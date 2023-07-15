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Узбекистанцы вышли в финал чемпионата мира по пятиборью
Узбекистанцы вышли в финал чемпионата мира по пятиборью
В Александрии (Египет) проходит чемпионат мира по современному пятиборью U-17
2023-07-15T09:57+0500
2023-07-15T09:57+0500
2023-07-15T11:01+0500
спорт
узбекистан
пятиборье
египет
египет
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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Узбекские спортсмены Самира Абзалова и Аслиддин Бахтиеров вышли в финал чемпионата мира по современному пятиборью, сообщает НОК.В частности, Аслиддин Бахтиеров, участвовавший в группе "А", за время соревнований набрал в общей сложности 1321 очко:Теперь за награды Самира Абзалова и Аслиддин Бахтиеров поборются в финале.Напомним, в Александрии (Египет) проходит чемпионат мира по современному пятиборью U-17.Соревнования продлятся до 16 июля.
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спорт, узбекистан, пятиборье, египет, египет
спорт, узбекистан, пятиборье, египет, египет
Узбекистанцы вышли в финал чемпионата мира по пятиборью
09:57 15.07.2023 (обновлено: 11:01 15.07.2023)
В Александрии (Египет) проходит чемпионат мира по современному пятиборью U-17.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik.
Узбекские спортсмены Самира Абзалова и Аслиддин Бахтиеров вышли в финал чемпионата мира по современному пятиборью, сообщает НОК
.
В частности, Аслиддин Бахтиеров, участвовавший в группе "А", за время соревнований набрал в общей сложности 1321 очко:
преодоление препятствий — 303,
лазер-ран (стрельба и бег) — 518.
Теперь за награды Самира Абзалова и Аслиддин Бахтиеров поборются в финале.
Напомним, в Александрии (Египет) проходит чемпионат мира по современному пятиборью U-17.
Соревнования продлятся до 16 июля.