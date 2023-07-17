https://uz.sputniknews.ru/20230717/kashkadarya-povrejdeniye-sennoye-rasteniye-shtraf-uscherb-36911639.html

В Кашкадарье повредили ценное растение — во сколько оценили ущерб

В Кашкадарье повредили ценное растение — во сколько оценили ущерб

Нарушение выявили в ходе рейда на территории массива "Себатли" в Дехканабадском районе Кашкадарьинской области

2023-07-17T08:44+0500

2023-07-17T08:44+0500

2023-07-17T10:54+0500

узбекистан

экология

растение

красная книга

правонарушение

ущерб

природа

кашкадарьинская область

ферула

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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. В Кашкадарье повредили 753 растения таджикской ферулы, сообщает Минэкологии. Их корневые системы были срезаны и выкопаны.Нарушение выявили на территории массива "Себатли" в Дехканабадском районе Кашкадарьинской области в ходе рейда, проведенного районным отделом экологии.Причиненный ущерб природе составляет 372 млн 735 тыс. сумов. В настоящее время идет сбор документов для направления в прокуратуру.Напомним, таджикская ферула занесена в Красную книгу Узбекистана и имеет статус сокращающегося в численности растения на территории страны.

узбекистан

кашкадарьинская область

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узбекистан ценное растение повредили ущерб