https://uz.sputniknews.ru/20230714/uzbekistan-sport-legkaya-atletika-36871030.html
Узбекские легкоатлетки заняли призовые места на чемпионате Азии
Узбекские легкоатлетки заняли призовые места на чемпионате Азии
Две спортсменки из Узбекистана завоевали серебряную и бронзовую медали на турнире в Таиланде.
2023-07-14T15:14+0500
2023-07-14T15:14+0500
2023-07-14T15:21+0500
спорт
узбекистан
легкая атлетика
таиланд
бег
прыжок
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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik Легкоатлетки из Узбекистана Фарида Солиева и Светлана Радзивил заняли призовые места на чемпионате Азии по легкой атлетике в Таиланде, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.Фарида Солиева стала второй в беге на дистанции 400 метров с результатом 52,95 секунды."Тем самым наша спортсменка из Навои смогла побить свой личный рекорд", — говорится в сообщении.Золотая медаль в этой дисциплине досталась представительнице Шри-Ланки, а тройку лидеров замкнула спортсменка из Индии.1. Раманаяка Надиша (Шри-Ланка) — 52,612. Фарида Солиева (Узбекистан) – 52,953. Айшвария Мишра (Индия) – 53,07Светлана Радзивил, выступавшая в секторе прыжков в высоту, преодолела планки в 1,75, 1,80 и 1,83 метра с первой попытки, но потерпела неудачу на высоте в 1,86 метра.Золото и серебро досталось спортсменам из Казахстана. В копилке узбекистанской легкоатлетки эта медаль стала шестой.Прыжок в высоту: 1. Кристина Овчинникова (Казахстан) – 1,862. Елизавета Матвеева (Казахстан) – 1,863. Светлана Радзивил (Узбекистан) – 1,83Читайте также:В Ташкенте пройдет чемпионат по волейболу – какие страны участвуют
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спорт легкая атлетика чемпионат азии таиланд призовые места серебро бронза третье второе фарида солиева светлана радзивил
спорт легкая атлетика чемпионат азии таиланд призовые места серебро бронза третье второе фарида солиева светлана радзивил
Узбекские легкоатлетки заняли призовые места на чемпионате Азии
15:14 14.07.2023 (обновлено: 15:21 14.07.2023)
Две спортсменки из Узбекистана завоевали серебряную и бронзовую медали на турнире в Таиланде.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik Легкоатлетки из Узбекистана Фарида Солиева и Светлана Радзивил заняли призовые места на чемпионате Азии по легкой атлетике в Таиланде, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.
Фарида Солиева стала второй в беге на дистанции 400 метров с результатом 52,95 секунды.
"Тем самым наша спортсменка из Навои смогла побить свой личный рекорд", — говорится в сообщении.
Золотая медаль в этой дисциплине досталась представительнице Шри-Ланки, а тройку лидеров замкнула спортсменка из Индии.
1. Раманаяка Надиша (Шри-Ланка) — 52,61
2. Фарида Солиева (Узбекистан) – 52,95
3. Айшвария Мишра (Индия) – 53,07
Светлана Радзивил, выступавшая в секторе прыжков в высоту, преодолела планки в 1,75, 1,80 и 1,83 метра с первой попытки, но потерпела неудачу на высоте в 1,86 метра.
Золото и серебро досталось спортсменам из Казахстана. В копилке узбекистанской легкоатлетки эта медаль стала шестой.
1. Кристина Овчинникова (Казахстан) – 1,86
2. Елизавета Матвеева (Казахстан) – 1,86
3. Светлана Радзивил (Узбекистан) – 1,83