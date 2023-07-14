https://uz.sputniknews.ru/20230714/uzbekistan-sport-legkaya-atletika-36871030.html

Узбекские легкоатлетки заняли призовые места на чемпионате Азии

Узбекские легкоатлетки заняли призовые места на чемпионате Азии

Две спортсменки из Узбекистана завоевали серебряную и бронзовую медали на турнире в Таиланде.

2023-07-14T15:14+0500

2023-07-14T15:14+0500

2023-07-14T15:21+0500

спорт

узбекистан

легкая атлетика

таиланд

бег

прыжок

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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik Легкоатлетки из Узбекистана Фарида Солиева и Светлана Радзивил заняли призовые места на чемпионате Азии по легкой атлетике в Таиланде, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.Фарида Солиева стала второй в беге на дистанции 400 метров с результатом 52,95 секунды."Тем самым наша спортсменка из Навои смогла побить свой личный рекорд", — говорится в сообщении.Золотая медаль в этой дисциплине досталась представительнице Шри-Ланки, а тройку лидеров замкнула спортсменка из Индии.1. Раманаяка Надиша (Шри-Ланка) — 52,612. Фарида Солиева (Узбекистан) – 52,953. Айшвария Мишра (Индия) – 53,07Светлана Радзивил, выступавшая в секторе прыжков в высоту, преодолела планки в 1,75, 1,80 и 1,83 метра с первой попытки, но потерпела неудачу на высоте в 1,86 метра.Золото и серебро досталось спортсменам из Казахстана. В копилке узбекистанской легкоатлетки эта медаль стала шестой.Прыжок в высоту: 1. Кристина Овчинникова (Казахстан) – 1,862. Елизавета Матвеева (Казахстан) – 1,863. Светлана Радзивил (Узбекистан) – 1,83Читайте также:В Ташкенте пройдет чемпионат по волейболу – какие страны участвуют

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