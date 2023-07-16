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Работать в чиллю: как трудятся представители самых "жарких" профессий в Ташкенте
Работать в чиллю: как трудятся представители самых "жарких" профессий в Ташкенте
Жара в столице достигла пика – столбик термометра днем поднимается выше 40 градусов. Как в таких экстремальных условиях работают те, кто вынужден трудиться под открытым солнцем или возле раскаленной печи – в материале Sputnik.
2023-07-16T21:11+0500
2023-07-16T21:11+0500
2023-07-16T21:11+0500
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Температура воздуха в Узбекистане достигла рекордных показателей. Пока узбекистанцы ищут способ защититься от солнца и перегрева, в городе продолжают трудиться люди, которые обеспечивают комфорт и упрощают жизнь миллионам граждан. Мы решили узнать у сотрудников благоустройства, продавцов на базаре и пекаря, каково это - работать в такую жару.
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видео узбекистан ташкент чилля жара экстремальная как работают в чиллю ташкентцы работники благоустройства продавцы на базаре пекарь как спастись от жары лайфхаки
видео узбекистан ташкент чилля жара экстремальная как работают в чиллю ташкентцы работники благоустройства продавцы на базаре пекарь как спастись от жары лайфхаки
Работать в чиллю: как трудятся представители самых "жарких" профессий в Ташкенте
Эксклюзив
Жара в столице достигла пика – столбик термометра днем стабильно поднимается выше 40-градусной отметки. Как в таких экстремальных условиях работают те, кто вынужден трудиться под открытым солнцем или возле раскаленной печи – в материале корреспондента Sputnik.
Температура воздуха в Узбекистане достигла рекордных показателей.
Пока узбекистанцы ищут способ защититься от солнца и перегрева, в городе продолжают трудиться люди, которые обеспечивают комфорт и упрощают жизнь миллионам граждан.
Мы решили узнать у сотрудников благоустройства, продавцов на базаре и пекаря, каково это - работать в такую жару.