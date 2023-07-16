https://uz.sputniknews.ru/20230716/v-karakalpakstane-poyavitsya-fond-podderjki-kultury-36907003.html

В Каракалпакстане появится Фонд поддержки культуры

В Каракалпакстане появится Фонд поддержки культуры

Одной из основных задач фонда является финансовая поддержка представителей культуры и искусства, талантливых художников, особенно молодежи. 16.07.2023, Sputnik Узбекистан

2023-07-16T18:02+0500

2023-07-16T18:02+0500

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узбекистан

каракалпакстан

культура

фонд

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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. В Каракалпакстане появится Фонд поддержки культуры. Соответствующее постановление принял президент, сообщает Norma.uz.Основными задачами фонда станут финансовая поддержка представителей сферы культуры и искусства, талантливых творцов, особенно молодежи, выявление деятелей культуры и искусства, находящихся в тяжелом экономическом положении и нуждающихся в социальной защите, организация и финансирование адресной социальной и материальной поддержки мероприятий для них.Фонд также будет финансово поддерживать деятельность организаций культуры и искусства, организовывать гастроли деятелей искусства и творческих коллективов как по республике, так и за рубеж.Источниками формирования фонда будут средства, выделяемые ежеквартально из дополнительных источников, формируемых в местных бюджетах районов и городов Республики Каракалпакстан, гранты международных финансовых организаций и зарубежных стран.Кроме того, фонд будет пополняться за счет средств от распределения доходов, полученных на основе государственно-частного партнерства, спонсорских пожертвований физических и юридических лиц и других источников, не запрещенных законодательством.Министерство культуры и туризма выделит в фонд 20 млрд сумов.

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