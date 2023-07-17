https://uz.sputniknews.ru/20230717/uzbekistan-tashkent-proxladno-prognoz-pogody-nedelya-36916318.html

Где в Узбекистане будет прохладнее всего — прогноз погоды на неделю

Где в Узбекистане будет прохладнее всего — прогноз погоды на неделю

На этой неделе значительных колебаний температуры по территории Узбекистана не ожидается

2023-07-17T12:00+0500

2023-07-17T12:00+0500

2023-07-17T12:49+0500

узбекистан

погода

погода в ташкенте

погода в узбекистане

прогноз

прогноз погоды

прогноз погоды в ташкенте

прогноз погоды по узбекистану

узгидромет

каракалпакстан

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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Более жарким будет начало недели — в дневные часы в пределах 35-40 градусов тепла, по югу местами до 42-44 градусов. С середины недели ожидается небольшое снижение температуры — до 33-38 градусов тепла. На 2-3 градуса понизится температура и по югу республики. Об этом сообщает Узгидромет.По большей части территории страны на этой неделе ожидается преобладание сухой малооблачной погоды, лишь по Каракалпакстану и Хорезмской области 17-го и в ночь на 18-е июля, а также 19-21 июля по горным районам Узбекистана возможны кратковременный дождь, гроза.17-18 июля по северу и пустынной зоне, 19-20 июля местами по республике ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.В Ташкенте малооблачно, без осадков. Преобладающая дневная температура 17-18 июля 37-40 градусов тепла, далее до конца рабочей недели — 36-38 градусов тепла.

узбекистан

каракалпакстан

хорезмская область

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