Прямых рейсов из Ташкента до Исык-Кульской области Кыргызстана на сегодняшний день нет. Туристы могут добраться на самолете или автобусе до столицы Кыргызстана – Бишкека, и далее отправиться до побережья Иссык-Куля на автобусе, поезде, маршрутном или обычном такси.
Самолеты из Ташкента в Бишкек летают по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Время в пути — один час десять минут. Стоимость билетов — от 1 млн 268 тыс. сумов и выше.
Автобусы из Ташкента в Бишкек ходят ежедневно. Поездка займет 9 часов 40 минут. Отправляется автобус в 18.00 с автовокзала "Ташкент" (станция метро Алмазар). Проезд стоит 261 тыс. сумов.
Из Бишкека добраться до Иссык-Куля можно на поезде, автобусе, маршрутном или обычном такси.
Поезд Бишкек — Балыкчи выполняет рейсы по пятницам, субботам и воскресеньям. При этом с 17 июля до 31 августа расписание изменится и рейс станет ежедневным. Отправляется поезд в 07.40 по бишкекскому времени и доезжает до Иссык-Куля за 4 часа. Поездка в обычном вагоне обойдется для взрослого в 20 тыс. сумов, для ребенка — в 10 тыс. сумов.
В поезде есть также вагон-люкс с панорамными окнами, кондиционером, телевизором и другими услугами. Билет в такой вагон стоит 66 тыс.сумов для взрослого и 33 тыс. сумов для ребенка.
На автобусе из Бишкека в Балыкчи можно добраться за три часа. Рейсы выполняются ежедневно, каждый час, а отправляется автобус со стоянки на Западном автовокзале. Стоимость проезда — от 40 тыс. сумов.
Наиболее популярным способом добраться до побережья у самих кыргызстанцев является маршрутное такси. Маршрутки отправляются ежедневно по мере заполнения с Западного автовокзала. Поездка займет менее 3 часов и будет стоить 46-53 тыс. сумов.
Также доехать из Бишкека до Иссык-Куля можно на такси. По времени такая поездка займет около 2.5 часов и будет стоить 92-132 тыс. сумов.
Жилье на Иссык-Куле можно найти, как говорится, на любой вкус и кошелек: это и большие пансионаты, и уютные гостевые дома, и комнаты у "частников".
Номера:
"компакт" на 2 персоны — от 382 до 659 тыс. сумов,
"стандарт" на 2 персоны — от 593 тыс. до 1 млн сумов,
семейный таунхаус на 4 персоны — от 1 млн 252 тыс. до 2 млн 370 тыс. сумов,
семейный таунхаус на 6 персон — от 1 млн 382 тыс. до 2 млн 632 тыс. сумов,
президентские апартаменты до восьми персон — от 3 млн 148 тыс. до 6,5 млн сумов.
Условия:
детям до десяти лет проживание бесплатное,
дополнительное заселение одного взрослого — от 132 до 198 тыс. сумов.
Бонусы: катание на электромобилях, шезлонги, детские аниматоры, детская дискотека.
Адрес: Иссык-Кульская область, с. Булан-Соготту.
Номера:
одноместный — от 393 до 608 тыс. сумов.
двухместный — от 714 тыс. до 1 млн 64 тыс. сумов.
двухместный "полулюкс" — от 869 тыс. до 1 млн 251 тыс. сумов.
двухместный коттедж "стандарт" — от 1 млн 148 тыс. до 1 млн 376 тыс. сумов.
четырехместная квартира "люкс" — от 1 млн 370 тыс. до 2 млн 305 тыс. сумов.
Условия:
детям до пяти лет проживание бесплатное,
дополнительное заселение одного взрослого — от 231 до 297 тыс. сумов.
Бонусы: основное лечение (10 лечебных процедур).
Адрес: Иссык-Кульская область, с. Булан-Соготту.
Номера:
двухместный двухкомнатный "семейный люкс" — от 865 до 984 тыс. сумов,
двухместный "полулюкс" — от 672 до 870 тыс. сумов,
одноместный "стандарт" — от 514 до 626 тыс. сумов,
четырехместный "люкс" — от 1 млн 560 тыс. до 2 млн 45 тыс. сумов,
двухместный "эконом" в админ. корпусе с с/у на этаже — от 648 до 795 тыс. сумов.
Условия:
детям до трех лет без питания — от 173 до 195 тыс. сумов,
детям с 4 до 12 лет с питанием — от 289 до 347 тыс. сумов,
дополнительное заселение одного взрослого — от 347 до 405 тыс. сумов.
Адрес: Иссык-Кульская область, г. Чолпон-Ата.
Номера:
Спальный корпус № 5:
двух-, трехместный "стандарт" — от 263 до 329 тыс. сумов,
двухместный "люкс" — от 355 до 460 тыс. сумов,
Спальный корпус № 1:
двух-, трехместный "стандарт" — от 289 до 395 тыс. сумов,
двух-, четырехместный "люкс" — от 395 до 526 тыс. сумов.
Условия:
детям до семи лет проживание бесплатное,
дополнительное заселение одного взрослого — от 197 до 395 тыс. сумов.
Питание трехразовое входит в стоимость.
Бонусы: комплексное лечение (пять процедур по назначению врача).
Адрес: Иссык-Кульская область, г. Чолпон-Ата.
Номера:
"стандарт" на 2 персоны — от 816 тыс. сумов,
улучшенный номер на 2 персоны — от 1 млн 053 тыс. сумов,
улучшенный номер в коттедже на 2 персоны - от 1 млн 185 тыс. сумов,
семейный коттедж на 4 персоны — от 1 млн 909 тыс. сумов.
Условия:
детям до 3 лет проживание бесплатное,
дополнительное заселение одного взрослого — 466 тыс. сумов.
Бонусы входят в стоимость: бассейн, парковка, тренажерный зал, детский клуб, шезлонги и тенты на пляже, настольный теннис.
За дополнительную плату: сауна, бильярд, караоке, массаж.
Адрес: Иссык-Кульская область, с. Бостери.
Номера:
одноместный — от 263 до 685 тыс. сумов,
двухместный "стандарт" — от 395 до 526 тыс. сумов,
двухместный коттедж "стандарт" — от 529 до 856 тыс. сумов,
четырехместный "стандарт" — от 856 тыс. до 1 млн 119 тыс. сумов,
двухместный "люкс" — от 724 до 922 тыс. сумов,
трехместный "люкс" — от 987 тыс. до 1 млн 251 тыс. сумов,
четырехместные апартаменты — от 1 млн 185 тыс. до 1 млн 646 тыс. сумов.
Условия:
дополнительное заселение взрослого — 118 тыс. сумов.
Бонусы: бассейн.
Адрес: Иссык-Кульская область, г. Чолпон-Ата.
Самым бюджетным вариантом проживания являются "частники". В сезон снять комнату в частном доме можно за 65-197 тыс. сумов в зависимости от условий.
Есть более комфортное и дорогое размещение: можно снять целиком коттедж, квартиру или заселиться в гостевой дом.
Гостевой дом у хозяйки Нургуль
Стоимость недельного проживания на двоих: от 1.5 млн сумов
Адрес: Иссык-Кульская область, с. Боконбаево
Количество комнат: 1 (завтрак включен)
Трехкомнатная квартира
Стоимость недельного проживания на двоих: 6.5 млн сумов
Адрес: Иссык-Кульская область, с. Боконбаево
Вилла
Стоимость недельного проживания на двоих: 8.6 млн сумов
Адрес: Иссык-Кульская область, с. Булан-Соготту
Количество комнат: 2 (завтрак включен)
Взыскательные туристы могут взять сразу готовый тур на Иссык-Куль, в котором будут уже предусмотрены и дорога до побережья озера из Ташкента, и проживание с питанием в пансионате.
Пакетный тур включает в себя:
— проживание в отеле (2-3-4-х местные номера),
— автобус в обе стороны,
— трехразовое питание,
— сопровождающий,
— сервисное обслуживание.
Даты выездов:
11 – 20 августа (3 млн 471 тыс. сумов),
18 – 27 августа (3 млн 471тыс. сумов),
25 августа – 2 сентября (2 млн 892 тыс. сумов).
Бонусы: 5-процентная скидка детям до 10 лет, детям до 3-х лет бесплатно.
Стоимость тура: от 4 млн 952 тыс. сумов.
В тур включено:
— проживание в отеле,
— автобус в обе стороны,
— питание (завтрак-обед-ужин),
— сопровождающий,
— медицинская страховка,
— услуги фирмы.
Даты заездов:
каждый понедельник.
Бонусы: Конная прогулка в Чон-Кемине.
Стоимость тура: от 3 млн 355 тыс. сумов.
В тур включено:
— трансфер (спальный автобус),
— проживание в отеле,
— питание,
— сопровождение 24/7.
Даты заездов:
17.07 — 25.07 — 3 млн 818 тыс. сумов,
24.07 — 01.08 — 3 млн 818 тыс. сумов,
31.07 — 11.08 — 4 млн 860 тыс. сумов,
10.08 — 18.08 — 3 млн 355 тыс. сумов,
17.08 — 28.08 — 3 млн 934 тыс. /4 млн 397 тыс. сумов,
27.08 — 04.09 — 3 млн 355 тыс. сумов.
Бонусы: Скидка $50 детям до 12 лет, детям до 3-х лет — бесплатно.
* Все цены в материале ориентировочные и соответствуют курсу валют на день публикации
** Все данные взяты из открытых источников