https://uz.sputniknews.ru/20230714/v-rossii-prinyali-zakon-zapreschayuschiy-smenu-pola-36881323.html

В России приняли закон, запрещающий смену пола

В России приняли закон, запрещающий смену пола

Инициативу внесли еще в мае депутаты всех пяти думских фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным.

2023-07-14T19:57+0500

2023-07-14T19:57+0500

2023-07-14T20:27+0500

россия

государственная дума рф

закон

трансгендер

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ТАШКЕНТ, 14 июл – Sputnik. Государственная Дума России на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон о запрете смены пола, сообщает РИА Новости.Инициативу внесли в Госдуму еще в мае депутаты всех пяти думских фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным. Вице-спикер Петр Толстой отмечал ранее, что авторами инициативы стали "почти 400 парламентариев". Закон запрещает осуществлять медицинские вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленные на смену пола. Закон предлагает аннулировать брак в случае, если один из супругов сменил пол. Изменения коснутся в статью 16 Семейного кодекса, где описаны условия прекращения брака. Также предусматривается, что если есть справка, что произошла смена пола, то человеку запретят усыновлять детей. При этом, на лиц, изменивших пол до дня вступления в силу этого закона, его нормы распространяться не будут. Также вводится норма о том, что заключение о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния составляется ЗАГС в случае, если "представлено медицинское заключение врачебной комиссии медицинской организации, подведомственной федеральному органу исполнительной власти по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения". К смене пола не относятся медицинские вмешательства, связанные с лечение врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с формированием половых органов у детей, по решению врачебной комиссии. Порядок выдачи решений и перечень медорганизаций будет утверждать правительство РФ. Как ранее заявляла депутат ГД Тамара Фролова, важность этого законопроекта неоспорима, он абсолютно ожидаемый и необходимый для России, где традиционные семейные ценности и институт брака являются определяющими в укреплении суверенитета страны. "На здоровых семьях, на здоровом воспитании детей должно строиться будущее страны, а не на европейских играх в демократию, которая давно переросла во всеобщую деградацию", отмечала Фролова. Ранее Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства призвала законодательно защитить российских детей, которые были усыновлены или находятся под опекой граждан в странах, где разрешена смена пола. Володин отмечал, что в течение июля Госдума примет решение о запрете смены пола. В начале одного из пленарных заседаний Думы спикер ГД подчеркнул, что в этих случаях "не идет речи даже об операции". Володин отмечал, что ситуация, когда частные клиники "за 30-60 тысяч рублей" выдают справки, позволяющие сменить пол в документах, недопустима. Спикер ГД напомнил, что три года назад граждане РФ проголосовали за конституцию, которая защищает "институт брака как союз мужчины и женщины". Также он отметил, что год назад были приняты законы о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, ЛГБТ и педофилии.

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россия государственная дума закон о запрете смены пола запрещается медицинские вмешательства направленные на смену пола усыновление брак аннулировать семейный кодекс