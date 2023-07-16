https://uz.sputniknews.ru/20230716/tashkent-zhara-rabota-36905698.html

Работать в чиллю: как трудятся представители самых "жарких" профессий в Ташкенте

Работать в чиллю: как трудятся представители самых "жарких" профессий в Ташкенте

Жара в столице достигла пика – столбик термометра днем поднимается выше 40 градусов. Как в таких экстремальных условиях работают те, кто вынужден трудиться под открытым солнцем или возле раскаленной печи – в материале Sputnik.

2023-07-16T21:11+0500

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Температура воздуха в Узбекистане достигла рекордных показателей. Пока узбекистанцы ищут способ защититься от солнца и перегрева, в городе продолжают трудиться люди, которые обеспечивают комфорт и упрощают жизнь миллионам граждан. Мы решили узнать у сотрудников благоустройства, продавцов на базаре и пекаря, каково это - работать в такую жару.

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