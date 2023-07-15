Сегодня пройдет "Ночь чемпионов" с участием боксеров Узбекистана — где посмотреть
16:26 15.07.2023 (обновлено: 17:58 15.07.2023)
© Федерация бокса УзбекистанаПеред "Ночью чемпионов" узбекистанцы приняли участие в церемонии взвешивания
Боксерам предстоит провести на ринге 5 раундов по 3 минуты.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Сегодня в Таиланде состоится турнир IBA "Ночь чемпионов". Посмотреть трансляцию можно будет на сайте Международной боксерской ассоциации (IBA).
В турнире принимают участие Хасанбой Дусматов, Асадходжа Муйдинходжаев и Мужибилло Турсунов.
Примерное ташкентское время начала боев:
-51 кг: Хасанбой Дусматов – Мартин Молина Сальвадор (Испания) (после 19:00);
-63,5 кг: Мужибилло Турсунов – Мухаммедсабир Базарбай Уулу (Казахстан) (после 19:30);
-71 кг: Асадходжа Муйдинходжаев – Дулат Бекбауов (Казахстан) (после 20:00).
Перед боем узбекистанцы приняли участие в церемонии взвешивания.
© Федерация бокса УзбекистанаПеред "Ночью чемпионов" узбекистанцы приняли участие в церемонии взвешивания
Перед "Ночью чемпионов" узбекистанцы приняли участие в церемонии взвешивания
© Федерация бокса УзбекистанаПеред "Ночью чемпионов" узбекистанцы приняли участие в церемонии взвешивания
Перед "Ночью чемпионов" узбекистанцы приняли участие в церемонии взвешивания
© Федерация бокса УзбекистанаПеред "Ночью чемпионов" узбекистанцы приняли участие в церемонии взвешивания
Перед "Ночью чемпионов" узбекистанцы приняли участие в церемонии взвешивания
Бойцам предстоит провести на ринге 5 раундов по 3 минуты.
На ринг спортсмены выйдут под руководством тренеров Тулкина Киличева, Зиятдинбека Тайганбаева и Акмаля Хасанова. Александр Хамидов будет работать судьей на этом турнире.