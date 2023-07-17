https://uz.sputniknews.ru/20230717/vrach-futbolnoy-komandy-agmk-spas-tonuschego-malchika-36912610.html

Врач футбольной команды "АГМК" спас тонущего мальчика

Врач футбольной команды "АГМК" спас тонущего мальчика

Ситуация произошла в начале июля на отдыхе около реки Чирчик. 17.07.2023, Sputnik Узбекистан

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узбекистан

алмалык

футбол

спасение

мальчик

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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Клубный врач футбольной команды "АГМК" Ислам Абаев спас тонущего в реке Чирчик мальчика. Об этом в своем Telegram-канале написала пресс-служба клуба. Отмечается, что с 10-летним мальчиком все хорошо, а сам герой простудился и какое-то время проходил лечение. Подвиг врача с гордостью встретили члены футбольного клуба, после того, как главный тренер "АГМК" Миржалол Касымов рассказал им о поступке Абаева. АГКМ — футбольный клуб из города Алмалык Ташкентской области. Участник Суперлиги Узбекистана — высшего футбольного дивизиона страны. Генеральный спонсором и владельцем клуба является АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат".

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узбекистан, алмалык, футбол, спасение, мальчик