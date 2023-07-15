https://uz.sputniknews.ru/20230715/razvitiye-bostanlykskiya-rayon-tashkentskaya-oblast-31-milliard-sumov-36892092.html
На развитие Бостанлыкского района выделили 31,2 млрд сумов — на что их потратят
На развитие Бостанлыкского района выделили 31,2 млрд сумов — на что их потратят
Всего хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев выделил Бостанлыкскому району 31 млрд 180 млн сумов
2023-07-15T19:46+0500
2023-07-15T19:46+0500
2023-07-15T19:46+0500
узбекистан
ташкентская область
бостанлыкский район
хоким
благоустройство
развитие
вода
дороги
электричество
строительство
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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В Бостанлыкском районе Ташкентской области на благоустройство микрорайонов выделили более 31 млрд сумов. Об этом сообщает областной хокимият.Средства будут потрачены на:В частности, отмечается, что на асфальтирование 40 км внутренних дорог направят 21,5 млрд сумов.Кроме того, на прокладку водопровода протяженностью 2,1 км направят 5 млрд сумов, на прокладку электрических сетей протяженностью 31,3 км и строительство 16 трансформаторных пунктов — 4,6 млрд сумов.
узбекистан
ташкентская область
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узбекистан ташкентская область бостанлыкский район благоустройство развитие микрорайон хоким зойир мирзаев питьевая вода ремонт внутренних дорог строительство новые сети электроснабжения трансформаторные пункты водопровод протяженность
узбекистан ташкентская область бостанлыкский район благоустройство развитие микрорайон хоким зойир мирзаев питьевая вода ремонт внутренних дорог строительство новые сети электроснабжения трансформаторные пункты водопровод протяженность
На развитие Бостанлыкского района выделили 31,2 млрд сумов — на что их потратят
Всего хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев выделил Бостанлыкскому району 31 млрд 180 млн сумов.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik.
В Бостанлыкском районе Ташкентской области на благоустройство микрорайонов выделили более 31 млрд сумов. Об этом сообщает областной хокимият
.
Средства будут потрачены на:
обеспечение питьевой водой и ремонт внутренних дорог;
строительство новых сетей электроснабжения;
строительство новых трансформаторных пунктов.
В частности, отмечается, что на асфальтирование 40 км внутренних дорог направят 21,5 млрд сумов.
Кроме того, на прокладку водопровода протяженностью 2,1 км направят 5 млрд сумов, на прокладку электрических сетей протяженностью 31,3 км и строительство 16 трансформаторных пунктов — 4,6 млрд сумов.