https://uz.sputniknews.ru/20230717/vrach-futbolnoy-komandy-agmk-spas-tonuschego-malchika-36912610.html
Врач футбольной команды "АГМК" спас тонущего мальчика
Врач футбольной команды "АГМК" спас тонущего мальчика
Ситуация произошла в начале июля на отдыхе около реки Чирчик. 17.07.2023, Sputnik Узбекистан
2023-07-17T09:38+0500
2023-07-17T09:38+0500
2023-07-17T10:20+0500
узбекистан
алмалык
футбол
спасение
мальчик
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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Клубный врач футбольной команды "АГМК" Ислам Абаев спас тонущего в реке Чирчик мальчика. Об этом в своем Telegram-канале написала пресс-служба клуба. Отмечается, что с 10-летним мальчиком все хорошо, а сам герой простудился и какое-то время проходил лечение. Подвиг врача с гордостью встретили члены футбольного клуба, после того, как главный тренер "АГМК" Миржалол Касымов рассказал им о поступке Абаева. АГКМ — футбольный клуб из города Алмалык Ташкентской области. Участник Суперлиги Узбекистана — высшего футбольного дивизиона страны. Генеральный спонсором и владельцем клуба является АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат".
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узбекистан, алмалык, футбол, спасение, мальчик
узбекистан, алмалык, футбол, спасение, мальчик
Врач футбольной команды "АГМК" спас тонущего мальчика
09:38 17.07.2023 (обновлено: 10:20 17.07.2023)
Ситуация произошла в начале июля на отдыхе около реки Чирчик.
ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik.
Клубный врач футбольной команды "АГМК" Ислам Абаев спас тонущего в реке Чирчик мальчика. Об этом в своем Telegram-канале
написала пресс-служба клуба.
"Ислам Абаев 6 июля отдыхал с друзьями на берегу реки. Он увидел, что в реке тонет ребенок, и, рискуя жизнью, бросился ему на помощь, вытащил из воды и оказал первую помощь", — говорится в сообщении.
Отмечается, что с 10-летним мальчиком все хорошо, а сам герой простудился и какое-то время проходил лечение.
Подвиг врача с гордостью встретили члены футбольного клуба, после того, как главный тренер "АГМК" Миржалол Касымов рассказал им о поступке Абаева.
АГКМ — футбольный клуб из города Алмалык Ташкентской области. Участник Суперлиги Узбекистана — высшего футбольного дивизиона страны.
Генеральный спонсором и владельцем клуба является АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат".