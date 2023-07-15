https://uz.sputniknews.ru/20230715/uzbekistantsy-finalye-chempionata-mira-po-pyatiboryu-36885111.html

Узбекистанцы вышли в финал чемпионата мира по пятиборью

Узбекистанцы вышли в финал чемпионата мира по пятиборью

В Александрии (Египет) проходит чемпионат мира по современному пятиборью U-17

2023-07-15T09:57+0500

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спорт

узбекистан

пятиборье

египет

египет

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Узбекские спортсмены Самира Абзалова и Аслиддин Бахтиеров вышли в финал чемпионата мира по современному пятиборью, сообщает НОК.В частности, Аслиддин Бахтиеров, участвовавший в группе "А", за время соревнований набрал в общей сложности 1321 очко:Теперь за награды Самира Абзалова и Аслиддин Бахтиеров поборются в финале.Напомним, в Александрии (Египет) проходит чемпионат мира по современному пятиборью U-17.Соревнования продлятся до 16 июля.

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спорт, узбекистан, пятиборье, египет, египет