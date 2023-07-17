https://uz.sputniknews.ru/20230717/na-solntsye-proizoshli-silnyye-vspyshki-chem-opasnost-36913276.html
На Солнце произошли сильные вспышки — в чем опасность
На Солнце произошли сильные вспышки — в чем опасность
Три сильные вспышки произошли на Солнце в воскресенье, ожидаются еще мощнее. 17.07.2023, Sputnik Узбекистан
2023-07-17T09:51+0500
2023-07-17T09:51+0500
2023-07-17T10:51+0500
солнце
вспышки
земля
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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. На Солнце 16 июля произошли три мощные вспышки, одна из них сопровождалась нарушением радиосвязи. Об этом говорится на сайте Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова, сообщает РИА Новости. Позже произошли еще две вспышки. Согласно прогнозу космической погоды на 16-17 июля, "возможны вспышки класса X, в том числе протонные". Ожидается и ухудшение условий коротковолновой радиосвязи. Солнечные вспышки могут вызывать на Земле магнитные бури, которые в свою очередь приводят к сбоям в работе энергосистем, а также сказываются на путях миграций птиц и животных. Кроме того, сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также перепады напряжения в промышленных сетях.
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солнце, вспышки, земля
На Солнце произошли сильные вспышки — в чем опасность
09:51 17.07.2023 (обновлено: 10:51 17.07.2023)
Три сильные вспышки произошли на Солнце в воскресенье, ожидаются еще мощнее.
ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik.
На Солнце 16 июля произошли три мощные вспышки, одна из них сопровождалась нарушением радиосвязи. Об этом говорится на сайте Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова, сообщает РИА Новости
.
"В 11.26 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3372 (N21E30) зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 14 минут. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи", — говорится в публикации.
Позже произошли еще две вспышки. Согласно прогнозу космической погоды на 16-17 июля, "возможны вспышки класса X, в том числе протонные". Ожидается и ухудшение условий коротковолновой радиосвязи.
Солнечные вспышки могут вызывать на Земле магнитные бури, которые в свою очередь приводят к сбоям в работе энергосистем, а также сказываются на путях миграций птиц и животных. Кроме того, сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также перепады напряжения в промышленных сетях.