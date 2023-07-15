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Где лучше всего хранить деньги во время отдыха — советы эксперта
Где лучше всего хранить деньги во время отдыха — советы эксперта
Чтобы исключить кражу денег и драгоценностей во время отдыха, некоторые путешественники придумывают изощренные способы их хранения. 15.07.2023, Sputnik Узбекистан
2023-07-15T22:03+0500
2023-07-15T22:03+0500
2023-07-15T22:03+0500
отдых
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сейф
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Как и где хранить деньги на отдыхе, чтобы избежать краж, в интервью радио Sputnik рассказал председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев.По словам эксперта, некоторые путешественники придумывают изощренные способы хранения денег и драгоценностей во время отдыха, чтобы исключить риск их кражи. Зачастую это приводит к тому, что люди забывают, куда положили купюры или ценные вещи, предупредил он.Чтобы избежать неприятных ситуаций, деньги, документы и драгоценности нужно хранить в сейфе, рекомендует эксперт.При этом эксперт не советует держать все деньги в одном месте.
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отдых, эксперт, советы, деньги, сейф
отдых, эксперт, советы, деньги, сейф
Где лучше всего хранить деньги во время отдыха — советы эксперта
Чтобы исключить кражу денег и драгоценностей во время отдыха, некоторые путешественники придумывают изощренные способы их хранения.
Как и где хранить деньги на отдыхе, чтобы избежать краж, в интервью радио Sputnik
рассказал председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев.
По словам эксперта, некоторые путешественники придумывают изощренные способы хранения денег и драгоценностей во время отдыха, чтобы исключить риск их кражи. Зачастую это приводит к тому, что люди забывают, куда положили купюры или ценные вещи, предупредил он.
"Есть туристы, которые прячут деньги и драгоценности в шторах, под подушкой, в кровати, где-то еще. Но очень часто люди забывают, сколько спрятали, им начинает казаться, что какую-то сумму украли, или они просто не могут вспомнить, куда именно положили деньги", – сказал Роман Бобылев.
Чтобы избежать неприятных ситуаций, деньги, документы и драгоценности нужно хранить в сейфе, рекомендует эксперт.
"Сейфы в номерах, на мой взгляд, — простой и безопасный способ хранения и денежных средств, и драгоценностей, и документов. Я бы рекомендовал в первую очередь пользоваться сейфом. Иногда есть возможность оставить что-то в ячейке на ресепшен отеля. Если вы не разбираете вещи и храните их в чемодане, плюс он закрывается на кодовый замок, имеет смысл хранить часть денег там. И, конечно, не стоит разбрасывать ценные вещи в номере и оставлять деньги на виду, провоцируя людей на совершение краж", – добавил Роман Бобылев.
При этом эксперт не советует держать все деньги в одном месте.
"В любом случае имеет смысл разделить денежные средства между супругами, друзьями, чтобы часть носить с собой, а часть держать в номере. Если вы идете на пляж один, лучше брать минимальное количество денег, чтобы в случае кражи было не так обидно. Ведь на пляже вы оставите вещи практически без присмотра", — напоминает Роман Бобылев.