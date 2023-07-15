https://uz.sputniknews.ru/20230715/razvitiye-bostanlykskiya-rayon-tashkentskaya-oblast-31-milliard-sumov-36892092.html

На развитие Бостанлыкского района выделили 31,2 млрд сумов — на что их потратят

На развитие Бостанлыкского района выделили 31,2 млрд сумов — на что их потратят

Всего хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев выделил Бостанлыкскому району 31 млрд 180 млн сумов

2023-07-15T19:46+0500

2023-07-15T19:46+0500

2023-07-15T19:46+0500

узбекистан

ташкентская область

бостанлыкский район

хоким

благоустройство

развитие

вода

дороги

электричество

строительство

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В Бостанлыкском районе Ташкентской области на благоустройство микрорайонов выделили более 31 млрд сумов. Об этом сообщает областной хокимият.Средства будут потрачены на:В частности, отмечается, что на асфальтирование 40 км внутренних дорог направят 21,5 млрд сумов.Кроме того, на прокладку водопровода протяженностью 2,1 км направят 5 млрд сумов, на прокладку электрических сетей протяженностью 31,3 км и строительство 16 трансформаторных пунктов — 4,6 млрд сумов.

узбекистан

ташкентская область

бостанлыкский район

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узбекистан ташкентская область бостанлыкский район благоустройство развитие микрорайон хоким зойир мирзаев питьевая вода ремонт внутренних дорог строительство новые сети электроснабжения трансформаторные пункты водопровод протяженность