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В Сурхандарьинской области массовый поджог полей — нарушителей нашли
В Сурхандарьинской области массовый поджог полей — нарушителей нашли
Общая сумма ущерба, нанесенного природе в результате выжигания земель в Кумкурганском районе, составила более 100 млн сумов
2023-07-15T11:35+0500
2023-07-15T11:35+0500
2023-07-15T11:41+0500
узбекистан
экология
поджог
поля
фермерское хозяйство
административное правонарушение
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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В ряде фермерских хозяйств Кумкурганского района Сурхандарьинской области в целях повторного посева выжгли поля, освобожденные от зерна. В результате плодородию почвы нанесен ущерб, превышающий 100 млн сумов.В отношении руководителей этих хозяйств составлены административные протоколы по ч. 3 ст. 88 Кодекса об административной ответственности, сообщает Минэкологии.Так, на территории фермерского хозяйства "Бостон Фирдавс" выжгли 10 га земли. Ущерб, нанесенный плодородию почвы составляет 21 миллион 286 тысяч 980 сумов.В фермерском хозяйстве "Ходжимурод Маматрайим" выжгли 10 га земли. Ущерб, нанесенный плодородию почвы — 17 миллионов 548 тысяч 113 сумов.В фермерском хозяйстве "Эльсевар Нурли Замин" выжгли 5 га земли. Размер ущерба — 8 миллионов 774 тысячи 055 сумов.В фермерском хозяйстве "Какайды Пахтакор" выжгли 10 га земли. Размер ущерба — 17 миллионов 520 тысяч 822 сума.В фермерском хозяйстве "Эшкобил Ходжимурод" выжгли 13 га земли. Размер ущерба — 27 миллионов 918 тысяч 690 сумов.В фермерском хозяйстве "Зилола-Руслан" выжгли 7 га земли. Размер ущерба — 13 миллионов 28 тысяч 722 сума. По данным Минэкологии, рейдовые мероприятия продолжаются.
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узбекистан фермерское хозяйство кумкурганский район сурхандарьинская область выжигание земля поле минэкологии ущерб кодекс об административной ответственности правонарушение
узбекистан фермерское хозяйство кумкурганский район сурхандарьинская область выжигание земля поле минэкологии ущерб кодекс об административной ответственности правонарушение
В Сурхандарьинской области массовый поджог полей — нарушителей нашли
11:35 15.07.2023 (обновлено: 11:41 15.07.2023)
Общая сумма ущерба, нанесенного природе в результате выжигания земель в Кумкурганском районе, составила более 100 млн сумов.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В ряде фермерских хозяйств Кумкурганского района Сурхандарьинской области в целях повторного посева выжгли поля, освобожденные от зерна. В результате плодородию почвы нанесен ущерб, превышающий 100 млн сумов.
В отношении руководителей этих хозяйств составлены административные протоколы по ч. 3 ст. 88 Кодекса об административной ответственности, сообщает Минэкологии
.
Так, на территории фермерского хозяйства "Бостон Фирдавс" выжгли 10 га земли. Ущерб, нанесенный плодородию почвы составляет 21 миллион 286 тысяч 980 сумов.
В фермерском хозяйстве "Ходжимурод Маматрайим" выжгли 10 га земли. Ущерб, нанесенный плодородию почвы — 17 миллионов 548 тысяч 113 сумов.
В фермерском хозяйстве "Эльсевар Нурли Замин" выжгли 5 га земли. Размер ущерба — 8 миллионов 774 тысячи 055 сумов.
В фермерском хозяйстве "Какайды Пахтакор" выжгли 10 га земли. Размер ущерба — 17 миллионов 520 тысяч 822 сума.
В фермерском хозяйстве "Эшкобил Ходжимурод" выжгли 13 га земли. Размер ущерба — 27 миллионов 918 тысяч 690 сумов.
В фермерском хозяйстве "Зилола-Руслан" выжгли 7 га земли. Размер ущерба — 13 миллионов 28 тысяч 722 сума.
"Общая сумма ущерба, нанесенного природе в результате выжигания земель в Кумкурганском районе, составила 106 млн 074 тыс. сумов", — говорится в сообщении.
По данным Минэкологии, рейдовые мероприятия продолжаются.