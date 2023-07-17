https://uz.sputniknews.ru/20230717/uzbekistan-dostavka-partiya-preparat-sereznoye-virusnoye-zabolevaniye-36919513.html

В Узбекистан из Египта доставили очередную партию противогепатитных препаратов

В Узбекистан из Египта доставили очередную партию противогепатитных препаратов

Специальный препарат выделило правительство Египта в качестве гуманитарной помощи Узбекистану

2023-07-17T14:54+0500

2023-07-17T14:54+0500

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узбекистан

египет

гепатит

гуманитарная помощь

минздрав узбекистана

лекарство

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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. В Узбекистан доставили десятую партию препаратов против гепатита С — гуманитарную помощь Министерства здравоохранения Египта, сообщает ИА “Дунё”. Это более 3 тыс. упаковок препарата "Даклатасвир-60 мг". Напомним, что данная акция проводится согласно договоренностям, заключенным в рамках официального визита президента Узбекистана в Египет 20-21 февраля 2023 года, а также переговоров между министерствами здравоохранения двух стран.В своей предвыборной программе Шавкат Мирзиёев выдвинул инициативу о том, что лечение гепатита С будет осуществляться в стране за государственный счет.Ранее мы сообщали, что в Узбекистане действует программа по борьбе с вирусным гепатитом C, цель которой полностью уничтожить болезнь в республике.В чем опасность заболевания, кто чаще всего им заражается и в каких случаях оно тяжело лечится — читайте в интервью Sputnik.

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