https://uz.sputniknews.ru/20230715/bortsy-uzbekistan-medali-chempionat-azii-36891881.html
Борцы Узбекистана завоевывают медали на чемпионате Азии — какие именно и кто
Борцы Узбекистана завоевывают медали на чемпионате Азии — какие именно и кто
В эти дни в Аммане (Иордания) проходит чемпионат Азии по спортивной борьбе в двух возрастных категориях — до 15 и 20 лет
2023-07-15T13:43+0500
2023-07-15T13:43+0500
2023-07-15T13:47+0500
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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Стали известны медалисты среди кадетов, сообщает НОК. Представители сборной Узбекистана завоевали 1 золотую, 6 серебряных и 11 бронзовых медалей. Медалисты в категории кадетов:золото:-48 кг: Улугбек Рашидов (вольная борьба)серебро:-38 кг: Джахонгир Тулкинов (вольная борьба)-85 кг: Бехруз Баходиров (вольная борьба)-52 кг: Овездурди Сапармуратов (греко-римская борьба)-39 кг: Шохиста Шоназарова (женская борьба)-54 кг: Муниса Мингяшарова (женская борьба)-66 кг: Мухайе Рахимжонова (женская борьба)бронза:-62 кг: Фаррухбек Джуманазаров (вольная борьба)-68 кг: Джафар Джалилов (вольная борьба)-75 кг: Бунед Руфатов (вольная борьба)-38 кг: Абдушукур Нургелдиев (греко-римская борьба)-41 кг: Аббос Омонбоев (греко-римская борьба)-48 кг: Шохджахон Эшмирзаев (греко-римская борьба)-57 кг: Азизбек Барликбаев (греко-римская борьба)-62 кг: Огабек Аскаралиев (греко-римская борьба)-68 кг: Бехрузбек Валиев (греко-римская борьба)-85 кг: Сайидамир Нематов (греко-римская борьба)-62 кг: Лайло Оразбоева (женская борьба).Сегодня начинаются состязания среди борцов до 20 лет.
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узбекистан иордания амман чемпионат азии спортивная борьба медали золото серебро бронза медалисты кадеты улугбек рашидов вольная борьба греко-римская борьба женская борьба джахонгир тулкинов бехруз баходиров овездурди сапармуратов шохиста шоназарова муниса мингяшарова мухайе рахимжонова фаррухбек джуманазаров джафар джалилов бунед руфатов абдушукур нургелдиев аббос омонбоев шохджахон эшмирзаев азизбек барликбаев огабек аскаралиев бехрузбек валиев сайидамир нематов лайло оразбоева
узбекистан иордания амман чемпионат азии спортивная борьба медали золото серебро бронза медалисты кадеты улугбек рашидов вольная борьба греко-римская борьба женская борьба джахонгир тулкинов бехруз баходиров овездурди сапармуратов шохиста шоназарова муниса мингяшарова мухайе рахимжонова фаррухбек джуманазаров джафар джалилов бунед руфатов абдушукур нургелдиев аббос омонбоев шохджахон эшмирзаев азизбек барликбаев огабек аскаралиев бехрузбек валиев сайидамир нематов лайло оразбоева
Борцы Узбекистана завоевывают медали на чемпионате Азии — какие именно и кто
13:43 15.07.2023 (обновлено: 13:47 15.07.2023)
В эти дни в Аммане (Иордания) проходит чемпионат Азии по спортивной борьбе в двух возрастных категориях — до 15 и 20 лет.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik.
Стали известны медалисты среди кадетов, сообщает НОК
. Представители сборной Узбекистана завоевали 1 золотую, 6 серебряных и 11 бронзовых медалей.
Медалисты в категории кадетов:
золото:
-48 кг: Улугбек Рашидов (вольная борьба)
серебро:
-38 кг: Джахонгир Тулкинов (вольная борьба)
-85 кг: Бехруз Баходиров (вольная борьба)
-52 кг: Овездурди Сапармуратов (греко-римская борьба)
-39 кг: Шохиста Шоназарова (женская борьба)
-54 кг: Муниса Мингяшарова (женская борьба)
-66 кг: Мухайе Рахимжонова (женская борьба)
бронза:
-62 кг: Фаррухбек Джуманазаров (вольная борьба)
-68 кг: Джафар Джалилов (вольная борьба)
-75 кг: Бунед Руфатов (вольная борьба)
-38 кг: Абдушукур Нургелдиев (греко-римская борьба)
-41 кг: Аббос Омонбоев (греко-римская борьба)
-48 кг: Шохджахон Эшмирзаев (греко-римская борьба)
-57 кг: Азизбек Барликбаев (греко-римская борьба)
-62 кг: Огабек Аскаралиев (греко-римская борьба)
-68 кг: Бехрузбек Валиев (греко-римская борьба)
-85 кг: Сайидамир Нематов (греко-римская борьба)
-62 кг: Лайло Оразбоева (женская борьба).
Сегодня начинаются состязания среди борцов до 20 лет.