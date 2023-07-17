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Бахтиёр Саидов встретился с послом Великобритании, завершающим миссию в Узбекистане
Бахтиёр Саидов встретился с послом Великобритании, завершающим миссию в Узбекистане
Тимоти Торлот возглавлял посольство Великобритании в республике с августа 2019 года.
2023-07-17T18:05+0500
2023-07-17T18:05+0500
2023-07-17T18:55+0500
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встреча
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политика
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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Тимоти Торлот завершает свою дипломатическую миссию в качестве посла Великобритании в Узбекистане, сообщил глава МИД Бахтиёр Саидов в Telegram-канале.Он поблагодарил Торлота за его роль в активизации сотрудничества между двумя странами в последние годы.Тимоти Торлот возглавлял посольство Великобритании в Узбекистане с августа 2019 года.Ранее Саидов встретился с послом Туркменистана, завершающим миссию в Узбекистане.
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узбекистан мид бахтиер саидов встреча министр посол великобритания политика
узбекистан мид бахтиер саидов встреча министр посол великобритания политика
Бахтиёр Саидов встретился с послом Великобритании, завершающим миссию в Узбекистане
18:05 17.07.2023 (обновлено: 18:55 17.07.2023)
Тимоти Торлот возглавлял посольство Великобритании в республике с августа 2019 года.
ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik.
Тимоти Торлот завершает свою дипломатическую миссию в качестве посла Великобритании в Узбекистане, сообщил глава МИД Бахтиёр Саидов
в Telegram-канале.
Он поблагодарил Торлота за его роль в активизации сотрудничества между двумя странами в последние годы.
“За прошедший период мы стали свидетелями многих достижений в наших отношениях, и еще больше впереди”, — говорится в сообщении.
Тимоти Торлот возглавлял посольство Великобритании в Узбекистане с августа 2019 года.