https://uz.sputniknews.ru/20230716/buxarskaya-oblast-inspektor-ranen-pri-ispolnenii-video-36903090.html

В Бухарской области ранили инспектора — видео

В Бухарской области ранили инспектора — видео

Начальника отдела экологии ранили при исполнении служебных обязанностей.

2023-07-16T12:44+0500

2023-07-16T12:44+0500

2023-07-16T12:44+0500

узбекистан

происшествия

инспектор

браконьеры

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ТАШКЕНТ, 16 июл – Sputnik. Начальника отдела экологии Караулбазарского района Бухарской области мирали Ходжаева ранили при исполнении служебных обязанностей, сообщает пресс-служба Министерства экологии Узбекистана.Начальник отдела экологии Мирали Ходжаев пытался пресечь незаконную охоту, но браконьер ранил его в руку и скрылся.Инспектору оказали неотложную медпомощь, нарушителя ищут, сообщает пресс-служба.

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узбекистан, происшествия, инспектор, браконьеры