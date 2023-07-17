https://uz.sputniknews.ru/20230717/krymskiy-most-terakt-36923881.html

ЧП на Крымском мосту — подробности

ЧП на Крымском мосту — подробности

Киев в прошедшей ночью совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок.

2023-07-17T17:45+0500

2023-07-17T17:45+0500

2023-07-17T18:04+0500

крымский мост

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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Сегодня в три часа ночи по МСК Киев совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок сообщает РИА Новости. В связи с этим движение на Крымском мосту было временно прекращено.Он призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, и выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.В свою очередь советник главы Крыма Олег Крючков заявил об оказании туристам всей необходимой помощи и поддержки в связи с ЧП на Крымском мосту.Кроме того, он сообщил, что после ЧП на Крымском мосту в министерстве курортов республики развернули координационный штаб, открыли горячую линию и запустили чат-бот для туристов.Также в восточном Крыму открыли пункты временного размещения для туристов. В них можно получить информацию об альтернативном маршруте, железнодорожном сообщении и работе паромной переправы. Опоздавшим к местам отдыха в Крыму туристам вернут деньги, штрафов за опоздание не будет, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.В своем видеообращении к отдыхающим на полуострове министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко призвал их “оставаться до дальнейшей информации по возможности в ваших гостиницах, санаториях и пансионатах".Данные сервиса "Яндекс. Карты" свидетельствовали о возникновении многокилометровой пробки в Краснодарском крае на подъезде к Крымскому мосту. Позднее пробка сократилась до 3 км.Воздержаться от поездок через Крымский мост и выбирать путь через новые регионы призвали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, а также Минтранс РФ. При этом сотрудники постов ДПС на выезде из Симферополя спрашивали проезжающих, куда они направляются, и предупреждали, что Крымский мост закрыт.На подъезде к Крымскому мосту власти организовали раздачу воды и установили биотуалеты.Врио министра промышленной политики республики Елена Элекчян проинформировала о том, что Крым обеспечен топливом, продовольственными и промышленными товарами, а на складах есть запасы. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что запас бензина достаточный, дефицита не будет, такая же ситуация с продуктами.Из-за теракта движение железнодорожного транспорта по Крымскому мосту было временно приостановлено и возобновлено около 9.00 по мск.Самолеты в Сочи на фоне ЧП на Крымском мосту летали по расписанию.Что касается самого моста, Минтранс России сообщил о повреждении дорожного полотна на его пролетах. Также в ведомстве подчеркнули, что конструкции пролетов моста находятся на своих опорах, информация о повреждении которых не соответствует действительности.Следственные действия в связи с ЧП на Крымском мосту проводит специально созданная группа по расследованию особо важных дел. А пресс-служба прокуратуры Крыма сообщила, что ход расследования обстоятельств ЧП на Крымском мосту взят на особый контроль. В рамках расследования уголовного дела о теракте на Крымском мосту проведут взрывотехническую экспертизу, сообщили в правоохранительных органах. Оперштаб Кубани со ссылкой на Минздрав Краснодарского края передал, что в результате ЧП на Крымском мосту погибли два человека.Девочку, чьи родители погибли, доставили в реанимацию Детской краевой клинической больницы в Краснодаре. Она находится в состоянии средней тяжести и в сознании. По предварительной информации, семья приехала из Белгородской области. Губернатор региона поручил связаться с родными девочки, добавив, что “власти окажут всю необходимую помощь”.На ЧП на Крымском мосту отреагировали в Совете Федерации Федерального собрания РФ.По его словам, вероятно, последует жесткий и справедливый ответ России, а киевская власть "лишила себя права" на него жаловаться.Киевский режим роет себе глубокую яму и должен это хорошо понимать, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.Глава парламента Крыма Владимир Константинов призвал к возмездию за атаку на Крымский мост.Также в Совфеде РФ призвали отсечь Украину от Черного моря после атаки на Крымский мост.Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в эфире, что за организацией теракта на Крымском мосту стоит лично Владимир Зеленский, и призвал возбудить в отношении него уголовное дело за организацию террористической деятельности.В свою очередь разведка Украины издевательски прокомментировала ЧП на Крымском мосту.Агентство РБК-Украина указало, что атака на Крымский мост является спецоперацией службы безопасности и военно-морских сил Украины, для осуществления использовались надводные дроны.Служба безопасности Украины фактически признала причастность к организации атаки на Крымский мост, опубликовав переделанный фрагмент украинской народной песни: "Соловей, родной брат, опять мост пошел "поспать".Депутат украинского парламента Алексей Гончарук назвал ЧП с гибелью двух человек и ранением ребенка на Крымском мосту "победой Украины" и призвал представить причастных к высшим госнаградам.А советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат назвал "хорошими новостями" для Украины теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли два человека, а еще один пострадал.Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал в Twitter теракт на Крымском мосту, назвав его "незаконным сооружением" и пригрозив "недолговечностью" таких сооружений.Дипломат подчеркнула, что США и Великобритания "осуществляют руководство террористической огосударствленной структурой".Советник и. о. главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин уверен, что Украина нанесла удар по крымскому мосту НАТОвскими беспилотниками-брандерами, вероятнее всего, с использованием морского коридора, предназначенного для перевозки зерна.Мировой и собственный опыт показывает, что террористы понимают только язык силы, поэтому надо взрывать их собственные дома, написал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва знает о том, что киевский режим стоит за терактом на Крымском мосту и гибелью молодой семьи, отдает отчет в коварности режима. Говоря о возможной причастности Запада к теракту на Крымском мосту, он отметил, что в Кремле осведомлены о том, "насколько глубока" координация киевского режима с Вашингтоном и рядом европейских столиц, поэтому "никаких иллюзий" по этому поводу нет. По его словам, ответом на атаку на Крымский мост в конечной перспективе станет достижение всех целей спецоперации на Украине.МИД РФ решительно осудил террористическую атаку “против Крымского моста, который является сугубо гражданским объектом”, выразив надежду, что “международное сообщество даст надлежащую оценку преступлению Киева”.В ведомстве также напомнили, что "попытки нарушить транспортное сообщение с Крымом и оторвать его от остальной части России являются заведомо невыполнимыми.”

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