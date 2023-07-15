https://uz.sputniknews.ru/20230715/gdye-luchshye-vsego-xranit-dengi-vo-vremya-otdyxa-sovety-eksperta-36896555.html

Где лучше всего хранить деньги во время отдыха — советы эксперта

Где лучше всего хранить деньги во время отдыха — советы эксперта

Чтобы исключить кражу денег и драгоценностей во время отдыха, некоторые путешественники придумывают изощренные способы их хранения. 15.07.2023, Sputnik Узбекистан

2023-07-15T22:03+0500

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отдых

эксперт

советы

деньги

сейф

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Как и где хранить деньги на отдыхе, чтобы избежать краж, в интервью радио Sputnik рассказал председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев.По словам эксперта, некоторые путешественники придумывают изощренные способы хранения денег и драгоценностей во время отдыха, чтобы исключить риск их кражи. Зачастую это приводит к тому, что люди забывают, куда положили купюры или ценные вещи, предупредил он.Чтобы избежать неприятных ситуаций, деньги, документы и драгоценности нужно хранить в сейфе, рекомендует эксперт.При этом эксперт не советует держать все деньги в одном месте.

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отдых, эксперт, советы, деньги, сейф