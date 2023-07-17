https://uz.sputniknews.ru/20230717/na-solntsye-proizoshli-silnyye-vspyshki-chem-opasnost-36913276.html

На Солнце произошли сильные вспышки — в чем опасность

На Солнце произошли сильные вспышки — в чем опасность

Три сильные вспышки произошли на Солнце в воскресенье, ожидаются еще мощнее. 17.07.2023, Sputnik Узбекистан

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солнце

вспышки

земля

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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. На Солнце 16 июля произошли три мощные вспышки, одна из них сопровождалась нарушением радиосвязи. Об этом говорится на сайте Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова, сообщает РИА Новости. Позже произошли еще две вспышки. Согласно прогнозу космической погоды на 16-17 июля, "возможны вспышки класса X, в том числе протонные". Ожидается и ухудшение условий коротковолновой радиосвязи. Солнечные вспышки могут вызывать на Земле магнитные бури, которые в свою очередь приводят к сбоям в работе энергосистем, а также сказываются на путях миграций птиц и животных. Кроме того, сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также перепады напряжения в промышленных сетях.

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