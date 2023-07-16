https://uz.sputniknews.ru/20230716/uzbekistan-boks-noch-chempionov-36902064.html

Безоговорочная победа: как выступили узбекистанцы на "Ночи чемпионов"

Безоговорочная победа: как выступили узбекистанцы на "Ночи чемпионов"

Напомним, в рамках IBA Champion’s Night на ринг вышли Хасанбой Дусматов, Асадходжа Муйдинходжаев и Мужибилло Турсунов.

2023-07-16T11:40+0500

2023-07-16T11:40+0500

2023-07-16T13:03+0500

узбекистан

спорт

бокс

асадходжа муйдинходжаев

хасанбой дусматов

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ТАШКЕНТ, 16 июл – Sputnik. Трое узбекистанских боксеров приняли участие в "Ночи чемпионов", прошедшей в Пхукете, Таиланд.На ринг в эту ночь вышли Хасанбой Дусматов, Асадходжа Муйдинходжаев и Мужибилло Турсунов. Результаты боев публикует пресс-служба Международной боксерской ассоциации.Олимпийский чемпион Хасанбой Дусматов во время боя с бронзовым призером чемпионата мира Мартином Молиной Сальвадором из Испании показал высокий профессионализм и порадовал зрителей несколькими поразительными комбинациями с высокой скоростью. Единогласным решением судей победа в поединке досталась узбекистанцу.Мужибилло Турсунов встретился на ринге с Мухаммедсабыром Базарбай уулу из Казахстана. Поединок был скоростным и довольно напряженным, оба спортсмена показали высокое мастерство, но судьи единогласно присудили победу более опытному узбекистанцу.Соперник из Казахстана достался и третьему узбекскому спортсмену, Асадходже Муйдинходжаеву. Бой с Дулатом Бекбауловым был непростым – оба соперника уже встречались на ринге и хорошо знали технику друг друга. Но благодаря богатому арсеналу комбинаций и продуманной стратегии, Муйдинходжаев стал безоговорочным победителем.Бойцы провели на ринге 5 раундов по 3 минуты.Выступали они под руководством тренеров Тулкина Киличева, Зиятдинбека Тайганбаева и Акмаля Хасанова. Александр Хамидов работал судьей на этом турнире.

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