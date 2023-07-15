https://uz.sputniknews.ru/20230715/bortsy-uzbekistan-medali-chempionat-azii-36891881.html

Борцы Узбекистана завоевывают медали на чемпионате Азии — какие именно и кто

Борцы Узбекистана завоевывают медали на чемпионате Азии — какие именно и кто

В эти дни в Аммане (Иордания) проходит чемпионат Азии по спортивной борьбе в двух возрастных категориях — до 15 и 20 лет

2023-07-15T13:43+0500

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Стали известны медалисты среди кадетов, сообщает НОК. Представители сборной Узбекистана завоевали 1 золотую, 6 серебряных и 11 бронзовых медалей. Медалисты в категории кадетов:золото:-48 кг: Улугбек Рашидов (вольная борьба)серебро:-38 кг: Джахонгир Тулкинов (вольная борьба)-85 кг: Бехруз Баходиров (вольная борьба)-52 кг: Овездурди Сапармуратов (греко-римская борьба)-39 кг: Шохиста Шоназарова (женская борьба)-54 кг: Муниса Мингяшарова (женская борьба)-66 кг: Мухайе Рахимжонова (женская борьба)бронза:-62 кг: Фаррухбек Джуманазаров (вольная борьба)-68 кг: Джафар Джалилов (вольная борьба)-75 кг: Бунед Руфатов (вольная борьба)-38 кг: Абдушукур Нургелдиев (греко-римская борьба)-41 кг: Аббос Омонбоев (греко-римская борьба)-48 кг: Шохджахон Эшмирзаев (греко-римская борьба)-57 кг: Азизбек Барликбаев (греко-римская борьба)-62 кг: Огабек Аскаралиев (греко-римская борьба)-68 кг: Бехрузбек Валиев (греко-римская борьба)-85 кг: Сайидамир Нематов (греко-римская борьба)-62 кг: Лайло Оразбоева (женская борьба).Сегодня начинаются состязания среди борцов до 20 лет.

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