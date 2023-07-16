Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230716/uzbekistan-aiwrays-novyy-samolet-dlya-vnutrennix-reysov-video-36904742.html
Uzbekistan Aiwrays купила новый самолет для внутренних рейсов — видео
Uzbekistan Aiwrays купила новый самолет для внутренних рейсов — видео
Первый полет нового самолета состоится на следующей неделе.
2023-07-16T15:00+0500
2023-07-16T15:00+0500
узбекистан
видео
авиакомпания uzbekistan airways
самолет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/10/36006212_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d3e505e093692506f175c80ee8c5c349.jpg
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Новый самолет авиакомпании "Uzbekistan Aiways" прибыл в республику. Видео встречи воздушного судна опубликовала пресс-служба авиаперевозчика.Самолет LET L-410 можно использовать на коротких взлетно-посадочных полосах, что поможет расширить сеть маршрутов внутри республики.Ранее мы сообщали, что авиакомпания заключила соглашение с чешским концерном LET Aircraft Industries на покупку самолетов. Компания планирует использовать новые авиасуда на рейсах в такие города, как Зарафшан, Шахрисабз и Андижан.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/10/36006212_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_ae5ea196eb021cdcb5c98873d571fb6e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан uzbekistan airways узбекистон хава йоллари узбекские авиалинии новый самолет let внутренние рейсы
узбекистан uzbekistan airways узбекистон хава йоллари узбекские авиалинии новый самолет let внутренние рейсы

Uzbekistan Aiwrays купила новый самолет для внутренних рейсов — видео

15:00 16.07.2023
© Uzbekistan AirwaysUzbekistan Airways
Uzbekistan Airways - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2023
© Uzbekistan Airways
Подписаться на
НовостиTelegram
Первый полет нового самолета состоится на следующей неделе.
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Новый самолет авиакомпании "Uzbekistan Aiways" прибыл в республику. Видео встречи воздушного судна опубликовала пресс-служба авиаперевозчика.
Самолет LET L-410 можно использовать на коротких взлетно-посадочных полосах, что поможет расширить сеть маршрутов внутри республики.
"Его первый полет состоится на следующей неделе", — говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что авиакомпания заключила соглашение с чешским концерном LET Aircraft Industries на покупку самолетов. Компания планирует использовать новые авиасуда на рейсах в такие города, как Зарафшан, Шахрисабз и Андижан.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0