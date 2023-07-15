https://uz.sputniknews.ru/20230715/v-kashkadarinskoy-oblasti-ustanovili-solnechnyye-paneli-skolko-budet-elektrichestva-36885996.html
Сколько электричества будет вырабатывать новая станция в Кашкадарьинской области
Сколько электричества будет вырабатывать новая станция в Кашкадарьинской области
Для собственных нужд на Мубарекской тепловой электроцентрали запустили солнечную фотоэлектрическую станцию
2023-07-15T10:39+0500
2023-07-15T10:39+0500
2023-07-15T11:03+0500
узбекистан
кашкадарьинская область
общество
электроэнергия
солнечная энергия
электричество
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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. На Мубарекской тепловой электроцентрали (Кашкадарьинская область) установили более 1780 солнечных панелей, сообщает Минэнерего.С целью использования для собственных нужд на предприятии запустили солнечную фотоэлектрическую станцию мощностью 1,2 МВт. Ее площадь — 1,3 га. В результате запуска этой электростанции дополнительно будет вырабатываться 2,7 млн кВт/час электроэнергии в год. В результате сэкономят 500 тысяч кубометров природного газа в год.
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узбекистан кашкадарьинская область мубарекская тепловая электроцентраль солнечная фотоэлектрическая станция солнечные панели предприятие мощность территория электроэнергия природный газ
узбекистан кашкадарьинская область мубарекская тепловая электроцентраль солнечная фотоэлектрическая станция солнечные панели предприятие мощность территория электроэнергия природный газ
Сколько электричества будет вырабатывать новая станция в Кашкадарьинской области
10:39 15.07.2023 (обновлено: 11:03 15.07.2023)
Для собственных нужд на Мубарекской тепловой электроцентрали запустили солнечную фотоэлектрическую станцию.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik.
На Мубарекской тепловой электроцентрали (Кашкадарьинская область) установили более 1780 солнечных панелей, сообщает Минэнерего
.
С целью использования для собственных нужд на предприятии запустили солнечную фотоэлектрическую станцию мощностью 1,2 МВт. Ее площадь — 1,3 га.
В результате запуска этой электростанции дополнительно будет вырабатываться 2,7 млн кВт/час электроэнергии в год. В результате сэкономят 500 тысяч кубометров природного газа в год.