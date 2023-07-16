https://uz.sputniknews.ru/20230716/uzbekistan-aiwrays-novyy-samolet-dlya-vnutrennix-reysov-video-36904742.html

Uzbekistan Aiwrays купила новый самолет для внутренних рейсов — видео

Uzbekistan Aiwrays купила новый самолет для внутренних рейсов — видео

Первый полет нового самолета состоится на следующей неделе.

2023-07-16T15:00+0500

2023-07-16T15:00+0500

2023-07-16T15:00+0500

узбекистан

видео

авиакомпания uzbekistan airways

самолет

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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Новый самолет авиакомпании "Uzbekistan Aiways" прибыл в республику. Видео встречи воздушного судна опубликовала пресс-служба авиаперевозчика.Самолет LET L-410 можно использовать на коротких взлетно-посадочных полосах, что поможет расширить сеть маршрутов внутри республики.Ранее мы сообщали, что авиакомпания заключила соглашение с чешским концерном LET Aircraft Industries на покупку самолетов. Компания планирует использовать новые авиасуда на рейсах в такие города, как Зарафшан, Шахрисабз и Андижан.

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