https://uz.sputniknews.ru/20230715/prognoz-pogody-uzbekistan-15-iyulya-36882535.html

Жара отступит: прогноз погоды в Узбекистане на 15 июля

Жара отступит: прогноз погоды в Узбекистане на 15 июля

По данным Узгидромета, в выходные в республике будет немного прохладнее.

2023-07-15T05:02+0500

2023-07-15T05:02+0500

2023-07-15T05:02+0500

узбекистан

погода

погода в узбекистане

прогноз

прогноз погоды

прогноз погоды по узбекистану

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ТАШКЕНТ, 15 июл – Sputnik. По прогнозам Узгидромета, в выходные в Узбекистане температура станет чуть ниже.По всем регионам страны ожидается небольшая переменная облачность, без осадков. Ветер по всей территории республики, кроме Каракалпакстана, Хорезмской области и горных районов, может усилиться до 15-20 метров в секунду, местами с пыльным поземком.Температура воздуха:

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