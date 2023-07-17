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https://uz.sputniknews.ru/20230717/uzbekistan-dostavka-partiya-preparat-sereznoye-virusnoye-zabolevaniye-36919513.html
В Узбекистан из Египта доставили очередную партию противогепатитных препаратов
В Узбекистан из Египта доставили очередную партию противогепатитных препаратов
Специальный препарат выделило правительство Египта в качестве гуманитарной помощи Узбекистану
2023-07-17T14:54+0500
2023-07-17T14:58+0500
узбекистан
египет
гепатит
гуманитарная помощь
минздрав узбекистана
лекарство
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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. В Узбекистан доставили десятую партию препаратов против гепатита С — гуманитарную помощь Министерства здравоохранения Египта, сообщает ИА “Дунё”. Это более 3 тыс. упаковок препарата "Даклатасвир-60 мг". Напомним, что данная акция проводится согласно договоренностям, заключенным в рамках официального визита президента Узбекистана в Египет 20-21 февраля 2023 года, а также переговоров между министерствами здравоохранения двух стран.В своей предвыборной программе Шавкат Мирзиёев выдвинул инициативу о том, что лечение гепатита С будет осуществляться в стране за государственный счет.Ранее мы сообщали, что в Узбекистане действует программа по борьбе с вирусным гепатитом C, цель которой полностью уничтожить болезнь в республике.В чем опасность заболевания, кто чаще всего им заражается и в каких случаях оно тяжело лечится — читайте в интервью Sputnik.
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узбекистан египет гепатит с гуманитарная помощь правительство даклатасвир нии вирусологии при министерстве здравоохранения партия препарат
узбекистан египет гепатит с гуманитарная помощь правительство даклатасвир нии вирусологии при министерстве здравоохранения партия препарат

В Узбекистан из Египта доставили очередную партию противогепатитных препаратов

14:54 17.07.2023 (обновлено: 14:58 17.07.2023)
© ИА "Дунё"В Узбекистан из Египта доставили 10-ю партию препаратов против гепатита С
В Узбекистан из Египта доставили 10-ю партию препаратов против гепатита С - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.07.2023
© ИА "Дунё"
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Специальный препарат выделило правительство Египта в качестве гуманитарной помощи Узбекистану.
ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. В Узбекистан доставили десятую партию препаратов против гепатита С — гуманитарную помощь Министерства здравоохранения Египта, сообщает ИА “Дунё”. Это более 3 тыс. упаковок препарата "Даклатасвир-60 мг".

"Более 3 000 упаковок препарата "Даклатасвир-60 мг" в 114 коробках предназначен для пациентов в НИИ вирусологии при Министерстве здравоохранения Узбекистана", — говорится в сообщении.

Напомним, что данная акция проводится согласно договоренностям, заключенным в рамках официального визита президента Узбекистана в Египет 20-21 февраля 2023 года, а также переговоров между министерствами здравоохранения двух стран.
В своей предвыборной программе Шавкат Мирзиёев выдвинул инициативу о том, что лечение гепатита С будет осуществляться в стране за государственный счет.
Ранее мы сообщали, что в Узбекистане действует программа по борьбе с вирусным гепатитом C, цель которой полностью уничтожить болезнь в республике.
В чем опасность заболевания, кто чаще всего им заражается и в каких случаях оно тяжело лечится — читайте в интервью Sputnik.
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