"
По предварительным оценкам, в этом году на реализацию программы планируют выделить 1 трлн сумов.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik
. Второй в этом году сезон программы "Инициативный бюджет" в Узбекистане начнется 17 июля в 10:00. Об этом сообщает
Министерство экономики и финансов.
Программа пройдет в три этапа:
1-й этап —формирование проектов граждан (с 17 июля по 6 августа);
2 этап —отбор проектов специальной комиссией (с 6 по 26 августа);
3 этап – онлайн-голосование за проекты (с 26 августа по 15 сентября).
По предварительным оценкам, в этом сезоне на реализацию инициативных проектов из районных (городских) бюджетов выделят более 1 трлн сумов. До конца сезона эта сумма может вырасти.
Напомним, в рамках программы "Инициативный бюджет" граждане на онлайн-платформе выбирают проекты благоустройства в своем населенном пункте.