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https://uz.sputniknews.ru/20230715/noch-chempionov-boksery-uzbekistan-gdye-posmotret-36896098.html
Сегодня пройдет "Ночь чемпионов" с участием боксеров Узбекистана — где посмотреть
Сегодня пройдет "Ночь чемпионов" с участием боксеров Узбекистана — где посмотреть
Боксерам предстоит провести на ринге 5 раундов по 3 минуты
2023-07-15T16:26+0500
2023-07-15T17:58+0500
узбекистан
спорт
бокс
хасанбой дусматов
таиланд
асадходжа муйдинходжаев
боксер
турнир
чемпион
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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Сегодня в Таиланде состоится турнир IBA "Ночь чемпионов". Посмотреть трансляцию можно будет на сайте Международной боксерской ассоциации (IBA).В турнире принимают участие Хасанбой Дусматов, Асадходжа Муйдинходжаев и Мужибилло Турсунов.Примерное ташкентское время начала боев:Перед боем узбекистанцы приняли участие в церемонии взвешивания. Бойцам предстоит провести на ринге 5 раундов по 3 минуты.На ринг спортсмены выйдут под руководством тренеров Тулкина Киличева, Зиятдинбека Тайганбаева и Акмаля Хасанова. Александр Хамидов будет работать судьей на этом турнире.
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узбекистан таиланд бокс боксеры ночь чемпионов турнир iba трансляция хасанбой дусматов асадходжа муйдинходжаев мужибилло турсунов церемония взвешивание
узбекистан таиланд бокс боксеры ночь чемпионов турнир iba трансляция хасанбой дусматов асадходжа муйдинходжаев мужибилло турсунов церемония взвешивание

Сегодня пройдет "Ночь чемпионов" с участием боксеров Узбекистана — где посмотреть

16:26 15.07.2023 (обновлено: 17:58 15.07.2023)
© Федерация бокса УзбекистанаПеред "Ночью чемпионов" узбекистанцы приняли участие в церемонии взвешивания
Перед Ночью чемпионов узбекистанцы приняли участие в церемонии взвешивания - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2023
© Федерация бокса Узбекистана
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Боксерам предстоит провести на ринге 5 раундов по 3 минуты.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Сегодня в Таиланде состоится турнир IBA "Ночь чемпионов". Посмотреть трансляцию можно будет на сайте Международной боксерской ассоциации (IBA).
В турнире принимают участие Хасанбой Дусматов, Асадходжа Муйдинходжаев и Мужибилло Турсунов.
Примерное ташкентское время начала боев:
-51 кг: Хасанбой Дусматов – Мартин Молина Сальвадор (Испания) (после 19:00);
-63,5 кг: Мужибилло Турсунов – Мухаммедсабир Базарбай Уулу (Казахстан) (после 19:30);
-71 кг: Асадходжа Муйдинходжаев – Дулат Бекбауов (Казахстан) (после 20:00).
Перед боем узбекистанцы приняли участие в церемонии взвешивания.
© Федерация бокса УзбекистанаПеред "Ночью чемпионов" узбекистанцы приняли участие в церемонии взвешивания
Перед Ночью чемпионов узбекистанцы приняли участие в церемонии взвешивания - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2023
Перед "Ночью чемпионов" узбекистанцы приняли участие в церемонии взвешивания
© Федерация бокса Узбекистана
© Федерация бокса УзбекистанаПеред "Ночью чемпионов" узбекистанцы приняли участие в церемонии взвешивания
Перед Ночью чемпионов узбекистанцы приняли участие в церемонии взвешивания - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2023
Перед "Ночью чемпионов" узбекистанцы приняли участие в церемонии взвешивания
© Федерация бокса Узбекистана
© Федерация бокса УзбекистанаПеред "Ночью чемпионов" узбекистанцы приняли участие в церемонии взвешивания
Перед Ночью чемпионов узбекистанцы приняли участие в церемонии взвешивания - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2023
Перед "Ночью чемпионов" узбекистанцы приняли участие в церемонии взвешивания
© Федерация бокса Узбекистана
Бойцам предстоит провести на ринге 5 раундов по 3 минуты.
На ринг спортсмены выйдут под руководством тренеров Тулкина Киличева, Зиятдинбека Тайганбаева и Акмаля Хасанова. Александр Хамидов будет работать судьей на этом турнире.
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