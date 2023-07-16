https://uz.sputniknews.ru/20230716/stalo-izvestno-kogda-sostoitsya-vstupitelnyy-ekzamen-v-akademicheskie-litsei-36902228.html

Стало известно, когда состоится вступительный экзамен в академические лицеи

Стало известно, когда состоится вступительный экзамен в академические лицеи

Тесты пройдут в две смены в помещениях, специально отведенных для этого Агентством по оценке знаний и квалификаций помещениях.

2023-07-16T12:01+0500

2023-07-16T12:01+0500

2023-07-16T12:01+0500

узбекистан

общество

образование

лицей

тестирование

министерство высшего образования, науки и инноваций узбекистана

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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Вступительные испытания в академические лицеи Узбекистана пройдут 24 июля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства высшего образования, науки и инноваций.Тесты пройдут в две смены в помещениях, специально отведенных для этого Агентством по оценке знаний и квалификаций.Время начала тестирования:Дополнительную информацию о том, где пройдет тестирование и как получить допуск к нему, сообщат позже.Напомним, что на основании решения президента с этого года отменен этап предварительного отбора на основе письменного экзамена при приеме учащихся академических лицеев.

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