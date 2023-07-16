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Небольшая облачность — погода в Ташкенте на 16 июля
Небольшая облачность — погода в Ташкенте на 16 июля
Синоптики рассказали о погоде в столице в воскресенье
2023-07-16T07:28+0500
2023-07-16T07:28+0500
2023-07-16T07:28+0500
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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Сегодня в Ташкенте небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Усиление ветра возможно до 8 м/с. Температура днем 36-38 градусов тепла.
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узбекистан ташкент узгидромет синоптики воскресенье погода прогноз погоды небольшая облачность без осадков температура день
узбекистан ташкент узгидромет синоптики воскресенье погода прогноз погоды небольшая облачность без осадков температура день
Небольшая облачность — погода в Ташкенте на 16 июля
Синоптики рассказали о погоде в столице в воскресенье.
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik.
Сегодня в Ташкенте небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет
.
Усиление ветра возможно до 8 м/с. Температура днем 36-38 градусов тепла.