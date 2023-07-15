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https://uz.sputniknews.ru/20230715/prognoz-pogody-uzbekistan-15-iyulya-36882535.html
Жара отступит: прогноз погоды в Узбекистане на 15 июля
Жара отступит: прогноз погоды в Узбекистане на 15 июля
По данным Узгидромета, в выходные в республике будет немного прохладнее.
2023-07-15T05:02+0500
2023-07-15T05:02+0500
узбекистан
погода
погода в узбекистане
прогноз
прогноз погоды
прогноз погоды по узбекистану
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ТАШКЕНТ, 15 июл – Sputnik. По прогнозам Узгидромета, в выходные в Узбекистане температура станет чуть ниже.По всем регионам страны ожидается небольшая переменная облачность, без осадков. Ветер по всей территории республики, кроме Каракалпакстана, Хорезмской области и горных районов, может усилиться до 15-20 метров в секунду, местами с пыльным поземком.Температура воздуха:
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узбекистан прогноз погоды погода узгидромет без осадков усиление ветра пыльный поземок температура воздуха
узбекистан прогноз погоды погода узгидромет без осадков усиление ветра пыльный поземок температура воздуха

Жара отступит: прогноз погоды в Узбекистане на 15 июля

05:02 15.07.2023
© unsplash.com/AXP PhotographyМечеть Калян, Бухара Узбекистан
Мечеть Калян, Бухара Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2023
© unsplash.com/AXP Photography
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По данным Узгидромета, в выходные в республике будет немного прохладнее.
ТАШКЕНТ, 15 июл – Sputnik. По прогнозам Узгидромета, в выходные в Узбекистане температура станет чуть ниже.
По всем регионам страны ожидается небольшая переменная облачность, без осадков. Ветер по всей территории республики, кроме Каракалпакстана, Хорезмской области и горных районов, может усилиться до 15-20 метров в секунду, местами с пыльным поземком.
Температура воздуха:
Каракалпакстан, Хорезмская, Ташккентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области, Ферганская долина – 33-38 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области – 34-39 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области – 36-41 градус тепла;
Горные районы – 23-28 градусов тепла.
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