https://uz.sputniknews.ru/20230717/inauguratsiya-prezident-strany-osobennosti-36861152.html

Как становятся президентами в разных странах мира — самые необычные церемонии

Как становятся президентами в разных странах мира — самые необычные церемонии

Церемония вступления в должность президента в разных странах часто имеет необычную традицию: глава государства может пройти своеобразный ритуал, а также получить оригинальный символ власти.

2023-07-17T10:26+0500

2023-07-17T10:26+0500

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Инаугурация президента — торжественная церемония вступления в должность избранного главы государства. При этом, у президентов отличаются символы власти, среди которых, как правило, президентский штандарт (флаг) и нагрудный знак.Во многих странах установили постоянную дату проведения инаугурации. Как, например, в России – 7 мая, в Мексике — 1 декабря, в Колумбии - 7 августа, в США - 20 января. Однако в большинстве государств эта дата непостоянная.Инаугурация президента в странах Центральной АзииТоржественная церемония посвящения лидера страны и вступления его в официальную должность — событие, которое приковывает внимание не только внутри республики, но и мировой общественности. В центральноазиатских странах инаугурация проходит примерно по одному сценарию — избранный глава государства произносит торжественную речь, затем ему вручают удостоверение и нагрудный знак президента.В помещении, где это происходит, обязательно устанавливают государственный флаг страны и штандарт президента (флаг). Затем избранный глава государства приносит присягу, положив руку на Конституцию страны. Например, текст присяги, прописанный в Конституции Узбекистана, звучит так: “Торжественно клянусь верно служить народу Узбекистана, строго следовать Конституции и законам республики, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на Президента Республики Узбекистан обязанности”.Первый президент Узбекистана Ислам Каримов, а также вновь избранный президент Шавкат Мирзиёев произносили текст присяги, одновременно положив руку и на Коран.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в день своей инаугурации в 2019 году поцеловал флаг страны. А на церемонии вступления в должность в 2022 году в его честь прозвучал 21 артиллерийский залп.“Край священного стяга Родины” поцеловал и приложил ко лбу во время своей инаугурации и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.Если в целом процесс инаугурации президентов центральноазиатских стран имеет определенное сходство, то вот их прибытие на церемонию и ее открытие происходят по-разному. Так, например, как пишет Sputnik Кыргызстан, Курманбек Бакиев прибыл на инаугурацию в сопровождении эскорта мотоциклистов. Новый президент прошел обряд окуривания дымом арчи. К слову, на следующих церемониях этот ритуал повторять не стали.Церемония инаугурации президента Таджикистана Эмомали Рахмона в 2020 году прошла в сопровождении военного парада. Во время исполнения национального гимна прозвучали 30 пушечных залпов, затем начался торжественный марш.В других странах СНГС 2000 года инаугурация президента в России проходит 7 мая в парадных залах Большого Кремлевского дворца: Андреевском, Александровском и Георгиевском. Церемония начинается, как правило, в полдень и длится примерно час, пишет РИА Новости. Согласно Конституции, присягу президент приносит в торжественной обстановке в присутствии сенаторов, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного Суда Российской Федерации.После обращения президента к народу дают артиллерийский салют из 30 залпов и на Соборной площади Кремля проводят парад Президентского полка. Кроме того, Патриарх Московский и всея Руси совершает молебен в Благовещенском соборе Кремля, во время которого присутствует президент.Церемония инаугурации президента Армении Ваагна Хачатряна в 2022 году прошла в спортивно-концертном комплексе имени Демирчяна, ее транслировало в прямом эфире общественное телевидение Армении. Хачатрян принес присягу, положив руку на оригинал конституции и рукописное Евангелие VII века, пишет РИА Новости.А вот инаугурация президента Беларуси Александра Лукашенко в 2020 году в прямом смысле была окутана тайной. Тогда о церемонии заранее не объявили, и мировая общественность по-разному отреагировала на это. Одни критиковали, другие – поддержали. Между тем Лукашенко ответил, что “по законам Беларуси мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать. Это внутреннее дело нашей страны. И критика только одна: не то тайна, не то таинство...", — цитирует его слова РИА Новости.Процесс инаугурации президента Украины незначительно отличается от соседей по СНГ. Наряду с символами президентской власти — штандартом и знаком, новый глава государства получает булаву и гербовую печать. Между тем в 2019 году президент Владимир Зеленский привлек внимание мировой общественности тем, что пришел на инаугурацию пешком. Отказалась от транспорта и избранный президент Молдовы Майя Санду в 2020 году, решив также добраться до места проведения инаугурации своим ходом.Инаугурация в разных странах мира Процесс вступления в должность президента во многих странах мира разительно отличается от традиционной процедуры. Так, например, как пишет РИА Новости, церемония инаугурации президента ЮАР Сирила Рамафосы в 2019 году прошла на стадионе с участием 30-ти тыс. человек. После присяги туда на парашютах спустился спецназ и прогремел салют. После этого Рамафоса принял торжественный парад вооруженных сил страны.На футбольном поле прошла также церемония инаугурации нового президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы в 2017 году. После завершения всех процедур зазвучал гимн Зимбабве и в это же время артиллеристы стали салютовать из орудий, установленных на поле, произведя около 20-ти залпов, пишет РИА Новости. Затем над стадионом пролетели военные вертолеты и самолеты.А вот президенту Венесуэллы Николасу Мадуро после присяги в 2019 году вручили ключи от саркофага, где покоятся останки национального героя страны Симона Боливара.О том, что новым президентом Южной Кореи в 2022 году стал Юн Сок Ёль мир оповестил звон древнего колокола в центре Сеула, сообщает издание Хабар 24. Тогда церемонию инаугурации доверили провести 20 почетным гражданам Кореи.Нового президента Индии Абдула Калама в 2002 году на церемонию инаугурации доставил лимузин "Мерседес" в сопровождении конного эскорта, пишет РИА Новости. Традиционно в честь нового главнокомандующего прозвучали пушечные залпы.

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