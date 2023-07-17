Летний отдых на Иссык-Куле - Sputnik Узбекистан

Во сколько обойдется отдых на Иссык-Куле для узбекистанцев

рейсы, цены, адреса
Элина Бекназарова
Озеро Иссык-Куль остается одним из популярных среди узбекистанцев мест летнего отдыха. О том, как можно добраться до Иссык-Куля, во сколько это обойдется и где остановиться, читайте в материале Sputnik.
Иссык-Куль — одно из любимых направлений отдыха для узбекистанцев. Это и неудивительно: уникальное по красоте и природным свойствам озеро находится недалеко, привлекает туристов близость языков и культур. А найти вариант отдыха можно практически на любой вкус и кошелек.
Попробуем разобраться во всем разнообразии вариантов*.
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Как добраться
самолёт Uzbekistan Airways - Sputnik Узбекистан

Прямых рейсов из Ташкента до Исык-Кульской области Кыргызстана на сегодняшний день нет. Туристы могут добраться на самолете или автобусе до столицы Кыргызстана – Бишкека, и далее отправиться до побережья Иссык-Куля на автобусе, поезде, маршрутном или обычном такси.

Самолеты из Ташкента в Бишкек летают по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Время в пути — один час десять минут. Стоимость билетов — от 1 млн 268 тыс. сумов и выше.

Автобусы из Ташкента в Бишкек ходят ежедневно. Поездка займет 9 часов 40 минут. Отправляется автобус в 18.00 с автовокзала "Ташкент" (станция метро Алмазар). Проезд стоит 261 тыс. сумов.

Из Бишкека добраться до Иссык-Куля можно на поезде, автобусе, маршрутном или обычном такси.

1

Поезд Бишкек — Балыкчи выполняет рейсы по пятницам, субботам и воскресеньям. При этом с 17 июля до 31 августа расписание изменится и рейс станет ежедневным. Отправляется поезд в 07.40 по бишкекскому времени и доезжает до Иссык-Куля за 4 часа. Поездка в обычном вагоне обойдется для взрослого в 20 тыс. сумов, для ребенка — в 10 тыс. сумов.

2

В поезде есть также вагон-люкс с панорамными окнами, кондиционером, телевизором и другими услугами. Билет в такой вагон стоит 66 тыс.сумов для взрослого и 33 тыс. сумов для ребенка.

3

На автобусе из Бишкека в Балыкчи можно добраться за три часа. Рейсы выполняются ежедневно, каждый час, а отправляется автобус со стоянки на Западном автовокзале. Стоимость проезда — от 40 тыс. сумов.

4

Наиболее популярным способом добраться до побережья у самих кыргызстанцев является маршрутное такси. Маршрутки отправляются ежедневно по мере заполнения с Западного автовокзала. Поездка займет менее 3 часов и будет стоить 46-53 тыс. сумов.

5

Также доехать из Бишкека до Иссык-Куля можно на такси. По времени такая поездка займет около 2.5 часов и будет стоить 92-132 тыс. сумов.

Где жить
Культурный центр Рух Ордо имени Чингиза Айтматова на берегу озера Иссык-Куль в городе Чолпон-Ата. - Sputnik Узбекистан

Жилье на Иссык-Куле можно найти, как говорится, на любой вкус и кошелек: это и большие пансионаты, и уютные гостевые дома, и комнаты у "частников".

Пансионаты
На побережье Иссык-Куля большое разнообразие пансионатов и домов отдыха. Условия в них, как и цены на проживание, сильно отличаются. Для сравнения, приведем данные как самых дорогих пансионатов, так и вариантов попроще**.
В большинстве пансионатов есть варианты проживания с питанием. Полный список пансионатов и домов отдыха на Иссык-Куле, а также вариантов размещения в них вы можете посмотреть на сайте Sputnik Кыргызстан.
ЦО "Аврора плюс"

Номера:

"компакт" на 2 персоны — от 382 до 659 тыс. сумов,

"стандарт" на 2 персоны — от 593 тыс. до 1 млн сумов,

семейный таунхаус на 4 персоны — от 1 млн 252 тыс. до 2 млн 370 тыс. сумов,

семейный таунхаус на 6 персон — от 1 млн 382 тыс. до 2 млн 632 тыс. сумов,

президентские апартаменты до восьми персон — от 3 млн 148 тыс. до 6,5 млн сумов.

Условия:

детям до десяти лет проживание бесплатное,

дополнительное заселение одного взрослого — от 132 до 198 тыс. сумов.

Бонусы: катание на электромобилях, шезлонги, детские аниматоры, детская дискотека.

Адрес: Иссык-Кульская область, с. Булан-Соготту.

Санаторий "Аврора"

Номера:

одноместный — от 393 до 608 тыс. сумов.

двухместный — от 714 тыс. до 1 млн 64 тыс. сумов.

двухместный "полулюкс" — от 869 тыс. до 1 млн 251 тыс. сумов.

двухместный коттедж "стандарт" — от 1 млн 148 тыс. до 1 млн 376 тыс. сумов.

четырехместная квартира "люкс" — от 1 млн 370 тыс. до 2 млн 305 тыс. сумов.

Условия:

детям до пяти лет проживание бесплатное,

дополнительное заселение одного взрослого — от 231 до 297 тыс. сумов.

Бонусы: основное лечение (10 лечебных процедур).

Адрес: Иссык-Кульская область, с. Булан-Соготту.

Пансионат "Вавилон"

Номера:

двухместный двухкомнатный "семейный люкс" — от 865 до 984 тыс. сумов,

двухместный "полулюкс" — от 672 до 870 тыс. сумов,

одноместный "стандарт" — от 514 до 626 тыс. сумов,

четырехместный "люкс" — от 1 млн 560 тыс. до 2 млн 45 тыс. сумов,

двухместный "эконом" в админ. корпусе с с/у на этаже — от 648 до 795 тыс. сумов.

Условия:

детям до трех лет без питания — от 173 до 195 тыс. сумов,

детям с 4 до 12 лет с питанием — от 289 до 347 тыс. сумов,

дополнительное заселение одного взрослого — от 347 до 405 тыс. сумов.

Адрес: Иссык-Кульская область, г. Чолпон-Ата.

Санаторий "Голубой Иссык-Куль"

Номера:

Спальный корпус № 5:

двух-, трехместный "стандарт" — от 263 до 329 тыс. сумов,

двухместный "люкс" — от 355 до 460 тыс. сумов,

Спальный корпус № 1:

двух-, трехместный "стандарт" — от 289 до 395 тыс. сумов,

двух-, четырехместный "люкс" — от 395 до 526 тыс. сумов.

Условия:

детям до семи лет проживание бесплатное,

дополнительное заселение одного взрослого — от 197 до 395 тыс. сумов.

Питание трехразовое входит в стоимость.

Бонусы: комплексное лечение (пять процедур по назначению врача).

Адрес: Иссык-Кульская область, г. Чолпон-Ата.

"Talisman Village"

Номера:

"стандарт" на 2 персоны — от 816 тыс. сумов,

улучшенный номер на 2 персоны — от 1 млн 053 тыс. сумов,

улучшенный номер в коттедже на 2 персоны - от 1 млн 185 тыс. сумов,

семейный коттедж на 4 персоны — от 1 млн 909 тыс. сумов.

Условия:

детям до 3 лет проживание бесплатное,

дополнительное заселение одного взрослого — 466 тыс. сумов.

Бонусы входят в стоимость: бассейн, парковка, тренажерный зал, детский клуб, шезлонги и тенты на пляже, настольный теннис.

За дополнительную плату: сауна, бильярд, караоке, массаж.

Адрес: Иссык-Кульская область, с. Бостери.

Отель "Три короны"

Номера:

одноместный — от 263 до 685 тыс. сумов,

двухместный "стандарт" — от 395 до 526 тыс. сумов,

двухместный коттедж "стандарт" — от 529 до 856 тыс. сумов,

четырехместный "стандарт" — от 856 тыс. до 1 млн 119 тыс. сумов,

двухместный "люкс" — от 724 до 922 тыс. сумов,

трехместный "люкс" — от 987 тыс. до 1 млн 251 тыс. сумов,

четырехместные апартаменты — от 1 млн 185 тыс. до 1 млн 646 тыс. сумов.

Условия:

дополнительное заселение взрослого — 118 тыс. сумов.

Бонусы: бассейн.

Адрес: Иссык-Кульская область, г. Чолпон-Ата.

Частный сектор

Самым бюджетным вариантом проживания являются "частники". В сезон снять комнату в частном доме можно за 65-197 тыс. сумов в зависимости от условий.

Есть более комфортное и дорогое размещение: можно снять целиком коттедж, квартиру или заселиться в гостевой дом.

Для примера, приводим несколько объявлений, размещенных на профильных сайтах:

Гостевой дом у хозяйки Нургуль

Стоимость недельного проживания на двоих: от 1.5 млн сумов

Адрес: Иссык-Кульская область, с. Боконбаево

Количество комнат: 1 (завтрак включен)

Трехкомнатная квартира

Стоимость недельного проживания на двоих: 6.5 млн сумов

Адрес: Иссык-Кульская область, с. Боконбаево

Вилла

Стоимость недельного проживания на двоих: 8.6 млн сумов

Адрес: Иссык-Кульская область, с. Булан-Соготту

Количество комнат: 2 (завтрак включен)

Туры
Озеро Иссык-Куль. - Sputnik Узбекистан

Взыскательные туристы могут взять сразу готовый тур на Иссык-Куль, в котором будут уже предусмотрены и дорога до побережья озера из Ташкента, и проживание с питанием в пансионате.

Гостиница RENA LAND

Пакетный тур включает в себя:

— проживание в отеле (2-3-4-х местные номера),

— автобус в обе стороны,

— трехразовое питание,

— сопровождающий,

— сервисное обслуживание.

Даты выездов:

11 – 20 августа (3 млн 471 тыс. сумов),

18 – 27 августа (3 млн 471тыс. сумов),

25 августа – 2 сентября (2 млн 892 тыс. сумов).

Бонусы: 5-процентная скидка детям до 10 лет, детям до 3-х лет бесплатно.

Гостиница "Karven"

Стоимость тура: от 4 млн 952 тыс. сумов.

В тур включено:

— проживание в отеле,

— автобус в обе стороны,

— питание (завтрак-обед-ужин),

— сопровождающий,

— медицинская страховка,

— услуги фирмы.

Даты заездов:

каждый понедельник.

Бонусы: Конная прогулка в Чон-Кемине.

Гостиница Golden Ray

Стоимость тура: от 3 млн 355 тыс. сумов.

В тур включено:

— трансфер (спальный автобус),

— проживание в отеле,

— питание,

— сопровождение 24/7.

Даты заездов:

17.07 — 25.07 — 3 млн 818 тыс. сумов,

24.07 — 01.08 — 3 млн 818 тыс. сумов,

31.07 — 11.08 — 4 млн 860 тыс. сумов,

10.08 — 18.08 — 3 млн 355 тыс. сумов,

17.08 — 28.08 — 3 млн 934 тыс. /4 млн 397 тыс. сумов,

27.08 — 04.09 — 3 млн 355 тыс. сумов.

Бонусы: Скидка $50 детям до 12 лет, детям до 3-х лет — бесплатно.

* Все цены в материале ориентировочные и соответствуют курсу валют на день публикации

** Все данные взяты из открытых источников

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10:03 17.07.2023 (обновлено: 10:42 17.07.2023)
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