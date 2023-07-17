Номера:

двухместный двухкомнатный "семейный люкс" — от 865 до 984 тыс. сумов,

двухместный "полулюкс" — от 672 до 870 тыс. сумов,

одноместный "стандарт" — от 514 до 626 тыс. сумов,

четырехместный "люкс" — от 1 млн 560 тыс. до 2 млн 45 тыс. сумов,

двухместный "эконом" в админ. корпусе с с/у на этаже — от 648 до 795 тыс. сумов.

Условия:

детям до трех лет без питания — от 173 до 195 тыс. сумов,

детям с 4 до 12 лет с питанием — от 289 до 347 тыс. сумов,

дополнительное заселение одного взрослого — от 347 до 405 тыс. сумов.

Адрес: Иссык-Кульская область, г. Чолпон-Ата.