https://uz.sputniknews.ru/20230715/noch-chempionov-boksery-uzbekistan-gdye-posmotret-36896098.html

Сегодня пройдет "Ночь чемпионов" с участием боксеров Узбекистана — где посмотреть

Сегодня пройдет "Ночь чемпионов" с участием боксеров Узбекистана — где посмотреть

Боксерам предстоит провести на ринге 5 раундов по 3 минуты

2023-07-15T16:26+0500

2023-07-15T16:26+0500

2023-07-15T17:58+0500

узбекистан

спорт

бокс

хасанбой дусматов

таиланд

асадходжа муйдинходжаев

боксер

турнир

чемпион

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Сегодня в Таиланде состоится турнир IBA "Ночь чемпионов". Посмотреть трансляцию можно будет на сайте Международной боксерской ассоциации (IBA).В турнире принимают участие Хасанбой Дусматов, Асадходжа Муйдинходжаев и Мужибилло Турсунов.Примерное ташкентское время начала боев:Перед боем узбекистанцы приняли участие в церемонии взвешивания. Бойцам предстоит провести на ринге 5 раундов по 3 минуты.На ринг спортсмены выйдут под руководством тренеров Тулкина Киличева, Зиятдинбека Тайганбаева и Акмаля Хасанова. Александр Хамидов будет работать судьей на этом турнире.

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