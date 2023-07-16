https://uz.sputniknews.ru/20230716/uzbekistan-aiwrays-novyy-samolet-dlya-vnutrennix-reysov-video-36904742.html
Uzbekistan Aiwrays купила новый самолет для внутренних рейсов — видео
Uzbekistan Aiwrays купила новый самолет для внутренних рейсов — видео
Первый полет нового самолета состоится на следующей неделе.
2023-07-16T15:00+0500
2023-07-16T15:00+0500
2023-07-16T15:00+0500
узбекистан
видео
авиакомпания uzbekistan airways
самолет
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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Новый самолет авиакомпании "Uzbekistan Aiways" прибыл в республику. Видео встречи воздушного судна опубликовала пресс-служба авиаперевозчика.Самолет LET L-410 можно использовать на коротких взлетно-посадочных полосах, что поможет расширить сеть маршрутов внутри республики.Ранее мы сообщали, что авиакомпания заключила соглашение с чешским концерном LET Aircraft Industries на покупку самолетов. Компания планирует использовать новые авиасуда на рейсах в такие города, как Зарафшан, Шахрисабз и Андижан.
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узбекистан uzbekistan airways узбекистон хава йоллари узбекские авиалинии новый самолет let внутренние рейсы
узбекистан uzbekistan airways узбекистон хава йоллари узбекские авиалинии новый самолет let внутренние рейсы
Uzbekistan Aiwrays купила новый самолет для внутренних рейсов — видео
Первый полет нового самолета состоится на следующей неделе.
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik
. Новый самолет авиакомпании "Uzbekistan Aiways" прибыл в республику. Видео встречи воздушного судна опубликовала
пресс-служба авиаперевозчика.
Самолет LET L-410 можно использовать на коротких взлетно-посадочных полосах, что поможет расширить сеть маршрутов внутри республики.
"Его первый полет состоится на следующей неделе", — говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что авиакомпания заключила соглашение с чешским концерном LET Aircraft Industries на покупку самолетов. Компания планирует использовать новые авиасуда на рейсах в такие города, как Зарафшан, Шахрисабз и Андижан.