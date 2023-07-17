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Где в Узбекистане будет прохладнее всего — прогноз погоды на неделю
Где в Узбекистане будет прохладнее всего — прогноз погоды на неделю
На этой неделе значительных колебаний температуры по территории Узбекистана не ожидается
2023-07-17T12:00+0500
2023-07-17T12:00+0500
2023-07-17T12:49+0500
узбекистан
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каракалпакстан
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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Более жарким будет начало недели — в дневные часы в пределах 35-40 градусов тепла, по югу местами до 42-44 градусов. С середины недели ожидается небольшое снижение температуры — до 33-38 градусов тепла. На 2-3 градуса понизится температура и по югу республики. Об этом сообщает Узгидромет.По большей части территории страны на этой неделе ожидается преобладание сухой малооблачной погоды, лишь по Каракалпакстану и Хорезмской области 17-го и в ночь на 18-е июля, а также 19-21 июля по горным районам Узбекистана возможны кратковременный дождь, гроза.17-18 июля по северу и пустынной зоне, 19-20 июля местами по республике ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.В Ташкенте малооблачно, без осадков. Преобладающая дневная температура 17-18 июля 37-40 градусов тепла, далее до конца рабочей недели — 36-38 градусов тепла.
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узбекистан погода прогноз погоды ташкент прохлада понижение температуры жарко начало недели дневные часы узгидромет сухая погода каракалпакстан хорезмская область пыльный поземок
узбекистан погода прогноз погоды ташкент прохлада понижение температуры жарко начало недели дневные часы узгидромет сухая погода каракалпакстан хорезмская область пыльный поземок
Где в Узбекистане будет прохладнее всего — прогноз погоды на неделю
12:00 17.07.2023 (обновлено: 12:49 17.07.2023)
На этой неделе значительных колебаний температуры по территории Узбекистана не ожидается.
ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik.
Более жарким будет начало недели — в дневные часы в пределах 35-40 градусов тепла, по югу местами до 42-44 градусов. С середины недели ожидается небольшое снижение температуры — до 33-38 градусов тепла. На 2-3 градуса понизится температура и по югу республики. Об этом сообщает Узгидромет
.
По большей части территории страны на этой неделе ожидается преобладание сухой малооблачной погоды, лишь по Каракалпакстану и Хорезмской области 17-го и в ночь на 18-е июля, а также 19-21 июля по горным районам Узбекистана возможны кратковременный дождь, гроза.
17-18 июля по северу и пустынной зоне, 19-20 июля местами по республике ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.
В Ташкенте малооблачно, без осадков. Преобладающая дневная температура 17-18 июля 37-40 градусов тепла, далее до конца рабочей недели — 36-38 градусов тепла.