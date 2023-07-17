https://uz.sputniknews.ru/20230717/baxtiyer-saidov-vstrecha-posol-velikobritaniya-zaversheniye-missiya-uzbekistan-36926552.html

Бахтиёр Саидов встретился с послом Великобритании, завершающим миссию в Узбекистане

Бахтиёр Саидов встретился с послом Великобритании, завершающим миссию в Узбекистане

Тимоти Торлот возглавлял посольство Великобритании в республике с августа 2019 года.

2023-07-17T18:05+0500

2023-07-17T18:05+0500

2023-07-17T18:55+0500

узбекистан

мид

бахтиер саидов

встреча

министр

посол

великобритания

политика

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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Тимоти Торлот завершает свою дипломатическую миссию в качестве посла Великобритании в Узбекистане, сообщил глава МИД Бахтиёр Саидов в Telegram-канале.Он поблагодарил Торлота за его роль в активизации сотрудничества между двумя странами в последние годы.Тимоти Торлот возглавлял посольство Великобритании в Узбекистане с августа 2019 года.Ранее Саидов встретился с послом Туркменистана, завершающим миссию в Узбекистане.

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