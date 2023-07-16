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Где возможен дождь — погода в Узбекистане на 16 июля

Где возможен дождь — погода в Узбекистане на 16 июля

Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей и гостей республики в воскресенье. 16.07.2023, Sputnik Узбекистан

2023-07-16T05:04+0500

2023-07-16T05:04+0500

2023-07-16T05:04+0500

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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Сегодня по всем регионам республики ожидается небольшая облачность, без осадков, лишь в Каракалпакстане во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, гроза. Об этом сообщает Узгидромет. Температура воздуха днем:

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