https://uz.sputniknews.ru/20230717/kashkadarya-povrejdeniye-sennoye-rasteniye-shtraf-uscherb-36911639.html
В Кашкадарье повредили ценное растение — во сколько оценили ущерб
В Кашкадарье повредили ценное растение — во сколько оценили ущерб
Нарушение выявили в ходе рейда на территории массива "Себатли" в Дехканабадском районе Кашкадарьинской области
2023-07-17T08:44+0500
2023-07-17T08:44+0500
2023-07-17T10:54+0500
узбекистан
экология
растение
красная книга
правонарушение
ущерб
природа
кашкадарьинская область
ферула
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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. В Кашкадарье повредили 753 растения таджикской ферулы, сообщает Минэкологии. Их корневые системы были срезаны и выкопаны.Нарушение выявили на территории массива "Себатли" в Дехканабадском районе Кашкадарьинской области в ходе рейда, проведенного районным отделом экологии.Причиненный ущерб природе составляет 372 млн 735 тыс. сумов. В настоящее время идет сбор документов для направления в прокуратуру.Напомним, таджикская ферула занесена в Красную книгу Узбекистана и имеет статус сокращающегося в численности растения на территории страны.
узбекистан
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узбекистан ценное растение повредили ущерб
узбекистан ценное растение повредили ущерб
В Кашкадарье повредили ценное растение — во сколько оценили ущерб
08:44 17.07.2023 (обновлено: 10:54 17.07.2023)
Нарушение выявили в ходе рейда на территории массива "Себатли" в Дехканабадском районе Кашкадарьинской области.
ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik.
В Кашкадарье повредили 753 растения таджикской ферулы, сообщает Минэкологии.
Их корневые системы были срезаны и выкопаны.
Нарушение выявили на территории массива "Себатли" в Дехканабадском районе Кашкадарьинской области в ходе рейда, проведенного районным отделом экологии.
"В ходе рейда установлено, что на территории массива "Себатли" было повреждено 753 растения Ферулы таджиков, корневые системы которых были выкопаны и срезаны", — говорится в сообщении.
Причиненный ущерб природе составляет 372 млн 735 тыс. сумов. В настоящее время идет сбор документов для направления в прокуратуру.
Напомним, таджикская ферула занесена в Красную книгу Узбекистана и имеет статус сокращающегося в численности растения на территории страны.