https://uz.sputniknews.ru/20230714/zafar-narzullayev-biografiya-36872421.html
Зуфар Нарзуллаев — что известно о новом руководителе "Узбекистон темир йуллари"
Зуфар Нарзуллаев — что известно о новом руководителе "Узбекистон темир йуллари"
Где ранее работал назначенный исполняющим обязанности председателя правления железнодорожной компании республики Зуфар Гиясович Нарзуллаев — читайте в материале.
2023-07-14T16:43+0500
2023-07-14T16:43+0500
2023-07-14T16:46+0500
общество
узбекистон темир йуллари
назначение
биография
зуфар нарзуллаев
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Трудовая деятельность:Дополнительная информация:В 2014 году награжден орденом “Fidokorona mehnatlari uchun” (“За заслуги перед Отечеством”).
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общество узбекистон темир йуллари назначение биография зуфар нарзуллаев
общество узбекистон темир йуллари назначение биография зуфар нарзуллаев
Зуфар Нарзуллаев — что известно о новом руководителе "Узбекистон темир йуллари"
16:43 14.07.2023 (обновлено: 16:46 14.07.2023)
Где ранее работал назначенный исполняющим обязанности председателя правления железнодорожной компании Узбекистана Зуфар Гиясович Нарзуллаев — читайте в материале.
С 1996 года работал на различных руководящих должностях в структурных подразделениях железнодорожной сферы республики;
В 2009 – 2016 годах возглавлял дирекцию капитального строительства железнодорожной сферы, активно участвовал в строительстве электрифицированной железной дороги “Ангрен – Пап”;
В 2016-2017 годах был первым заместителем хокима Джизакской области;
С 2017 года занимал должность директора инжиниринговой компании “O‘zshahar qurilish invest”;
Дополнительная информация:
В 2014 году награжден орденом “Fidokorona mehnatlari uchun” (“За заслуги перед Отечеством”).