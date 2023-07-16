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Безоговорочная победа: как выступили узбекистанцы на "Ночи чемпионов"
Безоговорочная победа: как выступили узбекистанцы на "Ночи чемпионов"
Напомним, в рамках IBA Champion’s Night на ринг вышли Хасанбой Дусматов, Асадходжа Муйдинходжаев и Мужибилло Турсунов.
2023-07-16T11:40+0500
2023-07-16T13:03+0500
узбекистан
спорт
бокс
асадходжа муйдинходжаев
хасанбой дусматов
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ТАШКЕНТ, 16 июл – Sputnik. Трое узбекистанских боксеров приняли участие в "Ночи чемпионов", прошедшей в Пхукете, Таиланд.На ринг в эту ночь вышли Хасанбой Дусматов, Асадходжа Муйдинходжаев и Мужибилло Турсунов. Результаты боев публикует пресс-служба Международной боксерской ассоциации.Олимпийский чемпион Хасанбой Дусматов во время боя с бронзовым призером чемпионата мира Мартином Молиной Сальвадором из Испании показал высокий профессионализм и порадовал зрителей несколькими поразительными комбинациями с высокой скоростью. Единогласным решением судей победа в поединке досталась узбекистанцу.Мужибилло Турсунов встретился на ринге с Мухаммедсабыром Базарбай уулу из Казахстана. Поединок был скоростным и довольно напряженным, оба спортсмена показали высокое мастерство, но судьи единогласно присудили победу более опытному узбекистанцу.Соперник из Казахстана достался и третьему узбекскому спортсмену, Асадходже Муйдинходжаеву. Бой с Дулатом Бекбауловым был непростым – оба соперника уже встречались на ринге и хорошо знали технику друг друга. Но благодаря богатому арсеналу комбинаций и продуманной стратегии, Муйдинходжаев стал безоговорочным победителем.Бойцы провели на ринге 5 раундов по 3 минуты.Выступали они под руководством тренеров Тулкина Киличева, Зиятдинбека Тайганбаева и Акмаля Хасанова. Александр Хамидов работал судьей на этом турнире.
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узбекистан спорт бокс ночь чемпионов таиланд пхукет хасанбой дусматов асадходжа муйдинходжаев мужибилло турсунов
узбекистан спорт бокс ночь чемпионов таиланд пхукет хасанбой дусматов асадходжа муйдинходжаев мужибилло турсунов

Безоговорочная победа: как выступили узбекистанцы на "Ночи чемпионов"

11:40 16.07.2023 (обновлено: 13:03 16.07.2023)
© Федерация бокса УзбекистанаПеред "Ночью чемпионов" узбекистанцы приняли участие в церемонии взвешивания
Перед Ночью чемпионов узбекистанцы приняли участие в церемонии взвешивания - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2023
© Федерация бокса Узбекистана
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Напомним, в рамках IBA Champion’s Night на ринг вышли Хасанбой Дусматов, Асадходжа Муйдинходжаев и Мужибилло Турсунов.
ТАШКЕНТ, 16 июл – Sputnik. Трое узбекистанских боксеров приняли участие в "Ночи чемпионов", прошедшей в Пхукете, Таиланд.
На ринг в эту ночь вышли Хасанбой Дусматов, Асадходжа Муйдинходжаев и Мужибилло Турсунов. Результаты боев публикует пресс-служба Международной боксерской ассоциации.
Олимпийский чемпион Хасанбой Дусматов во время боя с бронзовым призером чемпионата мира Мартином Молиной Сальвадором из Испании показал высокий профессионализм и порадовал зрителей несколькими поразительными комбинациями с высокой скоростью. Единогласным решением судей победа в поединке досталась узбекистанцу.
Мужибилло Турсунов встретился на ринге с Мухаммедсабыром Базарбай уулу из Казахстана. Поединок был скоростным и довольно напряженным, оба спортсмена показали высокое мастерство, но судьи единогласно присудили победу более опытному узбекистанцу.
Соперник из Казахстана достался и третьему узбекскому спортсмену, Асадходже Муйдинходжаеву. Бой с Дулатом Бекбауловым был непростым – оба соперника уже встречались на ринге и хорошо знали технику друг друга. Но благодаря богатому арсеналу комбинаций и продуманной стратегии, Муйдинходжаев стал безоговорочным победителем.
Бойцы провели на ринге 5 раундов по 3 минуты.
Выступали они под руководством тренеров Тулкина Киличева, Зиятдинбека Тайганбаева и Акмаля Хасанова. Александр Хамидов работал судьей на этом турнире.
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