https://uz.sputniknews.ru/20230714/uzbekistan-pogoda-15-iyul-2023-36869180.html

Ветрено и пыльно — погода в Узбекистане на 15 июля

Ветрено и пыльно — погода в Узбекистане на 15 июля

В первый день выходных синоптики прогнозируют переменную облачность и отсутствие осадков.

2023-07-14T14:21+0500

2023-07-14T14:21+0500

2023-07-14T14:21+0500

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прогноз погоды по узбекистану

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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. В субботу в большинстве регионов Узбекистана возможно усиление ветра, также ожидается небольшая, местами переменная облачность, без дождей, сообщает Узгидромет.В Ташкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с, может усилиться до 12-15 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью +21-23 градуса, днем +35-37 градусов.В Каракалпакстане и Хорезмской области небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью +20-25 градусов, днем +33-38 градусов.В Бухарской и Навоийской областях небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами может усилиться до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью +21-26 градусов, днем +34-39 градусовВ Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью +20-25 градусов, днем +33-38 градусов.В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью +21-26 градусов, днем +36-41 градус.В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью +18-23 градуса, днем +33-38 градусов.В предгорных и горных районах республики небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью +12-17 градусов, днем +23-28 градусов.

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