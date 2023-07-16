https://uz.sputniknews.ru/20230716/buxarskaya-oblast-inspektor-ranen-pri-ispolnenii-video-36903090.html
В Бухарской области ранили инспектора — видео
В Бухарской области ранили инспектора — видео
Начальника отдела экологии ранили при исполнении служебных обязанностей.
2023-07-16T12:44+0500
2023-07-16T12:44+0500
2023-07-16T12:44+0500
узбекистан
происшествия
инспектор
браконьеры
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ТАШКЕНТ, 16 июл – Sputnik. Начальника отдела экологии Караулбазарского района Бухарской области мирали Ходжаева ранили при исполнении служебных обязанностей, сообщает пресс-служба Министерства экологии Узбекистана.Начальник отдела экологии Мирали Ходжаев пытался пресечь незаконную охоту, но браконьер ранил его в руку и скрылся.Инспектору оказали неотложную медпомощь, нарушителя ищут, сообщает пресс-служба.
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узбекистан, происшествия, инспектор, браконьеры
узбекистан, происшествия, инспектор, браконьеры
В Бухарской области ранили инспектора — видео
Начальника отдела экологии ранили при исполнении служебных обязанностей.
ТАШКЕНТ, 16 июл – Sputnik.
Начальника отдела экологии Караулбазарского района Бухарской области мирали Ходжаева ранили при исполнении служебных обязанностей, сообщает
пресс-служба Министерства экологии Узбекистана.
Начальник отдела экологии Мирали Ходжаев пытался пресечь незаконную охоту, но браконьер ранил его в руку и скрылся.
Инспектору оказали неотложную медпомощь, нарушителя ищут, сообщает пресс-служба.