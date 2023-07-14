Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230714/stalo-izvestno-kogda-startuet-vtoroy-sezon-initsiativnogo-byudjeta-36881580.html
Стало известно, когда стартует второй сезон "Инициативного бюджета"
Стало известно, когда стартует второй сезон "Инициативного бюджета"
По предварительным оценкам, в этом году на реализацию программы планируют выделить 1 трлн сумов.
2023-07-14T20:55+0500
2023-07-14T20:55+0500
узбекистан
общество
бюджет
благоустройство
министерство экономики узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/561/46/5614636_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_b03a727b1200ca231a7034a1f1d5ba9e.jpg
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Второй в этом году сезон программы "Инициативный бюджет" в Узбекистане начнется 17 июля в 10:00. Об этом сообщает Министерство экономики и финансов.Программа пройдет в три этапа:1-й этап —формирование проектов граждан (с 17 июля по 6 августа);2 этап —отбор проектов специальной комиссией (с 6 по 26 августа);3 этап – онлайн-голосование за проекты (с 26 августа по 15 сентября).По предварительным оценкам, в этом сезоне на реализацию инициативных проектов из районных (городских) бюджетов выделят более 1 трлн сумов. До конца сезона эта сумма может вырасти.Напомним, в рамках программы "Инициативный бюджет" граждане на онлайн-платформе выбирают проекты благоустройства в своем населенном пункте.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/561/46/5614636_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_5b69ad311bf08e5211b1167348940f15.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан общество инициативный бюджет голосование второй сезон три этапа онлайн голосование
узбекистан общество инициативный бюджет голосование второй сезон три этапа онлайн голосование

Стало известно, когда стартует второй сезон "Инициативного бюджета"

20:55 14.07.2023
CC BY 2.0 / Peretz Partensky / InflationУзбекские сумы
Узбекские сумы - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2023
CC BY 2.0 / Peretz Partensky / Inflation
Подписаться на
НовостиTelegram
По предварительным оценкам, в этом году на реализацию программы планируют выделить 1 трлн сумов.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Второй в этом году сезон программы "Инициативный бюджет" в Узбекистане начнется 17 июля в 10:00. Об этом сообщает Министерство экономики и финансов.
Программа пройдет в три этапа:
1-й этап —формирование проектов граждан (с 17 июля по 6 августа);
2 этап —отбор проектов специальной комиссией (с 6 по 26 августа);
3 этап – онлайн-голосование за проекты (с 26 августа по 15 сентября).
По предварительным оценкам, в этом сезоне на реализацию инициативных проектов из районных (городских) бюджетов выделят более 1 трлн сумов. До конца сезона эта сумма может вырасти.
Напомним, в рамках программы "Инициативный бюджет" граждане на онлайн-платформе выбирают проекты благоустройства в своем населенном пункте.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0