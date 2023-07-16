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Где возможен дождь — погода в Узбекистане на 16 июля
Где возможен дождь — погода в Узбекистане на 16 июля
Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей и гостей республики в воскресенье. 16.07.2023, Sputnik Узбекистан
2023-07-16T05:04+0500
2023-07-16T05:04+0500
2023-07-16T05:04+0500
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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Сегодня по всем регионам республики ожидается небольшая облачность, без осадков, лишь в Каракалпакстане во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, гроза. Об этом сообщает Узгидромет. Температура воздуха днем:
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погода, погода в узбекистане, узбекистан, прогноз, прогноз погоды, прогноз погоды по узбекистану, узгидромет
Где возможен дождь — погода в Узбекистане на 16 июля
Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей и гостей республики в воскресенье.
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik.
Сегодня по всем регионам республики ожидается небольшая облачность, без осадков, лишь в Каракалпакстане во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, гроза. Об этом сообщает Узгидромет
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Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская, Бухарская, Навоийская области — 35-40 градусов тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области — 34-39 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области – 37-42 градуса тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области — 33-38 градусов тепла;
горные районы республики – 23-28 градусов тепла.