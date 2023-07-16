https://uz.sputniknews.ru/20230716/bez-osadkov-pogoda-tashkent-16-iyulya-36892566.html

Небольшая облачность — погода в Ташкенте на 16 июля

Небольшая облачность — погода в Ташкенте на 16 июля

Синоптики рассказали о погоде в столице в воскресенье

2023-07-16T07:28+0500

2023-07-16T07:28+0500

2023-07-16T07:28+0500

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узгидромет

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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Сегодня в Ташкенте небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Усиление ветра возможно до 8 м/с. Температура днем 36-38 градусов тепла.

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