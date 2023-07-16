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Среди пострадавших от дождей в Южной Корее узбекистанцев нет
Среди пострадавших от дождей в Южной Корее узбекистанцев нет
С прошлой недели в Корейской Республике идут сильные дожди. Число пострадавших достигло 32 человек.
2023-07-16T16:38+0500
2023-07-16T16:38+0500
2023-07-16T16:39+0500
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узбекистан
узбеки
происшествия
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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Среди погибших и пострадавших в результате проливных дождей в Южной Корее граждан Узбекистана нет, сообщает ИА "Дунё" со ссылкой на данные посольства Узбекистана в Сеуле.Узбекские дипломаты держат ситуацию на контроле, отмечает агентство.С прошлой недели в Южной Корее идут сильные дожди. По информации республиканского гидрометеорологического управления, со вторника в ряде районов выпало более 470 мм осадков.По последней информации агентства "Рёнхап", число пострадавших от наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, достигло 32 человек, 10 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.По прогнозам метеорологов, дожди продолжатся до вторника в ряде центральных и южных регионов. Эксперты предупреждают, что в этих районах может выпасть еще до 300 миллиметров осадков.
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южная корея корейская республика проливные дожди наводнение сели паводки пострадавшие происшествия узбекистанцы посольство узбекистана в сеуле
южная корея корейская республика проливные дожди наводнение сели паводки пострадавшие происшествия узбекистанцы посольство узбекистана в сеуле
Среди пострадавших от дождей в Южной Корее узбекистанцев нет
16:38 16.07.2023 (обновлено: 16:39 16.07.2023)
С прошлой недели в Корейской Республике идут сильные дожди. Число пострадавших достигло 32 человек.
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik.
Среди погибших и пострадавших в результате проливных дождей в Южной Корее граждан Узбекистана нет, сообщает
ИА "Дунё" со ссылкой на данные посольства Узбекистана в Сеуле.
Узбекские дипломаты держат ситуацию на контроле, отмечает агентство.
С прошлой недели в Южной Корее идут сильные дожди. По информации республиканского гидрометеорологического управления, со вторника в ряде районов выпало более 470 мм осадков.
По последней информации агентства "Рёнхап", число пострадавших от наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, достигло 32 человек, 10 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.
По прогнозам метеорологов, дожди продолжатся до вторника в ряде центральных и южных регионов. Эксперты предупреждают, что в этих районах может выпасть еще до 300 миллиметров осадков.