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https://uz.sputniknews.ru/20230715/v-kashkadarinskoy-oblasti-ustanovili-solnechnyye-paneli-skolko-budet-elektrichestva-36885996.html
Сколько электричества будет вырабатывать новая станция в Кашкадарьинской области
Сколько электричества будет вырабатывать новая станция в Кашкадарьинской области
Для собственных нужд на Мубарекской тепловой электроцентрали запустили солнечную фотоэлектрическую станцию
2023-07-15T10:39+0500
2023-07-15T11:03+0500
узбекистан
кашкадарьинская область
общество
электроэнергия
солнечная энергия
электричество
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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. На Мубарекской тепловой электроцентрали (Кашкадарьинская область) установили более 1780 солнечных панелей, сообщает Минэнерего.С целью использования для собственных нужд на предприятии запустили солнечную фотоэлектрическую станцию мощностью 1,2 МВт. Ее площадь — 1,3 га. В результате запуска этой электростанции дополнительно будет вырабатываться 2,7 млн кВт/час электроэнергии в год. В результате сэкономят 500 тысяч кубометров природного газа в год.
узбекистан
кашкадарьинская область
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узбекистан кашкадарьинская область мубарекская тепловая электроцентраль солнечная фотоэлектрическая станция солнечные панели предприятие мощность территория электроэнергия природный газ
узбекистан кашкадарьинская область мубарекская тепловая электроцентраль солнечная фотоэлектрическая станция солнечные панели предприятие мощность территория электроэнергия природный газ

Сколько электричества будет вырабатывать новая станция в Кашкадарьинской области

10:39 15.07.2023 (обновлено: 11:03 15.07.2023)
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСолнечные панели
Солнечные панели - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2023
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Для собственных нужд на Мубарекской тепловой электроцентрали запустили солнечную фотоэлектрическую станцию.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. На Мубарекской тепловой электроцентрали (Кашкадарьинская область) установили более 1780 солнечных панелей, сообщает Минэнерего.
© МинэнергоНа Мубарекской тепловой электроцентрали установили более 1780 солнечных панелей
На Мубарекской тепловой электроцентрали установили более 1780 солнечных панелей - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.07.2023
На Мубарекской тепловой электроцентрали установили более 1780 солнечных панелей
© Минэнерго
С целью использования для собственных нужд на предприятии запустили солнечную фотоэлектрическую станцию мощностью 1,2 МВт. Ее площадь — 1,3 га.
В результате запуска этой электростанции дополнительно будет вырабатываться 2,7 млн кВт/час электроэнергии в год. В результате сэкономят 500 тысяч кубометров природного газа в год.
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