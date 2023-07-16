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https://uz.sputniknews.ru/20230716/bez-osadkov-pogoda-tashkent-16-iyulya-36892566.html
Небольшая облачность — погода в Ташкенте на 16 июля
Небольшая облачность — погода в Ташкенте на 16 июля
Синоптики рассказали о погоде в столице в воскресенье
2023-07-16T07:28+0500
2023-07-16T07:28+0500
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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Сегодня в Ташкенте небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Усиление ветра возможно до 8 м/с. Температура днем 36-38 градусов тепла.
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узбекистан ташкент узгидромет синоптики воскресенье погода прогноз погоды небольшая облачность без осадков температура день
узбекистан ташкент узгидромет синоптики воскресенье погода прогноз погоды небольшая облачность без осадков температура день

Небольшая облачность — погода в Ташкенте на 16 июля

07:28 16.07.2023
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГород Ташкент
Город Ташкент - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2023
© Sputnik / Илья Питалев
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Синоптики рассказали о погоде в столице в воскресенье.
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Сегодня в Ташкенте небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Усиление ветра возможно до 8 м/с. Температура днем 36-38 градусов тепла.
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