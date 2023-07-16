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Среди пострадавших от дождей в Южной Корее узбекистанцев нет

Среди пострадавших от дождей в Южной Корее узбекистанцев нет

С прошлой недели в Корейской Республике идут сильные дожди. Число пострадавших достигло 32 человек.

2023-07-16T16:38+0500

2023-07-16T16:38+0500

2023-07-16T16:39+0500

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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Среди погибших и пострадавших в результате проливных дождей в Южной Корее граждан Узбекистана нет, сообщает ИА "Дунё" со ссылкой на данные посольства Узбекистана в Сеуле.Узбекские дипломаты держат ситуацию на контроле, отмечает агентство.С прошлой недели в Южной Корее идут сильные дожди. По информации республиканского гидрометеорологического управления, со вторника в ряде районов выпало более 470 мм осадков.По последней информации агентства "Рёнхап", число пострадавших от наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, достигло 32 человек, 10 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.По прогнозам метеорологов, дожди продолжатся до вторника в ряде центральных и южных регионов. Эксперты предупреждают, что в этих районах может выпасть еще до 300 миллиметров осадков.

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