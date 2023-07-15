https://uz.sputniknews.ru/20230715/v-kashkadarinskoy-oblasti-ustanovili-solnechnyye-paneli-skolko-budet-elektrichestva-36885996.html

Сколько электричества будет вырабатывать новая станция в Кашкадарьинской области

Сколько электричества будет вырабатывать новая станция в Кашкадарьинской области

Для собственных нужд на Мубарекской тепловой электроцентрали запустили солнечную фотоэлектрическую станцию

2023-07-15T10:39+0500

2023-07-15T10:39+0500

2023-07-15T11:03+0500

узбекистан

кашкадарьинская область

общество

электроэнергия

солнечная энергия

электричество

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. На Мубарекской тепловой электроцентрали (Кашкадарьинская область) установили более 1780 солнечных панелей, сообщает Минэнерего.С целью использования для собственных нужд на предприятии запустили солнечную фотоэлектрическую станцию мощностью 1,2 МВт. Ее площадь — 1,3 га. В результате запуска этой электростанции дополнительно будет вырабатываться 2,7 млн кВт/час электроэнергии в год. В результате сэкономят 500 тысяч кубометров природного газа в год.

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